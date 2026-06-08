คนสงขลาร้องทุกข์อันดับ 1 เดือดร้อนจากคลินิกเสริมความงาม ศุภมาสรุดตรวจ ฮึ่มทุกแห่งต้องมีสัญญา

ศุภมาส บุกห้างดังหาดใหญ่ ตรวจคลินิกเสริมความงาม ลั่นทุกคลินิกต้องมีสัญญา แนะผู้ใช้บริการดูใบอนุญาตให้ชัด ขู่ฟัน เอาเปรียบผู้บริโภค
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ จ.สงขลา น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงาม ห้างเซ็นทรัล หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อติดตามว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และผู้บริโภคได้รับบริการที่ปลอดภัยจริงหรือไม่ หลังจากพบข้อมูลว่าเรื่องร้องทุกข์อันดับ 1 ในพื้นที่ จ.สงขลา คือเรื่องคลินิกเสริมความงาม โดยส่วนใหญ่เป็นการขอเงินคืน เพราะยังไม่ได้ใช้บริการจากกรณีที่คลินิกปิดกิจการหรือไม่สามารถให้บริการได้, เปลี่ยนใจไม่มาใช้บริการ และบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงจากการเสริมความงาม
น.ส.ศุภมาสกล่าวว่า อำนาจหน้าที่ของ สคบ.คือการควบคุมสัญญา ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ.2568 คลินิกทุกแห่งต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้บริโภคเสียหายจริง สคบ.ฟ้องคดีแทนได้ โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บสัญญากลับไปตรวจสอบ หากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศ สคบ.จะดำเนินคดีทันที
น.ส.ศุภมาสกล่าวว่า ทั้งนี้ สัญญามาตรฐานระบุสิทธิของผู้บริโภคไว้ชัดเจน ทั้งสิทธิบอกเลิกสัญญาภายใน 7 วันและได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยังไม่ใช้บริการ สิทธิขอเงินคืนตามสัดส่วนเมื่อคลินิกปิดกิจการ ปิดปรับปรุง ย้ายสถานที่ หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าการใช้บริการต่อไปอาจเสี่ยงอันตราย รวมถึงกำหนดคืนเงินภายใน 15 วันสำหรับเงินสด เงินโอน และเช็ค หรือภายใน 45 วันสำหรับบัตรเครดิต นอกจากนั้นการกำกับดูแลคลินิกเสริมความงาม เกี่ยวข้องกับกฎหมายของหน่วยงานอื่น ที่ตรวจสอบทั้งใบอนุญาต มาตรฐานการให้บริการ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่อง
“ทุกคลินิกเสริมความงามต้องทำสัญญาให้ถูกต้องและส่งมอบให้ผู้รับบริการ ส่วนประชาชนก่อนเข้ารับบริการ ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการ ดูเครื่องหมาย อย.ของผลิตภัณฑ์ และเก็บสัญญาไว้ทุกฉบับ อย่าหลงเชื่อโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรอง เพราะอาจเสียทั้งเงินและเสี่ยงต่อชีวิต หากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภค สคบ.จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด” น.ส.ศุภมาสกล่าว