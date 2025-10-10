นักอ่านวัยเก๋า สอยปกใหม่ ‘ทิม พิธา’ หวังร่วมเพ่ง ‘อนาคตประเทศไทย’
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ เดินทางเข้าสู่วันที่สองแล้ว
สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
บรรยากาศเวลา 12.00 น. ภายในงานผู้คนหลั่งไหลเลือกซื้อหนังสืออย่างคึกคัก โดยเฉพาะหนังสือที่ขึ้นแท่นขายดีเป็นอันดับ 1 ตั้งแต่วันแรกที่เปิดบูธ อย่าง Future of Thailand อนาคตประเทศไทย จาก ‘ทิม พิธา’
นายสมพงษ์ ชีวิน อายุ67 ปี หนึ่งในผู้ร่วมซื้อหนังสือ “Future of Thailand อนาคตประเทศไทย” กล่าวว่า ตั้งใจมาซื้อหนังสือที่บูธมติชนอยู่แล้วเพราะปกติจะอ่านหนังสือของมติชนเป็นประจำ อ่านมาตั้งแต่สมัยเรียน เพราะสนใจทางประวัติศาสตร์ การเมือง
เมื่อถามถึงเหตุผลที่เลือกซื้อหนังสือ “Future of Thailand อนาคตประเทศไทย”?
นายสมพงษ์ กล่าวว่า ตนชื่นชอบ และสนใจในพรรคตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ คือสนใจในพรรคการเมืองมากกว่า เพราะชอบพรรคทางฝ่ายก้าวหน้า
“สำหรับพรรคการเมืองที่ก้าวหน้านี้ผมสนใจอยู่แล้ว ของพรรคก้าวไกลของพรรคประชาชนผมก็สนใจอยู่แล้ว เราอยากรู้ว่าอนาคตต่อไปที่เขาเขียน เขามองไปยังไง เราอยากจะอ่านแนวทางว่ามันป็นไปได้ไหม”
เมื่อถามถึงความหวังของประเทศไทย?
นายสมพงษ์ กล่าวว่า เราต้องหวังในอนาคต ตอนนี้ไม่ได้หวังอะไร ถ้าพรรคอนุรักษ์นิยมอยู่ เขาไม่สนใจตรงนี้เพราะพวกนี้เขาจะสนใจให้สังคมอยู่ในลักษณะแบบเดิม เขาก็จะไม่ยอมให้แผนการสังคมเป็นแบบอื่น
ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน(J02)ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 น.
