สิ้น ‘จรัญ พงษ์จีน’ คอลัมนิสต์ดัง ที่ปรึกษามติชน ในวัย 71
จรัญ พงษ์จีน นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ที่ปรึกษาบริษัทมติชน เสียชีวิตเมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 29 ส.ค. สิริอายุ 71 ปี ทางครอบครัวและบริษัทจะตั้งศพบำเพ็ญกุศล ที่ศาลา 11 วัดเสมียนนารี
จรัญ เป็นชาว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เกิด 21 มิ.ย.2498 สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูสงขลา ก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ทำอาชีพนักหนังสือพิมพ์ เป็นผู้สื่อข่าวการเมือง ก่อนเข้ามาสังกัดมติชนเมื่อปี 2528 ได้รับมอบหมายจากขรรค์ชัย บุนปาน ประธานเครือมติชน และ วิภา สุขกิจ นักหนังสือพิมพ์อาวุโสให้เขียนคอลัมน์สังคมด้วยสำนวนที่มีเอกลักษณ์ คอลัมน์อาหาร ใช้นามปากกาต่างๆ อาทิ “คุณอ้อ” ,“ พลุน้ำแข็ง ” และเป็นหัวหน้าข่าวหน้า 1 เมื่อเกษียณอายุ ทางบริษัทได้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาจนปัจจุบัน
จรัญเป็นผู้มีอัธยาศัยสุภาพ สนุกสนาน และจริงจังในวิชาชีพ มีมิตรสหายในวงสังคมต่างๆ กว้างขวาง ทั้งการเมือง ธุรกิจ ฯลฯ มีประสบการณ์ในวิชาชีพและสังคมและมีสุขภาพแข็งแรงมาตลอด การเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ มาก่อน ทำให้ผู้รู้จักคุ้นเคยรู้สึกต่างตกอกตกใจ
สำหรับการบำเพ็ญกุศล นายจรัญ พงษ์จีน ที่ศาลา 11 วันเสมียนนารี
วันที่ 29 สิงหาคม
รดน้ำ 16.00 น.
สวด 17.30 น.
วันที่ 30 – 1 ก.ย.
สวดพระอภิธรรม 18.00 น.
วันที่ 2 ก.ย.
แสดงธรรมเทศนา 17.30 น.
สวด 18.00 น.
วันที่ 3 ก.ย. ฌาปนกิจ
ถวายเพล 11.00 น.
พิธีเคลื่อนร่าง 16.00
ประชุมเพลิงศพ 17.00