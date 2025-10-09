พุ่งซื้ออย่างไว! ปวศ.ชาติไทย ฉบับสุจิตต์ รับ ‘ถูกจริต’ สนใจวิธีคิด ‘ไม่อยู่ในกรอบ’

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เวลาประมาณ 10.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงาน ขณะที่บรรยากาศบริเวณบูธสำนักพิมพ์มติชน J02 ติดทางเข้าประตูฮอลล์ 6 จัดในธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง โดยมีบุคคลต่างๆ เข้ามา
เลือกชมหนังสืออย่างคับคั่ง
สำนักพิมพ์มติชน จัดพิมพ์ถึง 20 ปกใหม่ ครบมิติ การเมือง สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โดยมี 6 เล่มไฮไลต์ ได้แก่
1.Future of Thailand อนาคตประเทศ
ไทย โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
2.Timeline of Science ร้อยพันเรื่องราว
ในโลกวิทยาศาสตร์ โดย DK Team แปลโดย ป๋วย อุ่นใจ
3. Tasting History ประวัติศาสตร์ความอร่อย ฉบับ 4,000 ปี โดย Max Miller และ Ann Volkwein แปลโดย พจนีย์ ฉัตรชัยวิวัฒนา
4.ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำ
ไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519 โดยธงชัย วินิจจะกูล
แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส
แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ “MOMENTS of SILENCE: The Unforgetting of the October 6,
1976, Massacre in Bangkok”
5.ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
6.ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura) และเคนจิ นากามุระ
หนึ่งในผู้เดินทางเข้าเลือกซื้อ 1 ใน 6 เล่มไฮไลต์เป็นรายแรกๆ ของบูธมติชน คือ นายเรวัต ฤกษ์มงคลกุล ซึ่งเลือกซื้อเล่ม ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
นายเรวัต กล่าวว่า ตนทำการบ้านมาแล้วในแต่ละสำนักพิมพ์ว่ามีเล่มใดน่าสนใจบ้าง มีอะไรที่เป็น ‘จริต’ ที่ตนอ่านบ้าง สำหรับสำนักพิมพ์มติชน ตนเล็งไว้เล่มเดียว คือ ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
“ผมทำงานสายสาธารณสุข แต่ประวัติศาสตร์เป็นความสนใจส่วนตัว อ่านการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนฯ ตั้งแต่ปี 2536 ยุคที่คุณสุจิตต์ ยังเป็นบรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม” นายเรวัต กล่าว
เมื่อสอบถามว่า เหตุใดจึงชื่นชอบผลงานนายสุจิตต์ เป็นพิเศษ มีความเกี่ยวข้องกับสไตล์การแต่งกายแบบ ‘ไม่ติดกระดุม’ หรือไม่
นายเรวัต ตอบว่า ไม่เกี่ยว นั่นก็เป็นสไตล์ส่วนตัวของเขา แต่สิ่งที่สนใจคือ ‘วิธีคิด’ ด้านประวัติศาสตร์แบบหนึ่งที่ ‘ไม่อยู่ในกรอบ’
“ผมไม่ได้บอกว่าแก (สุจิตต์) ถูกนะ การอ่านประวัติศาสตร์ ไม่ได้อ่านตามกรอบ แต่อ่านในสิ่งที่คิดไม่เหมือนคนอื่นเขา แค่นั้นเอง” นายเรวัตกล่าว
เมื่อถามต่อไปว่า มีประเด็นใดหรือไม่ ที่อ่านแล้วไม่เชื่อ แต่อ่านให้รู้ว่ามีหลักฐานอะไร ?
นายเรวัต ตอบว่า ตนไม่ได้มองว่าเชื่อ หรือไม่เชื่อ แต่อยากได้แนวคิดอะไรใหม่ๆ ตนเรียนจบมาทางสายวิทยาศาสตร์ อ่านแล้วแม้ไม่ได้นำมาใช้ในการทำงาน แต่เป็นความชอบส่วนบุคคล
“ผมอยากได้ประวัติศาสตร์แนว Alternative (ทางเลือก) ไม่รู้เล่มนี้ตอบโจทย์หรือเปล่า ต้องอ่านก่อน (หัวเราะ)” นายเรวัต ทิ้งท้าย
ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน(J02)ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 น.