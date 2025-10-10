หนุ่มป.โท อยากรู้ลึก 6ตุลาฯ หยิบเล่มท็อป ‘ห้วงแห่งความเงียบงัน’ ปวศ.ไทยหลายชาติพันธุ์

นักศึกษา ป.โท อยากรู้ลึก 6 ตุลาฯ – หยิบเล่มท็อป 5 ‘ห้วงแห่งความเงียบงัน’ ปกใหม่ อ.ธงชัย คว้า ‘ปวศ.ไทยหลายชาติพันธุ์’ของสุจิตต์
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคมนี้
โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการจัดงาน ซึ่งปีนี้สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
เวลา 11.00 น. ที่บูธ J02 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนทยอยหลั่งไหลเข้ามาเลือกซื้อหนังสืออย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับหนังสือออกใหม่และโซนรวมหนังสือขายดี 10 อันดับ ขณะเดียวกัน หลายคนแวะถ่ายภาพคู่กับสแตนดี้ ‘ทิม พิธา’ อย่างสนุกสนาน บางส่วนยังเพลิดเพลินกับโปรโมชั่นสุดคุ้มและของที่ระลึกที่จัดไว้ให้เลือกอีกมากมาย
หนึ่งในผู้ร่วมซื้อหนังสือ นายอณัชชา รัตน์ป่าโมกข์ นักศึกษาปริญญาโท กล่าวว่า วันนี้ตนได้ซื้อหนังสือขายดีซึ่งเป็นไฮไลต์ของบูธนี้ ได้แก่ ‘ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519’ โดย ธงชัย วินิจจะกูล แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส และ ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
นายอณัชชากล่าวว่า ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อ แต่พอได้เข้ามาชมภายในบูธแล้วเห็นว่ามีหลายเล่มที่น่าสนใจ จึงซื้อติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
“ตอนแรกไม่ได้จะมาซื้อ จะมาเอาแค่เล่มเดียวที่สนใจ คือ ‘มนุษยภาพ’ ของอาจารย์ธงไชย วินิจจะกูล เคยฟังเสวนาครั้งนึงจึงสนใจ ส่วนของ อ.สุจิตต์ วงษ์เทศ ชอบเพราะเป็นคนที่รู้เบื้องหลังประวัติศาสตร์อยู่แล้ว อยากรู้ว่าอะไรประกอบสร้างรวมกันให้เป็นสิ่งหนึ่งของสังคม แต่ไม่ได้เล็งอะไรมาแต่แรก แต่ว่ามาเจอเล่มนี้ที่นี่” นายอณัชชาเผย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ในวันนี้ เวลา 18.00-19.00 น. พบนักแสดง 3 คนจากเรื่อง B-Friend เจตนา (ไม่) ลืม ได้แก่ น้ำ – จุฑามาศ หวังสวัสดิ์, เบนซ์ – ทิพย์สุวรรณ มหาสุวรรณชัย และกลัฟ – ธนพงศ์ ประภาศิริสุลี
โดยกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ 11 ตุลาคม อัดแน่นตลอดทั้งวัน ได้แก่
กิจกรรมเวทีกลาง Author’s Salon
เวลา 15.00 – 15.50 น. ความยุติธรรมที่หล่นหาย โดย พิชิต ชื่นบาน ผู้ดำเนินรายการ ฐปนีย์ เอียดศรีไชย
เวลา 17.00 – 17.50 น. ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ โดย James Wise /ฐนพงศ์ ลือขจรชัย ดำเนินรายการโดย อัครพงษ์ ค่ำคูณ
กิจกรรมแจกลายเซ็น บูธ “J02” สำนักพิมพ์มติชน
เวลา 13.00 – 14.00 u. James Wise
เวลา 14.00 – 15.30 น. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
เวลา 16.00 – 17.00 น. พิชิต ชื่นบาน
ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน (J02) ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคมี้ ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.