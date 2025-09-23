‘เบล–เน็กซ์ BUS–แม็กซ์’ ชวนเอ็นจอย ‘มหกรรมหนังสือฯ’ ป้ายยา บ้านวิกลคนประหลาด-มังงะ พาท่องโลกผ่านตัวอักษร
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ห้อง Meeting Room 109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30” ภายใต้ธีม “Melody of Books” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
PUBAT ประกาศความพร้อมเดินหน้าจัดงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30” อย่างยิ่งใหญ่ ครั้งแรกของไทย กับธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ที่ผสานโลกแห่งตัวอักษรและเสียงดนตรีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว “เพราะหนังสือคือบทกวี ดนตรีก็คือท่วงทำนอง”
โดยในงานแถลงข่าว นำโดย นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) พร้อมทั้งมีศิลปินสุดฮอต อาทิ เบล วริศรา ศิลปินค่าย Home Run Music มาร่วมร้องเพลง “หลงไปอ่านเธอ ” ร่วมด้วย เน็กซ์ ณัฐกิตติ์ ศิลปินวง BUS, แม็กซ์ เจนมานะ ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด รวมทั้ง เนย-กมนชนก ขวัญเมือง นักกีฬาว่ายน้ำ ทีมชาติไทยชุดชีเกมส์ มาร่วมพูดคุยแนะนำประเภทหนังสือที่ชอบอ่าน
น.ส.วริศรา จิตปรีดาสกุล หรือ เบล กล่าวว่า ส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาก ๆ พองานยุ่ง ๆ ก็จะเลือกอ่านบ้าง เรื่องที่ชอบอ่านก็คือเล่ม ‘บ้านวิกลคนประหลาด’ มันค่อนข้างฮิต เป็นเรื่องราวสืบสวนคดีในบ้าน มีตัวดำเนินเรื่องตามล่าหาบ้านที่เกิดเหตุ เมื่อเอาผังบ้านมากาง ก็จะรู้ความแปลกประหลาดของผังบ้าน เมื่อได้อ่านจะเชื่อมโยงคดีได้ว่า การฆาตกรรมเป็นอย่างไร
“ความต่างจากภาพยนตร์ พอไม่มีภาพเราก็จินตนาการจากภาพในหัว มันค่อยๆ เล่า ทำให้เราเริ่มคิดว่าต้องเกิดแบบนี้หรือไม่ จินตนาการที่ไปไกลมากขึ้นมันทำให้เห็นภาพที่น่ากลัวมาก” น.ส.วริศรา เผย
น.ส.วริศรา แนะนำ E-book ว่า เป็นคนอ่านการ์ตูนมังงะ อ่านอนิเมะ เพื่อที่เราจะได้อินเวอร์ชันในเสน่ห์ของญี่ปุ่น อย่างเรื่อง ‘โอชิโนะโกะ’ (Oshi no Ko) เป็นเรื่องดาร์กๆ ของวงการไอดอล ที่ท้องและไปทำคลอดที่ต่างจังหวัด ประมาณนี้
พอดแคสต์ ที่ชอบฟัง ชอบทุกแนว ชอบฟังวิทย์แคสต์ เป็นวิทยาศาสตร์เดียวที่นั่งฟัง 3 ชม. เขาสอดแทรกความเรียล ความสนุกเข้าไปในเรื่อง ช่องฟาโรสก็ชื่นชอบ ตอน ราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์
น.ส.วริศรา ฝากงานหนังสือทิ้งท้ายว่า ขอให้ทุกคนมาเดินเล่น มาช้อปปิ้ง เลือกหนังสือที่ถูกใจ และที่มีที่จอดรถอย่างกว้างขวาง
ด้าน นายณัฐกิตติ์ แช่มดารา หรือ เน็กซ์ ศิลปินวง BUS กล่าวว่า ชื่นชอบ ‘บ้านวิกลคนประหลาด’ เช่นเดียวกัน ผมอ่านแล้วผมว่างเลย อ่านแล้วกลัว เนื้อเรื่องตอนแรกน่าขนลุกมาก จะอ่านตอนกลางคืน ช่วงแรกกลัวอ่านนอนไม่หลับ ความน่ากลัวของมันคือสิ่งที่จินตนาการของเราเอง ว่าเรากลัวอย่างไร ซึ่งหนังยังไม่ได้ดู
อีกเรื่องคือ ‘แมลงสาบในเมืองสลด’ ตอนนี้เราก็กลับมาอ่าน เป็นเล่มแรกที่อ่านจบ ในคนที่ไม่ชอบอ่าน ผมว่าเรื่องนี้อ่านได้ง่าย ตัวเอกได้กลายร่างเป็นแมลงสาบ เมื่อมีความสุข หากต้องคงความเป็นมนุษย์ต้องมีความทุกข์ตลอดเวลา เราไม่ต้องมองสายตาคนอื่น ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร เราแค่แคร์ตัวเองก็พอ
นายณัฐกิตติ์ ฝากงานหนังสือครั้งนี้ว่า อยากเชิญชวนทุกคน ไม่ได้แค่มาอ่าน มาดู แต่ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก
ด้าน นายณัฐวุฒิ เจนมานะ หรือ แม็กซ์ เจนมานะ ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เล่าว่า ‘บ้านวิกลคนประหลาด’ ก่อนหน้าที่เคยเป็นหนังสือ เคยเป็นไวรัลในโซเชียล ก็ชอบอ่านช่วงกลางคืนเช่นกัน ชอบจินตนาการ
“ส่วนอีกหนึ่งเล่มที่แนะนำวันนี้ ขอแนะนำ ‘จะเล่าเป็นเพื่อคุณ 20 ปี หลังจาก จะเล่าให้คุณฟัง ฆอร์เฆ่ บูกาย’ เป็นหนังสือภาษาสเปน เป็นเนื้อหาที่ได้สอนผม เขาเป็นจิตแพทย์ที่คุยกับคนไข้ของเขา ตลอด 20 ปี เขาจะเล่านิทานสิ่งที่เขาเจอ แล้วนำมาปรับใช้ในชีวิต เป็นเรื่องเล่าของเขาเอง มันธรรมดา แต่เราอ่านแล้ว เราเข้าใจว่าทำไมเขาอยากเล่าเรื่องนี้” นายณัฐวุฒิ เล่า
นายณัฐวุฒิ เล่าต่อว่า อีกหนึ่งเล่ม ยังไม่ปล่อย เป็นเล่มเดโม ‘ความฝันของชายผู้กลายเป็นดาวฤกษ์’ สำนักพิมพ์อโวคาโด่ เป็นเล่มที่ภาษาดีมาก ตอนนี้ก็ยังอ่านไม่จบ
เรื่อง ‘หลุม Holes’ เรื่องนี้ดี ผมชอบเรื่องรายละเอียดต่าง ๆ ชอบวิธีการเล่าเรื่อง เป็นเรื่องที่เด่น ผู้หญิงที่รองเท้าหล่นมาจากฟ้า แล้วเขาเก็บไป เขาถูกจับและพาเธอไปทะเลทราย เพื่อขุดหลุม และทำโทษเด็กหญิงคนนั้น
นายณัฐวุฒิฝากงานหนังสือทิ้งท้ายว่า ปีนี้จะมาดูหนังสือด้วย ดูหนังสือที่ชอบ เป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมาก และตั้งใจมาทุกปี อย่าลืมมาเจอกัน
ปิดท้ายที่ น.ส.กมนชนก ขวัญเมือง หรือ เนย เล่าว่า จะอ่านแนวจิตวิทยา และอ่านหนังสือทั่วไปที่โซเชียลแนะนำ เปลี่ยนเรื่องไปตามที่ตนอยากอ่าน
“อ่านหนังสือเป็นการท่องโลกกับตนเอง และโฟกัสตนเองว่าทำวันนี้เราจะทำอะไรบ้าง ทุกครั้งที่คิดมากจะหยิบขึ้นมาอ่าน พอดแคสต์จิตวิทยาของพี่ฟาโรสก็ชอบฟัง” น.ส.กมนชนก เผย
น.ส.กมนชนก เผยทิ้งท้ายว่า สำหรับนักกีฬา ไม่ได้แค่ตัวนักกีฬาเท่านั้น สภาพแวดล้อมบางครั้งก็มีเกมจิตวิทยา เราก็ต้องควบคุมให้ได้ ฝากงานหนังสือให้ทุกคนมาเดินเล่น มาทำกิจกรรม ร่วมกันภายในงานนี้เยอะๆ
เตรียมพบกับปรากฏการณ์แห่งการอ่านครั้งใหม่ อ่านเพลิน ฟังเพราะ ช้อปเพียบ! มีหนังสือดี ๆ และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนับไม่ถ้วนใน งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 วันที่ 9 – 19 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5–7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
