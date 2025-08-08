‘ภูมิธรรม’ ชู ‘ควิกวิน’ มหาดไทย ‘ไร้ทุกข์-สร้างสุข’ เพื่อประชาชน

หมายเหตุ – นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงมหาดไทย 8 Quick Wins: 3 ไร้ทุกข์ 5 สร้างสุข และการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้การจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศ ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
ภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยมีกลไกครบถ้วนในการประสานกันทุกภาคส่วน หากเราสามารถรวบรวมและดึงเอาความร่วมมือของทุกจังหวัด นำนโยบายรัฐบาลไปดำเนินการถึงมือประชาชน ในการช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติที่เป็นภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด สงครามไซเบอร์ สแกมเมอร์ พนันออนไลน์ หรือเรื่องการมีชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยในการดูแลเศรษฐกิจฐานราก และการดูแลประชาชนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านทั่วประเทศ
ผมต้องการสื่อสารความตั้งใจของผม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 2 คน ในการนำนโยบายต่างๆ มาแปรให้เป็นรูปธรรมสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ วันนี้เรามากันพร้อมเพรียง ผู้บริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด เพราะฉะนั้นสิ่งที่สื่อสารในวันนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
ผมมาเพื่อตอกย้ำและให้รู้สึกว่าจะนำนโยบายต่างๆ เหล่านี้ไปปฏิบัติให้ได้ เพราะนี่คือหัวใจ กระทรวงมหาดไทยถือเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดและส่งผลต่อประชาชนโดยรวม ในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทย ต้องแสดงความตั้งใจมุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน มหาดไทยต้องดีกว่าเดิม ขอให้มองไปที่การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวและเป็นที่พึ่งของประชาชน
ฉะนั้นเป้าหมายสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป คือการสร้างความสุขที่ยั่งยืนของประชาชนทั้งประเทศผ่าน 8 นโยบายเร่งด่วน ประกอบไปด้วย นโยบายที่ดูแลเรื่องความไร้ทุกข์ให้กับประชาชน 3 ด้าน และนโยบายในการสร้างสุขให้กับชุมชนสังคม และประชาชนอีก 5 ด้าน คือ 3 ไร้ทุกข์ และ 5 สร้างสุข
นโยบาย 3 ไร้ทุกข์ถือเป็นเรื่องสำคัญและต้องทำให้ได้ เพราะเป็นเรื่องเกาะกินใจประชาชนทุกส่วน ทุกกลุ่ม ทุกหมู่เหล่า ทุกชุมชน เราได้ยินกันทุกชุมชนเรื่องปัญหายาเสพติด เป็นไปทุกส่วนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เป็นวิกฤต คุกคามชีวิตครอบครัวและประชาชนทั้งประเทศ และที่น่าเสียใจเสียดายคือ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนของข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้อง
ผมไม่ได้ตำหนิข้าราชการ รู้ว่าทุกคนทำงานมาอย่างหนักได้เต็มที่ แต่ก็ยังมีแกะดำมาอยู่ในราชการ มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริม ผมคิดว่าวันนี้ต้องหยุด และพอได้แล้ว ต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ผมคิดว่าการดำเนินงานอย่างนี้ ถ้าข้าราชการทุกหมู่เหล่าทุกกระทรวงที่บริหารราชการอยู่ในพื้นที่ ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด เราจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ฉะนั้นสิ่งที่อยากเห็นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นแม่ทัพบัญชาการ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกฝ่าย แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
ผมสั่งให้ RE x-ray (รี-เอกซเรย์) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด ทั้งในระดับหมู่บ้านชุมชนตำบลถึงระดับจังหวัด อยากให้ให้ความสำคัญกับประชาชนอยู่ในเหตุการณ์ในพื้นที่ประสบภัยอยู่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม แจ้งเบาะแสอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเครือข่ายตาสับปะรด การ RE x-ray สามารถทำได้เลย ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไร แต่ต้องใช้ใจในการแก้ไขปัญหา จากนี้เป็นต้นไปกระบวนการตลอด 3 เดือนนี้ เบื้องต้นจะต้องเห็นการตรวจสอบการพูดคุยและการสร้างหมู่บ้านสีขาวให้เกิดขึ้น แต่ต้องดำเนินการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ค้าผู้ขายผู้ผลิตทั้งหมดอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ผลเป็นที่ประจักษ์ รวมไปถึงต้องยกระดับกระบวนการบำบัดรักษา ไม่เช่นนั้นจะไม่หมด ปราบไปแล้วปล่อยกลับไป ก็มีปัญหาเหมือนเดิม ส่วนการสร้างศูนย์ฟื้นฟูในพื้นที่ต่างๆ อย่าติดกฎระเบียบมากนัก เพราะจะเป็นปัญหาอุปสรรค ไม่ใช่ยึดแต่กฎระเบียบแล้วไม่ทำอะไรเลย ใครทำตัวเป็นอุปสรรค นิ่งเฉย จะต้องปรับเปลี่ยน ผมไม่ได้มาข่มขู่ข้าราชการ หรือมาใช้อำนาจบาตรใหญ่ แต่อยากเห็นการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนเขารู้สึก และอยากแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง
การเร่งจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล เรื่องนี้จะต้องหาทางแก้ไข ยอมรับว่ามีอีกหลายพื้นที่ต้องมีการกวาดล้างเชิงรุก ขณะเดียวกันสถานบันเทิงต่างๆ หรือแหล่งมั่วสุมจะต้องเร่งจัดระเบียบ เชื่อว่าเรา x-ray มา เรารู้ และมีข้อมูลอยู่ในมือ แต่ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องแปรให้เป็นรูปธรรม ต้องสร้างพื้นที่ทั่วประเทศไทยให้เป็นที่ปลอดภัยของทุกคน ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญ ทำให้เป็นเมืองสมัยใหม่
ส่วนเรื่องปัญหาภัยพิบัติ ทราบดีอยู่แล้วว่าจะเกิด ช่วงไหนอย่างไร แต่จะต้องมีการวางแผนรับมือในเชิงรุก ไม่ต้องรอให้เกิดขึ้นแล้วตามแก้ เรื่องไหนจัดการได้จัดการเลย
ขณะที่การสร้างสุข 5 ประการ คือการแก้ไขหนี้ครัวเรือน ต้องทำให้ประชาชนมีการออมและมีวินัยทางการเงิน ถือเป็นเรื่องใหญ่ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ต้องคิดค้นว่าแต่ละพื้นที่มีอะไรดี สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างไร เรื่องหนี้ครัวเรือนอยากให้จัดตั้งกลไกพิเศษ สนธิกำลังกรมการปกครอง อำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สอดส่องดูแลช่วยเหลือประชาชนเพื่อป้องกันการปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ส่วนการศึกษาต้องเร่งสร้างเสริมสุขภาวะการศึกษา ชุมชน หมู่บ้าน เพื่อชีวิตที่ดี วันนี้ประเทศเราก้าวหน้าไปมาก อย่าง 30 บาทรักษาทุกโรค ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก แต่สิ่งที่ยังมีปัญหา ยังไม่แน่ใจว่ามีความคิดเอาใจใส่เรื่องนี้เพียงพอหรือไม่ แต่ก็ยอมรับว่ามีบางส่วนเริ่มคิดแล้ว คือเรื่องการดูแลสังคมผู้สูงอายุ วันนี้เรามีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีระบบผู้สูงอายุรองรับ จึงอยากฝากทุกภาคส่วนไปร่วมกันคิด
หลักการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อครั้งที่ผมและ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯและ รมว.วัฒนธรรม เดินทางลงพื้นที่อุทกภัย จ.เชียงราย ก็ประสบปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายต้องผ่านหลายขั้นตอน อยากให้นั่งพูดคุยกันและตกลงแล้วก็เซ็นเลยทีเดียว เรารอได้ แต่เขารอไม่ได้ ไม่ใช่เรื่องของเรา เราไม่รู้สึก จึงต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในหน่วยงานที่มีปัญหา อะไรขัดแย้งทำเลย ไม่ต้องกลัวเสียงไปวิพากษ์วิจารณ์
ส่วนปัญหาเรื่องโป๊กเกอร์ ก็ด่ากันว่ากำลังสร้างให้ประเทศเป็นแหล่งการพนัน ไม่ใช่ โลกเปลี่ยนไปแล้ว สิ่งที่สามารถมาใช้เป็นกีฬาได้แล้ว กฎระเบียบที่ผมแก้นั้น เขียนมาตั้งนานแล้ว แต่พอแก้กลายเป็นเฉพาะเจาะจง ให้สิทธิเฉพาะบางคน ก็ต้องแก้ เพราะต้องการส่งเสริม เพราะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนสามารถทำได้ เป็นกีฬา ยืนยันว่าแม้จะมีการปลดล็อก ก็ต้องขออนุญาตอยู่เหมือนเดิม เอาไปบิดเบือนด่าว่าผู้ปฏิบัติงาน เขากำลังทำสิ่งที่ดี จะวิจารณ์ไม่ว่า แต่ต้องวิจารณ์บนความเข้าใจของปัญหา
การทำให้รัฐบาลอ่อนแอลง เวลานี้เรากำลังเผชิญกับศึกชายแดน ไม่ใช่หยิบยกความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น คนทำงานก็มีความผิดพลาดอยู่แล้ว แต่ผิดพลาดแล้วต้องเรียนรู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
หากให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง รองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ผมว่าเราสามารถฝ่าวิกฤตได้ วันนี้ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอีกหลายอย่าง จึงอยากให้ทำงานให้รวดเร็วทันใจ นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ไม่ใช่ใช้บุคลากรเพียงอย่างเดียว วันนี้รัฐบาลเอาจริง พร้อมดำเนินการต่างๆ หัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ
วันนี้ยาเสพติดต้องหมดไป ไม่ใช่เป็นเพียงความฝันหรือเป็นผักชีโรยหน้า อยากให้ทุกฝ่ายรับทราบและนโยบายนี้เป็นนโยบายเข้มข้นเด็ดขาด ต้องทำให้สำเร็จ อยากเห็นเป็นรูปธรรม ผมจะมีส่วนเข้าไปเร่งกระตุ้นดำเนินการในหลายเรื่อง อยากให้ทุกท่านเข้มแข็งเคร่งครัดกับสิ่งที่ผมได้เน้นย้ำ ภายใน 3 เดือน ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมขึ้น ผ่าน 6 ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่
1.ผลการดำเนินงานในการสกัดกั้นยาเสพติดในจังหวัดชายแดนเปรียบเทียบกับการจับกุมทั้งประเทศ คือ ผลการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนมีจำนวนมาก ผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ภายในจะต้องมีจำนวนลดน้อยลง
2.จำนวนการจับกุมผู้ค้าและขยายผลสู่เครือข่าย คือ จับกุมผู้ค้าได้ต้องสามารถขยายผลถึงเครือข่ายได้
3.จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู คือ เมื่อได้ผู้เสพยาเสพติด จะต้องนำผู้เสพยาเสพติดทุกรายเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู
4.การดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด คือ เมื่อพบเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้นและทันที
5.การขยายเครือข่ายพลังชุมชน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านชุมชน คือ ต้องทำให้หมู่บ้าน ชุมชน เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด ทั่วประเทศ
6.สร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดในชุมชนทั่วประเทศ
ผมเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นการดำเนินงานอย่างจริงจังของกลไกมหาดไทยและทุกระดับ พลังของการบูรณาการหน่วยงานของประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุกหมู่บ้าน ชุมชน จะต้องปลอดภัยจากยาเสพติด No Drugs No Dealers สู่ Zero Drugs Thailand ประเทศไทยต้องปลอดยาเสพติด