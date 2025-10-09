นายกฯ ผู้จัดพิมพ์ ชวนวาร์ปมหกรรมหนังสือฯ ฟันธง 400 ล. สะพัดแน่ เชื่อคนแห่ร่วม 1.4 ล้าน

นายกฯ ผู้จัดพิมพ์ชวนร่วมงาน “Melody of Books–อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” เปิดมิติใหม่ของการอ่านที่ไม่ต้องใช้แค่ตา
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เวลา 14.00 น. ที่ เวทีกลาง ชั้น LG ฮอลล์ 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มีพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 30 (Book Expo Thailand 2025) โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม ‘Melody of Books-อ่านหรือยังฟังหรือเปล่า’ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงการจัดงานงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 30 ว่า สำหรับการจัดงานในปีนี้ มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเด็กรุ่นใหม่มากขึ้น ภายใต้ธีม Melody of Books ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างงานเขียนและเสียงเพลง ถือเป็นการใช้ Soft Power ของไทย เพื่อสะท้อนว่าการอ่านหนังสือไม่ควรถูกจำกัดไว้บนหน้ากระดาษแต่เพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ ในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกกับการอ่านที่มีมากกว่าตัวอักษร อาทิ
– การแสดงจากคณะละครหุ่นเชิดชื่อดัง ‘เจ้าขุนทอง’ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวละครหุ่นเชิดที่ทุกคนคุ้นเคย
– กิจกรรม ‘Read for The Blind’ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทดลองทำหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาด้วยตัวเอง
ซึ่งทั้งสองกิจกรรมล้วนเป็นกิจกรรมที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี โดยเชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เข้าชมได้เข้าถึงโลกแห่งหนังสือและเสียงเพลงได้ตามธีม Melody of Books
แม้จะจัดงานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว แต่นายณัฐกรก็ยังเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อกำลังซื้อของนักอ่าน เพราะคุณภาพของหนังสือทั้ง 900 ร้านที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน และรูปแบบงานที่มีความแปลกใหม่ จะสามารถดึงประชาชนเข้าร่วมงานได้มากถึง 1.4 ล้านคน และสร้างรายได้รวมสูงได้มากกว่า 400 ล้านบาทแน่นอน
นายณัฐกร กล่าวว่า ส่วนประเด็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่หลายๆ คนกังวล ตนยืนยันว่าทางสมาคมได้ทำการควบคุมการคัดเลือกสินค้าเข้ามาวางขายในงานอย่างเข้มงวด และจัดอบรมให้ความรู้กับทีมงานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจได้ว่างานในครั้งนี้จะปราศจากปัญหาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างแน่นอน
“อยากให้ทุกท่านมา ทุกท่านอาจจะมีหนังสือในใจ แต่ทุกท่านจะพบหนังสือในใจมากขึ้น มากขึ้นไปอีก กระทั่งหนังสือที่ท่านไม่คิดว่าจะรักได้ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มากันทั้งครอบครัว” นายณัฐกร กล่าว
นายณัฐกร กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนนักอ่านทุกคนเข้ามาค้นหาเสียงเพลงบนหน้ากระดาษที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 30 ‘Melody of Books-อ่านหรือยังฟังหรือเปล่า’ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน(J02)ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 น.