เอฟซีล้อม ‘เขื่อน ภัทรดนัย’ แน่นบูธมติชน จนต้องแจกบัตรคิว หมอฟันเล่ามุมสุดซึ้ง ขอบคุณช่วยฮีลใจให้พลังบวก

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) พร้อมด้วยพันธมิตร จัดงาน ’สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 53 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 23‘ ภายใต้แนวคิด ‘ย ยักษ์ อ่านใหญ่’ ซึ่งนับเป็นการจัดใหญ่ที่สุดในรอบ 53 ปี บนพื้นที่กว่า 20,000 ตรม. และใหญ่สุดในอาเซียน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงาน

โดย สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษใน ธีม “Read Friendly” ที่ออกแบบโดย “ตุลยา ตุลย์วัฒนจิต” หรือ TUNA Dunn พร้อมด้วยโปรโมชั่นส่วนลดจัดเต็มตลอด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 8 เมษายนนี้ เวลา 10.00 น. – 21.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บูธ ‘สำนักพิมพ์มติชน’ J02 เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. พบกิจกรรมแจกลายเซ็น กับ นายภัทรดนัย เสตสุวรรณ หรือ ‘เขื่อน’ อดีตบอยแบนด์หนุ่ม ปัจจุบันเป็นนักจิตบำบัด กับหนังสือ Holding each other, Healing together

ADVERTISMENT

โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนคลับที่ร่วมกันต่อแถวเลือกซื้อหนังสือ Holding each other, Healing together หลังจากนั้นรับบัตรคิว และต่อแถวร่วมรับลายเซ็น และมีแฟนคลับเฝ้ารอจำนวนมาก

ADVERTISMENT

โดยในขณะแจกลายเซ็น บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยมีการโอบกอดให้กำลังใจแฟนคลับทุกคนที่เล่าเรื่องราวของตนให้ฟัง พร้อมปลอมใจ และให้กำลังใจแบบฮีลใจไปอย่างสุดซึ้ง

โดยหนึ่งในแฟนคลับคือ ทพญ.จรีรัตน์ ลือชาพาณิชย์กุล คลินิกหมอหมิงเดนทัล กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ดีใจมากๆ ตนเป็นแฟนคลับอยู่แล้ว ประทับใจที่สุดที่ได้พูดคุยกับพี่เขื่อน เวลารับชมตามใน Youtube ว่าน่ารักแล้ว ตัวจริงก็น่ารักกว่าอีก และใจดีที่พี่เขื่อนให้พลังบวกเยอะมาก

“จริงๆ ยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรเลย พี่เขื่อนก็พูดว่า หมอหมิงหรือใช่ไหม? เป็นคุณหมอใช่ไหม? เราดีใจมากผสมตกใจ ที่พี่เขื่อนจำได้ พี่เขื่อนบอกว่า คุณหมอ เคยมาคอมเมนต์ในเพจใช่ไหม เราก็ตกใจมากที่พี่เขื่อนจำเราได้

เรายังไม่ทันได้เล่าเลย พี่เขื่อนพูดว่า ในใจมีอะไรอยู่ ขอให้มันผ่านไปได้และเป็นเรื่องที่ดี จริงๆ ตั้งใจมาให้กำลังใจพี่เขื่อน แต่โดนให้กำลังใจกลับ เราน้ำตาไหลตอนที่พี่เขื่อนพูดว่า ถ้าสมมติว่า ไม่ว่าจะแบกอะไรอยู่ พูดหรือไม่พูดก็ตาม ขอให้มันผ่านไป และยังไงมันก็จะผ่านไป และถ้าในวันที่รู้สึกดีแล้ว และเจอเรื่องที่ดีแล้ว ให้รับความรู้สึกดีเอาไว้นะ

เพราะไม่เช่นนั้น ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควร แล้วมันจะกลับมาวนลูปอยู่ที่จุดเดิม และเราจะไม่มีความสุขอีก“ ทพญ.จรีรัตน์ เล่าอย่างสุดซึ้ง ทิ้งท้ายว่า ”เรารู้สึกว่ามันตรงมากๆ และฮีลใจ ทั้งที่เราไม่ได้เล่าอะไรเลย“

ด้าน น.ส.ลลิดา เปรมอาษา แฟนคลับอีกราย กล่าวว่า วันนี้ดีใจ เหมือนได้เจอ Main (แฟนด้อม) ตนตามพี่เขื่อนมาตั้งแต่อายุ14ขวบ ตั้งแต่อยู่วง ‘เค-โอติก’ เลย ครั้งนี้มีโอกาสได้กลับมาเจอก็รู้สึกดีใจ วันนี้ได้พูดคุยเกี่ยวกับหนังสือ Holding each other, Healing together ว่าเราอ่านจบไปแล้ว 1 รอบ ส่วนตัวชอบบทหนึ่งที่เขียนว่า ’เราไม่จำเป็นต้องกลัวที่คนอื่นเกลียด‘

”พี่เขื่อนก็ได้แชร์ในมุมของเขาให้ฟังว่า ถูกแล้ว พี่เขื่อนอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้ เพราะพี่เขื่อนไม่กลัวที่คนอื่นเกลียด เพราะสุดท้ายจะมีทั้งคนที่ชอบเราและไม่ชอบในตัวเรา เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแคร์ คนที่ไม่ชอบในตัวเรา“ น.ส.ลลิดา เล่าทิ้งท้าย