นักแปลคว้า ‘ศรีเทพ’ อ่านให้เก็ทก่อนไปเห็นกับตา – หวังจังหวัดโปรโมต ‘แหล่งเที่ยวมรดกโลก’

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคมนี้

โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการจัดงาน ซึ่งปีนี้สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง

เวลา 11.00 น. บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนทยอยหลั่งไหลเข้ามาเลือกซื้อหนังสืออย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับหนังสือออกใหม่และโซนรวมหนังสือขายดี 10 อันดับ ขณะเดียวกัน หลายคนแวะถ่ายภาพคู่กับสแตนดี้ ‘ทิม พิธา’ อย่างสนุกสนาน บางส่วนยังเพลิดเพลินกับโปรโมชั่นสุดคุ้มและของที่ระลึกที่จัดไว้ให้เลือกอีกมากมาย

นายวิฑูรย์ (สงวนนามสกุล) นักแปลหนังสือ คือหนึ่งในผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อหนังสือภายในบูธ J02 โดยเปิดเผยว่า วันนี้ตนมาเดินชมงานหนังสือที่บูธสำนักพิมพ์มติชน สนใจหนังสือเล่ม “ศรีเทพ สถาปัตย์–ปฏิมา เมืองมรดกโลก” ผลงานของ ศิวพงศ์ สีเสียดงาม เป็นพิเศษ โดยให้เหตุผลว่า ติดตามผลงานของผู้เขียนมาระยะหนึ่งแล้ว และเคยฟังการบรรยายจนเกิดความประทับใจ

“อีกเหตุผลหนึ่งคือ ผมกำลังจะเดินทางไปเมืองโบราณศรีเทพ ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งตรงกับวันหยุดยาว ส่วนตัวเป็นคนชื่นชอบศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้ว” นายวิฑูรย์ กล่าว

นายวิฑูรย์กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาตนเคยไปเยือนอุทยานประวัติศาสตร์หลายแห่งในประเทศไทย แต่ยังไม่เคยไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมาก่อน กระทั่งทราบว่า เมืองโบราณศรีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลกทางวัฒนธรรม” โดยยูเนสโกในปี พ.ศ. 2566 จึงเริ่มศึกษาและสนใจมากขึ้น

“ตอนแรกผมเข้าใจว่า ศรีเทพเป็นเมืองเล็กๆ แต่จริงๆ แล้วมีขนาดใหญ่ และไม่ได้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลักเหมือนอุทยานประวัติศาสตร์อื่นๆ” นายวิฑูรย์เผย

นายวิฑูรย์กล่าวว่า อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนรู้จักน้อย แม้จะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วก็ตาม ส่วนตัวอยากให้คนรู้จักที่นี่มากขึ้น แม้จะเป็นเรื่องที่ยาก เพราะไม่ได้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวหลัก

อยากให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์โปรโมตเรื่องนี้ให้มากขึ้น เนื่องจากอุทยานฯ อยู่ไม่ไกลจากจังหวัดลพบุรี เพียงแต่เมื่อพูดถึง “เพชรบูรณ์” หลายคนมักคิดว่าอยู่ไกล

“ผมจะเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในวันพรุ่งนี้ หนังสืออ่านไม่จบก็ไม่เป็นไร กลับมาแล้วค่อยอ่านต่อ อีกอย่างผมชอบงานของ คุณศิวพงศ์ สีเสียดงาม เขาเป็นคนที่มีความรู้จริง และชอบทำงานวิจัยโดยลงพื้นที่ด้วยตัวเอง” นายวิฑูรย์กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน (J02) ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคมี้ ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.