อรุณ วัชระสวัสดิ์ ใจหาย สูญเสีย ‘จรัญ พงษ์จีน’ เขียนภาพร่วมรำลึก ‘ขอให้มีสุขในภพที่น้องไป’

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม สืบเนื่องกรณีการเสียชีวิตของ นายจรัญ พงษ์จีน คอลัมนิสต์อาวุโส เจ้าของนามปากกา ‘พลุน้ำแข็ง’ และ ‘คุณอ้อ’ ที่ปรึกษาเครือมติชน สิริอายุ 71 ปี

นายอรุณ วัชระสวัสดิ์ การ์ตูนนิสต์ชื่อดัง เผยแพร่ภาพลายเส้นที่วาดจากกล่องกระดาษและปากกาลูกลื่น พร้อมข้อความดังนี้

‘ได้ข่าวน้อง จรัญ พงษ์จีน ตอนที่อยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่ง ใจหายมาก ไม่น่า….

อยากเขียนภาพน้องเพื่อจะใด้ใช้เวลาในการเขียนระลึกถึงน้อง ในช่วงที่เราเคยสนุก และคุยกันแบบพี่น้อง

ติดขัดตรงไม่มีอุปกรณ์เลย (และโต๊ะด้วย)

มองไปมองมาเจอกล่องกระดาษ และปากกาลูกลื่นที่มีคนกรุณาให้ยืม

ภาพจึงออกมาได้แค่นี้นะน้องขอโทษด้วย

ขอให้น้องมีความสุขในภพที่น้องไป

รัก

พี่รุณ’