อรุณ วัชระสวัสดิ์ ใจหาย สูญเสีย ‘จรัญ พงษ์จีน’ เขียนภาพร่วมรำลึก ‘ขอให้มีสุขในภพที่น้องไป’

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม สืบเนื่องกรณีการเสียชีวิตของ นายจรัญ พงษ์จีน คอลัมนิสต์อาวุโส เจ้าของนามปากกา ‘พลุน้ำแข็ง’ และ ‘คุณอ้อ’ ที่ปรึกษาเครือมติชน สิริอายุ 71 ปี
นายอรุณ วัชระสวัสดิ์ การ์ตูนนิสต์ชื่อดัง เผยแพร่ภาพลายเส้นที่วาดจากกล่องกระดาษและปากกาลูกลื่น พร้อมข้อความดังนี้
‘ได้ข่าวน้อง จรัญ พงษ์จีน ตอนที่อยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่ง ใจหายมาก ไม่น่า….
อยากเขียนภาพน้องเพื่อจะใด้ใช้เวลาในการเขียนระลึกถึงน้อง ในช่วงที่เราเคยสนุก และคุยกันแบบพี่น้อง
ติดขัดตรงไม่มีอุปกรณ์เลย (และโต๊ะด้วย)
มองไปมองมาเจอกล่องกระดาษ และปากกาลูกลื่นที่มีคนกรุณาให้ยืม
ภาพจึงออกมาได้แค่นี้นะน้องขอโทษด้วย
ขอให้น้องมีความสุขในภพที่น้องไป
รัก
พี่รุณ’