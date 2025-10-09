เริ่มแล้ว! มหกรรมหนังสือฯ มติชนจัดเต็ม 20 เล่มใหม่ งัด 6 ไฮไลต์ ชูธีม ‘อ่านผลิบาน’

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เวลาประมาณ 10.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง
โดยวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงาน ขณะที่บรรยากาศบริเวณบูธสำนักพิมพ์มติชน J02 ติดทางเข้าประตูฮอลล์ 6 จัดในธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง โดยมีบุคคลต่างๆ เข้ามาเลือกชมหนังสืออย่างคับคั่ง
สำนักพิมพ์มติชน จัดพิมพ์ถึง 20 ปกใหม่ ครบมิติ การเมือง สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โดยมี 6 เล่มไฮไลต์ ได้แก่
1.Future of Thailand อนาคตประเทศไทย โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
หลังจากใช้เวลาหนึ่งปีในการเดินทาง เรียนรู้ และทบทวนประสบการณ์ต่างๆ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้รวบรวมมุมมองจากทั่วโลก เพื่อแบ่งปันไอเดียเกี่ยวกับโอกาสและการพัฒนาของประเทศไทย เขาได้พบปะผู้คนหลากหลาย ฟังเสียงจากคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ และชุมชน เพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยแรงบันดาล
ใจและแนวคิดปฏิบัติได้จริง
“The Future of Thailand: อนาคตประเทศไทย” ไม่ใช่แค่หนังสือธรรมดา แต่เป็นคู่มือที่ช่วยให้เห็น ภาพรวมของโอกาสในอนาคต ด้วยมุมมองที่สดใหม่และเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่สนใจการเติบโตของประเทศ
ทุกบทเขียนจากประสบการณ์จริง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า
“The Future of Thailand: อนาคตประเทศไทย” คือหนังสือสำหรับทุกคนที่เชื่อว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะ
เติบโตและพัฒนาไปข้างหน้า
2.Timeline of Science ร้อยพันเรื่องราว ในโลกวิทยาศาสตร์ โดย DK Team แปลโดย ป๋วย อุ่นใจ
“Timelines of Science ร้อยพันเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์” ออกเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของมนุษยชาติ ตั้งแต่จุดกำเนิดเมื่อกว่า 3.3 ล้านปีก่อน กับหลักฐานแรกของการใช้เครื่องมือหินและการก่อไฟ ไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญ การค้นพบ การทดลอง และบุคคลสำคัญในแต่ละยุค ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เรียบเรียงอย่างเป็นลำดับในรูปแบบไทม์ไลน์ ครอบคลุมตั้งแต่
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี การเกิดโรคระบาดอย่าง COVID-19 และการพัฒนาวัคซีน ตลอดจนการค้นพบอนุภาค ใหม่อย่าง “เตตระควาร์ก” ในวงการฟิสิกส์ สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ที่เติบโตเคียงข้างมวล
มนุษยชาติตลอดมา
3. Tasting History ประวัติศาสตร์ความอร่อย ฉบับ 4,000 ปี โดย Max Miller และ Ann Volkwein แปลโดย พจนีย์ ฉัตรชัยวิวัฒนา
ใครจะรู้ว่าอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ อาจจะมีอยู่ตั้งแต่ร้อย หรือพันปีก่อนหน้านี้ (หรือนานกว่านั้น) แล้วก็ได้! Max Miller เจ้าของช่องยูทูป Tasting History with Max Miller จะพาผู้อ่านย้อนกลับไปในช่วงเวลาต่างๆ ในประวัติศาสตร์ เพื่อรวบรวมสูตรอาหารตำรับความอร่อยจากยุคโบราณก่อนคริสต์ศักราช จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 กว่า 65 เมนู จากทั่วโลก เพื่อถอดสูตรอาหารโบราณ ให้สามารถทำรับประทานได้ในยุคปัจจุบัน ไปพร้อมๆ กับการชี้ชวนให้ผู้อ่านเห็นเกร็ดประวัติศาสตร์ ที่ซ่อนอยู่ในตำราอาหารเหล่านี้
ร่วมท่องไปในกาลเวลาเพื่อตามหาสูตรอาหารจานเด็ด และเกล็ดประวัติศาสตร์ในจานอาหารจากทั่วทุกมุม โลกได้ใน “Tasting History ประวัติศาสตร์ความอร่อย ฉบับ 4,000 ปี
4.ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519 โดยธงชัย วินิจจะกูลแปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ “MOMENTS of SILENCE: The Unforgetting of the October 6, 1976, Massacre in Bangkok”
หนังสือวิชาการที่มีกลิ่นอายของบันทึกความทรงจำต่อเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เล่มนี้จะชวนผู้อ่านรื้อฟื้น “ความทรงจำ” ที่ถูกลดทอน บิดเบือน เปลี่ยนแปลง ทั้งจากเหยื่อของความรุนแรง ผู้กระทำความรุนแรงในวันนั้น และคนรุ่นหลังที่ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ 6 ตุลา ภายใต้สังคมที่ปกคลุมด้วย “ความเงียบ” ทั้งโดยสมัครใจและไม่สมัครใจของผู้ถูกกระทำที่รอดชีวิต ครอบครัวของผู้ที่จากไป และผู้กระทำที่เคยภาคภูมิใจกับวีรกรรมในวันนั้นของตน แม้เหตุการณ์จะผ่านไปเกือบครึ่งศตวรรษ แต่ความยุติธรรมต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ยังคงไม่ปรากฏ และกลายเป็น “ภาพหลอน” ในสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้
5.ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การศึกษาประวัติศาสตร์ของไทย มีความยึดโยงกับ “รัฐไทย” และความเป็นชาตินิยม ผ่านความเชื่อว่าคนไทยแท้บริสุทธิ์มีจริง โดยอพยพมาจากเทือกเขาอัลไต ก่อนจะมีการเปลี่ยนทฤษฎีเรื่อยมาตามการพัฒนาของเทคโนโลยีและการเขาถึงองค์ความรู้ หลักฐานใหม่ๆ ซึ่งท้าทายต่อความศักดิ์สิทธิ์ของชาติพันธุ์ไทย ว่า “คนไทยแท้” มีจริงหรือหนังสือเล่มนี้นำเสนอประวัติศาสต์ไทยของคนไทย ที่เรียบเรียงเล่าใหม่โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ แบบไม่กล่อมเกลาชวนเชื่อ แต่ชวนให้คิดด้วยหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิทยาศาสตร์ และมนุษยวิทยา ว่า“คนไทย” ไม่บริสุทธิ์ แต่มีการผสมผสานหลายชาติพันธุ์ที่มาร่วมปะทะสังสรรค์ในดินแดนอุษาคเนย์
6.ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura) และเคนจิ นากามุระ
เคนจิ นากามุระ ชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นไฟแรงที่อยากทำงานเพื่อสังคม หลังจากเรียนจบปริญญาโทสองแห่งทั้งในญี่ปุ่นและอังกฤษ กลับได้จับพลัดจับผลูมาทำงานในธุรกิจของคุณพ่อซึ่งเป็นธุรกิจร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในโอซาก้า ที่แม้ว่าจะมีร้านค้าขนาดใหญ่พร้อมโปรโมชันเปิดใหม่มากมาย แต่ร้านของคุณพ่อก็ยังดำเนินกิจการมาก
ว่า 50 ปี โดยที่ไม่มีส่วนลด หรือโปรโมชันติดตามเคล็ด(ไม่)ลับในการทำธุรกิจสไตล์พ่อค้าญี่ปุ่น (โชนิน) ที่มัดใจทั้งคนทำงานและลูกค้าได้อยู่หมัดของคุณพ่อของเคนจิ ผ่านการถ่ายทอดของคุณกฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura) ผ่านหนังสือสีสันสดใสกว่า216 หน้า
นอกจากหนังสือ บูธมติชนยังมีจุดแลกของสมนาคุณ ลวดลายน้องหมาอันเป็นเอกลักษณ์ และสีสันแสนสดใสผลงานออกแบบจากคุณ pnk.ff หรือคุณ
ฟรอยด์ แพรนิกา สินคณารักษ์ ที่มาร่วมการเดินทางในโลกแห่งหนังสือไปกับคุณผู้อ่านด้วย พร้อมส่วนลดสำหรับนักอ่าน หนังสือใหม่ ลด15% หนังสือขายดีลด20% หนังสือเพื่อนสำนักพิมพ์ ลด10-20% หนังสือชุดลดพิเศษ ส่วนลดสูงสุด 25-30%
สามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน(J02)ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 น.