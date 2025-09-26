จับตาทีมงานรมต.เฮ้ง มิติใหม่ กระทรวงทรัพย์ วัดฝีมือผลงาน 4 เดือน
รายงานพิเศษ
9 โมงตรง 26 กันยา ถือเป็นฤกษ์ดี ที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เดินทางเข้ากระทรวงเป็นวันแรก
โดยก่อนที่จะเข้าทำงานนั้น นายสุชาติ ประเดิมงานแรก ด้วยเหตุช้างป่าออกมาทำร้ายชาวบ้าน ในพื้นที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เสียชีวิต โดยนายสุชาติ สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตเต็มที่
และหลังจากเดินทางเข้ากระทรวง มีบุคคลติดตาม หลายคนที่ คนในกระทรวงทส.คุ้นเลยเป็นอย่างดี
คนแรก นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้มีประวัติโชกโชน ตั้งแต่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ผู้จับกุมบิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ แกนนำกะเหรี่ยง บางกลอย นักต่อสู้ด้านชาติพันธุ์ เป็นคนสุดท้าย ก่อนไปพบไมโครคอนเดีย ชี้ชัดว่าเสียชีวิตอยู่ภายในถังน้ำมันภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ล่าสุดยังถูกไล่ออกจากราชการจากการประมูลหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และจำคุก 1 ปีไม่รอลงอาญา ในความผิดม.157
คนที่ 2 นายเทวินทร์ มีทรัพย์ อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ขึ้นชื่อว่ามือปราบรีสอร์ตรุกป่า ในสมัยที่มีนายดำรงค์ พิเดช เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ นายเทวินทร์ มีชื่อปรากฏเป็นผู้นำเจ้าหน้าที่ออกรื้อบ้านพักและรีสอร์ต ที่บุกรุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานในตอนกลางดึกถึงรุ่งเช้าอีกวันจนเรียบเป็นหน้ากลอง
แม้จะมีเรื่องในป.ป.ช.ว่าละเว้นไม่ดำเนินการกับรีสอร์ตบางแห่ง แต่ก็ถูกตีตกด้วยมติเอกฉันท์ของป.ป.ช.
คนที่ 3 นี้ติดตาม นายสุชาติมาตลอด ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีอยู่ที่กระทรวงแรงงาน คือ พล.ต.ต.นันทศักดิ์ ศุภมงคล อดีตผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ในยุค ที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดดเด่นทั้งเรื่องงานสืบสวน และปราบปราม
อีกคน เป็นหญิงสาวคนเก่ง ตั๊น จิตภัสร์ กฤดากร อดีต รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่โดดเด่นมากในม็อบกปปส. เคยขึ้นรถแบ็กโฮ บุกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไล่นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มาจากการเลือกตั้ง จนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในสมัยนั้นตัดสินใจปฏิวัติ ซึ่งมีข่าวว่า จะเข้ามาทำงานในหน้าที่เลขาธิการรัฐมนตรี
“ขอให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนว่า จะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี และด้วยความร่วมมือของข้าราชการทุกฝ่าย เราจะทำให้การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมภายใน 4 เดือน เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุด”
ถือเป็นคำมั่น ของนายสุชาติ ที่กล่าวหลังจาก สักการะพระพุทธสยัมภู และ พระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ
เป็น 4 เดือนที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าจะมีผลงานเลอเลิศถึงขั้นใด