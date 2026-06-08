ทวี ยัน กรมที่ดิน ไม่มีอำนาจออกโฉนด เขากระโดง จี้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง
เมื่อวันที่ 8 มิถุนยน พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้ตอบสัมภาษณ์สื่อมวลชน สอบถามความเห็นที่ กรณี “กรมที่ดิน” ยืนยันปม “ที่ดินเขากระโดง” ปฏิบัติตามคำสั่งศาลและยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงกรณีที่ฝ่ายกฎหมายพรรครัฐบาล ระบุว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทยบุกรุกที่ดินของประชาชน” ในฐานะที่เป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจและยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ในกรณีที่ดินเขากระโดง
พันตำรวจเอกทวี ตอบว่า “ในประเด็นนี้ ผมเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบไตร่สวนมาแล้วเมื่อราวเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งผมขอยืนยันเฉพราะหลักการทางกฎหมายและหลักนิติธรรม ว่า กรมที่ดินและประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่จะออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินหรือสิทธิใดๆ บนเนื้อที่ดินรถไฟ ‘เขากระโดง’ จำนวน 5,083 ไร่เศษได้เลย เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐมาแต่โบราณ ก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎหมายที่ดิน ซึ่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 10 ได้บัญญัติรับรองสถานะความเด็ดขาดไว้แล้วว่า ‘ที่ดินซึ่งได้หวงห้ามไว้… หรือตามกฎหมายอื่น อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้คงเป็นที่หวงห้ามต่อไป’ ดังหลักการนี้ ดินแดนเขากระโดงจึงอยู่นอกเหนือเขตอำนาจหน้าที่ของกฎหมายที่ดินและกรมที่ดินอย่างสิ้นเชิง เพราะมีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ชัดเจน เรื่องนี้จึงเป็นคนละประเด็นกับสิ่งที่กรมที่ดินและฝ่ายกฎหมายฯ พยายามแถลงการณ์ ขอสังคมอย่าหลงประเด็นครับ”
พันตำรวจเอกทวี กล่าวเพิ่มเติมว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศ ซึ่งมาตรา 53 บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่า รัฐมีหน้าที่ต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้น ในเมื่อกฎหมายหลักอย่างมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินที่รับรองว่าที่ดินที่หวงห้ามมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้คงเป็นที่หวงห้ามต่อไป อีกทั้งคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลก็ได้การรับรองข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายว่า ที่ดินเขากระโดงมีสถานะเป็นที่ดินหวงห้ามของรัฐมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2462 และกระบวนการกันเขตทำแผนที่ได้เสร็จสมบูรณ์เด็ดขาดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2467 คดีนี้ทั้งศาลฎีกาและศาลปกครองกลางต่างพิพากษาถึงที่สุดชี้ขาดแล้วว่า ดินแดนเขากระโดงเนื้อที่ 5,083 ไร่เศษนี้เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศได้หวงห้ามไว้ ตามกฎหมาย พ.ร.บ.จัดวางการรถไฟ 2464 และต่อมา พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 รับโอนมา ซึ่งเป็นการหวงห้ามก่อนปี 2497 ทั้งสิ้น
ดังนั้นเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใดที่ออกโดยกฎหมายที่ดินจะกระทำไม่ได้เลย ถ้าทำไปจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรมที่ดินไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อธิบดีกรมที่ดินจึงมีอำนาจเต็ม (รวมทั้ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับควบคุมกรมที่ดิน) ในฐานะรัฐมีหน้าที่ต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ต้องออกคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน และหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใด บนที่ดินเขากระโดงหมด เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 582/2566 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 หน้า 30 ว่า “…เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (อธิบดีกรมที่ดิน) ที่จะมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใด โดยไม่จำเป็นให้ผู้ฟ้องคดี(การรถไฟฯ) ไปฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลเสียก่อน…” สรุปต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด ครับ”