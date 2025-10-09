พิธา ยืนหนึ่งบูธมติชน ชูธง ‘อนาคตประเทศไทย’ แชมป์ขายดี Trump 2.0 โดดเกาะท็อป 10
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม สำนักพิมพ์มติชน เปิดเผย 10 อันดับขายดี ประจำบูธ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม ดังนี้
อันดับที่ 1: Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกแข็ง)
โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
.
อันดับที่ 2: Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกอ่อน)
โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
.
อันดับที่ 3: ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
โดย ชานันท์ ยอดหงษ์
อันดับที่ 4: Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก
โดย ปิติ ศรีแสงนาม และจักรี ไชยพินิจ
.
อันดับที่ 5: ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
โดย ธงชัย วินิจจะกูล
แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส
.
อันดับที่ 6: Tasting History ประวัติศาสตร์ความอร่อย ฉบับ 4,000 ปี
โดย Max Miller และ Ann Volkwein
แปลโดย พจนีย์ ฉัตรชัยวิวัฒนา
อันดับที่ 7: ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
.
อันดับที่ 8: ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า
โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี มารุมูระ) และ เคนจิ นากามุระ
.
อันดับที่ 9: ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
โดย Martin Puchner
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
.
อันดับที่ 10: Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First
โดย ประพีร์ อภิชาติสกล