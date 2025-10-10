วันที่สองคึกคัก! แวะถ่ายรูปคู่สแตนดี้ ‘พิธา’ ค่ำนี้เตรียมเจอ B-Friend – ‘อดีตนายกส.ผู้จัดพิมพ์ฯ แวะโกยเล่มฮอตบูธมติชน อ่านโลกยุคใหม่ จีน-ไทย ครบรส
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคมนี้ เดินทางเข้าสู่วันที่สอง
สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
เวลา 11.00 น. บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนทยอยหลั่งไหลเข้ามาเลือกซื้อหนังสืออย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับหนังสือออกใหม่และโซนรวมหนังสือขายดี 10 อันดับ ขณะเดียวกัน หลายคนแวะถ่ายภาพคู่กับสแตนดี้ ‘ทิม พิธา’ อย่างสนุกสนาน บางส่วนยังเพลิดเพลินกับโปรโมชั่นสุดคุ้มและของที่ระลึกที่จัดไว้ให้เลือกอีกมากมาย
สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ในวันนี้ เวลา 18.00-19.00 น. พบนักแสดง 3 คนจากเรื่อง B-Friend เจตนา (ไม่) ลืม ได้แก่ น้ำ – จุฑามาศ หวังสวัสดิ์, เบนซ์ – ทิพย์สุวรรณ มหาสุวรรณชัย และกลัฟ – ธนพงศ์ ประภาศิริสุลี
โดยวานนี้ นายจรัญ หอมเทียนทอง อดีตนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเข้ามาชมและเลือกซื้อหนังสือจากบูธมติชนไปหลากหลายเล่ม อาทิ Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก, ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์, Tasting History ประวัติศาสตร์ความอร่อย ฉบับ 4,000 ปี, Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First, สมาคมเจ้าสัว ผู้นำและอำนาจของชุมชนจีนในประเทศไทย เป็นต้น
โดย นายจรัญ ยังได้หยิบยกเหตุผลที่สนใจบางเล่มเป็นพิเศษ อย่างเรื่อง ‘สมาคมเจ้าสัว ผู้นำและอำนาจของชุมชนจีนในประเทศไทย’ ฉบับแปลจากผลงานที่เขียนโดย G. William Skinner (สกินเนอร์) เนื่องจากเนื้อเรื่องเป็นประวัติคนจีนในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นนักวิชาการชื่อดัง
“ส่วนของ สุจิตต์ วงษ์เทศ ‘ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์’ เป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทย ซึ่งตามอ่านผลงานมาโดยตลอด ในขณะที่ Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก อาจารย์ปิติ ศรีแสงนาม ก็พูดถึงบทความเกี่ยวกับโลก เกี่ยวกับอะไรที่ทันสมัยหน่อย นอกนั้นก็เป็นหนังสือตำราอาหาร 4,000 ปี ที่แนะนำมา” นายจรัญกล่าว
สำหรับหนังสือที่ อดีตนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ ให้ความสนใจเลือกซื้อนั้น มีทั้งหนังสือออกใหม่และหนังสือขายดี ซึ่งอัดแน่นไปด้วยข้อมูลตลอดจนข้อค้นพบใหม่ๆ อาทิ
1. Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก โดย ปิติ ศรีแสงนาม และจักรี ไชยพินิจ ที่สะท้อนความพยายามของจีนในการก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาอำนาจในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ หรือสังคม-วัฒนธรรม ผ่านการสร้างองค์กรความร่วมมือกับนานาประเทศ นำมาซึ่งความวิตกกังวลของสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตร ที่ต่างพยายามสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในหลากหลายรูปแบบ ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง 2 ฝากมหาสมุทรเช่นนี้ ไทยและประชาคมอาเซียนจะปรับตัวอย่างไร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการปิดล้อมทางทะเลและการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติในท้องมหาสมุทรของ 2 ขั้วมหาอำนาจนี้
2.ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ โดยเล่มนี้จุดเด่นคือการนำเสนอ การศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีความยึดโยงกับ “รัฐไทย” และความเป็นชาตินิยม ผ่านความเชื่อว่าคนไทยแท้บริสุทธิ์มีจริง โดยอพยพมาจากเทือกเขาอัลไต ก่อนจะมีการเปลี่ยนทฤษฎีเรื่อยมาตามการพัฒนาของเทคโนโลยีและการเขาถึงองค์ความรู้ หลักฐานใหม่ๆ ซึ่งท้าทายต่อความศักดิ์สิทธิ์ของชาติพันธุ์ไทย ว่า “คนไทยแท้” มีจริงหรือ ซึ่งชวนให้คิดด้วยหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิทยาศาสตร์ และมนุษยวิทยา ว่า“คนไทย” ไม่บริสุทธิ์ แต่มีการผสมผสานหลายชาติพันธุ์ที่มาร่วมปะทะสังสรรค์ในดินแดนอุษาคเนย์
3. Tasting History ประวัติศาสตร์ความอร่อย ฉบับ 4,000 ปี โดย Max Miller และ Ann Volkwein แปลโดย พจนีย์ ฉัตรชัยวิวัฒนา นำเสนอเกร็ดประวัติศาสตร์ในจานอาหารจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงข้อค้นพบเกี่ยวกับอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งอาจจะมีอยู่ตั้งแต่ร้อย หรือพันปีก่อนโดย Max Miller เจ้าของช่องยูทูป Tasting History with Max Miller จะพาผู้อ่านย้อนกลับไปในช่วงเวลาต่างๆ ในประวัติศาสตร์ เพื่อรวบรวมสูตรอาหารตำรับความอร่อยจากยุคโบราณก่อนคริสต์ศักราช จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 กว่า 65 เมนู จากทั่วโลก เพื่อถอดสูตรอาหารโบราณ ให้สามารถทำรับประทานได้ในยุคปัจจุบัน ไปพร้อมๆ กับการชี้ชวนให้ผู้อ่านเห็นเกร็ดประวัติศาสตร์ ที่ซ่อนอยู่ในตำราอาหารเหล่านี้
4.Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First โดย ประพีร์ อภิชาติสกล คำนิยมโดย วิวัฒน์ มุ่งการดี และวิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์
การกลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ของโดนัลด์ ทรัมป์ หรือที่เรียกโดยเข้าใจอย่างง่ายว่า ทรัมป์ 2.0 พร้อมกับนโยบาย “America First” อันเป็นรากฐานของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สร้างความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจไปหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก ในอีกทางหนึ่ง นโยบายต่างประเทศของทรัมป์ก็มีความต่อเนื่องมาจากยุคทรัมป์ 1.0 เช่นกัน นโยบายต่างประเทศของทรัมป์มีความแตกต่างจากนโยบายต่างประเทศในยุคอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา ตรงที่ให้ความสำคัญกับภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geoeconomics) มากกว่าภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้หลายประเทศต้องปรับตัว และไหวตัวไปตามนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ หนังสือเล่มนี้จะชี้ชวนให้ผู้อ่านมองนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ ทรัมป์ ทั้งจากยุคทรัมป์ 1.0 และทรัมป์ 2.0 เพื่อทำความเข้าใจและหาวิธีการต่อรองเพื่อให้ไทยรักษาผลประโยชน์ของประเทศไว้ในช่วงเวลาที่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนนโยบายให้ประเทศตัวเองมาก่อน
5. ‘สมาคมเจ้าสัว ผู้นำและอำนาจของชุมชนจีนในประเทศไทย โดย G. William Skinner แปลโดย กันต์กนิษฐ์ โพธิกิจ, ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, ทวิรัฐ สองเมือง, สฏฐภูมิ บุญมา และสุธาสินี พรสกุลไพศาล บรรณาธิการโดย สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ แปลจากต้นฉบับ “Leadership and Power in the Chinese Community of Thailand” ‘สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์’ ผลงานขึ้นหิ้งของสกินเนอร์ ที่ผู้สนใจประวัติศาสตร์คนจีนในประเทศไทยเคยได้อ่านไปในช่วงก่อนหน้านี้เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “A Study of Chinese Community Leadership in Bangkok, together with an Historical Survey of Chinese Society in Thailand” เท่านั้น ส่วนอีกครึ่งของวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าวจะอยู่ในหนังสือ ‘Leadership and Power in the Chinese Community of Thailand’ หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปสำรวจเหล่าผู้นำคนจีนที่มีบทบาทสูงเด่นในแวดวงสังคมจีนในประเทศไทย โดย ย้อนดูทั้งพื้นเพ สถานะทางเศรษฐกิจ กลุ่มภาษา ระลอกการอพยพ และการแต่งงาน ซึ่งจะช่วยให้เห็นเบื้องหลังของผู้นำสังคมจีนในประเทศไทยที่มีบทบาทและอำนาจในการนำสังคมจีน ก่อนเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ส่วนหนึ่งของสังคมไทยโดยการผูกสัมพันธ์กับชนชั้นนำไทย และกลายเป็นผู้มีบทบาทนำในด้านเศรษฐกิจและการเมืองเฉกเช่นปัจจุบัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 10 อันดับขายดี ประจำวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้แก่
อันดับที่ 1: Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกแข็ง)
โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
อันดับที่ 2: Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกอ่อน)
โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
อันดับที่ 3: ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
โดย ชานันท์ ยอดหงษ์
อันดับที่ 4: Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก
โดย ปิติ ศรีแสงนาม และ จักรี ไชยพินิจ
อันดับที่ 5: ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
โดย ธงชัย วินิจจะกูล แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส
อันดับที่ 6: Tasting History ประวัติศาสตร์ความอร่อย ฉบับ 4,000 ปี
โดย Max Miller และ Ann Volkwein แปลโดย พจนีย์ ฉัตรชัยวิวัฒนา
อันดับที่ 7: ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
อันดับที่ 8: ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า
โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี มารุมูระ) และ เคนจิ นากามุระ
อันดับที่ 9: ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
โดย Martin Puchner แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
อันดับที่ 10: Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First
โดย ประพีร์ อภิชาติสกล
ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน (J02) ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19 ตุลาคมนี้ ที่ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.