รุ่นใหญ่วัย 67 เอฟซี ‘ลูกทิม’ หยิบ ‘อนาคตประเทศไทย’ ลั่น รธน. ต้องแก้ ฝากอนุทิน อย่าผิดสัญญา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงาน ขณะที่บรรยากาศบริเวณบูธสำนักพิมพ์มติชน J02 ติดทางเข้าประตูฮอลล์ 6 จัดในธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง โดยมีบุคคลต่างๆ เข้ามา
เลือกชมหนังสืออย่างคับคั่ง
สำนักพิมพ์มติชน จัดพิมพ์ถึง 20 ปกใหม่ ครบมิติ การเมือง สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โดยมี 6 เล่มไฮไลต์ หนี่งในนั้น คือ Future of Thailand อนาคตประเทศไทย โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
หนึ่งในผู้เดินทางมาซื้อเล่มดังกล่าว คือ นางคิมดาลี จารุวัฒานันท์ อายุ 67 ปี
นางคิมดาลี กล่าวว่า นายพิธา มองอะไรกว้างไกล มีวิสัยทัศน์ เพราะได้ไปต่างประเทศ ศึกษาอะไรมาหลายอย่าง เลยตั้งใจมาซื้อเล่มนี้ไปอ่าน
“ติดตามมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งนำโดยลูกเอก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ต้องเดินลงจากเก้าอี้ในสภา ส่วนตัวมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สะเทือนใจ จนมาถึงพรรคก้าวไกล นำโดย ลูกทิมพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ซึ่งเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย แต่ก็โดนอีก
ถามว่าท้อไหม ไม่ท้อ จะสู้ไปเรื่อยๆ เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต ขอให้เด็กรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา ปัญญาชน ออกมาร่วมต่อสู้เพื่ออนาคตของเราในระบอบประชาธิปไตย” นางคิมดาลี กล่าว
นางคิมดาลี กล่าวต่อไปว่า การเมืองไทยต้องมีพรรคประชาชนมาร่วมแรงร่วมใจ การเมืองแบบเก่า ยุคนี้ยังมีอยู่ เราต้องค่อยๆ แก้ไขไป เพราะมันฝังรากลึกมานาน ส่วนตัวก็จะอยู่ตรงนี้ และสู้ไปด้วย ที่ผ่านมาก็ลงถนน และร่วมกิจกรรมกับโครงการอินเทอร์เนต เพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์
“การเมืองไทย ต้องเป็นของคนรุ่นใหม่ ไม่ใช่คนรุ่นเก่าที่มาบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของ ไม่ได้ ต้องแบ่งให้คนรุ่นใหม่ทำ คนรุ่นเก่าควรกลับบ้านเลี้ยงหลาน
รัฐธรรมนูญต้องแก้ใหม่ทั้งฉบับ สสร.ต้องมาจากการเลือกตั้ง 100%” นางคิมดาลี กล่าว
เมื่อถามว่า อยากฝากอะไรถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันหรือไม่ นางคิมดาลี ตอบว่า
อยากให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล ทำตามสัญญา เพื่ออนาคตของตัวเอง ของพรรคภูมิใจไทยเอง
สามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน(J02)ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 น.
หนังสือใหม่ ลด15% หนังสือขายดีลด20% หนังสือเพื่อนสำนักพิมพ์ ลด10-20% หนังสือชุดลดพิเศษ ส่วนลดสูงสุด 25-30%