พัทยารับรองคุณสมบัติทุกคน ผู้สมัครนายก-สมาชิกสภา พร้อมเลือกตั้ง 28 มิ.ย. หวังรับรองผลเร็ว

พัทยาพร้อมเลือกตั้ง! ปลัดเมืองย้ำทุกระบบเข้าที่ อบรมเข้มเจ้าหน้าที่ หวังรับรองผลรวดเร็วไร้ปัญหา
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย ปลัดเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00-17.00 น. ว่าตั้งแต่เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานแต่อย่างใด ขณะนี้มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเรียบร้อยแล้ว จากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ผู้สมัครทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด (คลิก เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร)
ปลัดเมืองพัทยาระบุว่า ตลอดช่วงการเตรียมการเลือกตั้งได้รับการติดตามและให้คำแนะนำจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัดชลบุรีอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการ กกต. ประธานการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง รวมถึง กกต.จังหวัดชลบุรี ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ในช่วงวันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมา กกต.ส่วนกลางร่วมกับ กกต.จังหวัดชลบุรี ได้จัดอบรม “กปน.มืออาชีพ” สำหรับบุคลากรของเมืองพัทยาที่จะปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง อาทิ ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมาย และสามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้โดยเร็ว พร้อมลดปัญหาการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น
สำหรับการรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เมืองพัทยาร่วมกับ กกต.จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ขณะเดียวกัน ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนยังได้ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
ส่วนในวันที่ 26 มิถุนายน กกต.ส่วนกลางจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการรายงานความพร้อมของเมืองพัทยา ก่อนที่ในวันที่ 27 มิถุนายน จะมีการส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้ง
ทั้งนี้ เมืองพัทยายังได้กำหนดจัดอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานและป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
นายเกียรติศักดิ์กล่าวว่า ภาพรวมการจัดการเลือกตั้งของเมืองพัทยาในขณะนี้มีความพร้อมเป็นอย่างมาก และผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ตามระเบียบและขั้นตอนที่ กกต.กำหนด