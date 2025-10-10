ส.ส.เท้ง พุ่งคว้าปกใหม่ ‘สุจิตต์’ หาคำตอบไทยแท้? ลั่น เสรีภาพยุคใหม่ = ความเท่าเทียม

‘เท้ง ณัฐพงษ์’ คว้าหนังสือ ‘สุจิตต์’ เปิดมิติ ‘ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์’ – ชี้ เสรีภาพยุคอนาคต คือความเท่าเทียมกัน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคมนี้
โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการจัดงาน ซึ่งปีนี้สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
เวลา 16.00 น. บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนทยอยหลั่งไหลเข้ามาเลือกซื้อหนังสืออย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับหนังสือออกใหม่และโซนรวมหนังสือขายดี 10 อันดับ ขณะเดียวกัน หลายคนแวะถ่ายภาพคู่กับสแตนดี้ ‘ทิม พิธา’ อย่างสนุกสนาน บางส่วนยังเพลิดเพลินกับโปรโมชั่นสุดคุ้มและของที่ระลึกที่จัดไว้ให้เลือกอีกมากมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ เท้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร คือหนึ่งในผู้ที่ตั้งใจมาเลือกซื้อหนังสือในบูธ J02 กลับไปหลายเล่ม อาทิ ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์ เขียนโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ, ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง เขียนโดย ชานันท์ ยอดหงษ์ และ Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก เขียนโดย ปิติ ศรีแสงนาม และจักรี ไชยพินิจ เป็นต้น
นายณัฐพงษ์เผยว่า วันนี้มาซื้อหนังสือ “ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์” ที่เขียนโดย นายสุจิตต์ วงษ์เทศ เป็นหนังสือที่คิดว่า หากใครมีคำถามว่า “อะไรคือไทยแท้” ให้ลองอ่านเล่มนี้ดู ก็จะเข้าใจได้ว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้น ประกอบขึ้นจากผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์
“ความงดงามของ ‘ความเป็นไทยแท้‘ จึงอยู่ที่ความหลากหลายของผู้คน ซึ่งนั่นคือความงดงามที่แท้จริงของคนไทย
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนึ่งในเล่มที่ตั้งใจเลือกซื้อในครั้งนี้ หลังจากที่ผ่านมาเคยอ่านผลงานของ คุณสุจิตต์มาแล้วหลายเล่ม และหวังว่าเล่มนี้จะทำให้ได้ติดตามเพิ่มมากขึ้น” นายณัฐพงษ์กล่าว
เมื่อถามว่า ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน หากเปรียบเหมือนหนังสือหนึ่งเล่ม ควรเป็นเล่มใด?
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า จริงๆ ต้องบอกว่าการเมืองของเราทุกวันนี้มีปัญหาหลากหลาย จะให้เปรียบเป็นหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งอาจยาก แต่สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ คือเราต้องการให้ทุกคนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน
“หนังสือหลายเล่มที่เลือกซื้อ มีเนื้อหาที่สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับ ‘เสรีภาพ‘ ซึ่งในอดีตหมายถึง โลกประชาธิปไตยที่ยึดหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชน นั่นคือ ’เสรีภาพที่แท้จริง’
แต่ในยุคปัจจุบัน เราอาจกำลังอยู่ใน ‘กรงขังของระบบทุนนิยม’ ที่ทำให้เสรีภาพของเราถูกจำกัด เพราะเราไม่ได้มีต้นทุนเท่ากับคนรวย เรื่องของการเข้าถึงการศึกษา การรักษาพยาบาลต่างๆ อาจจะไม่ได้เท่าเทียมกัน
และในยุคสมัยหน้า ‘เสรีภาพ’ อาจไม่ใช่เพียงสิทธิในการแสดงออกขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่หมายถึง ‘ความเท่าเทียมกัน’ ในด้านอื่นๆ เช่นสวัสดิการที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียม” นายณัฐพงษ์ชี้
เมื่อถามถึงความสำคัญของงานหนังสือในยุคปัจจุบัน?
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ในโลกยุคนี้ เจเนอเรชันอัลฟ่า (Gen Alpha) มีปัญหาอย่างหนึ่งคือ กำลังถูกขโมยสมาธิไป การจดจ่อต่างๆ ซึ่งปัญหาสำคัญคือการติดอยู่กับโลกสมาร์ตโฟน ทำให้เด็กๆ อยู่ในโลกวิตกกังวล เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสมาร์ตโฟน
“เพราะฉะนั้น หนึ่งสิ่งที่จะทำให้เรามีสมาธิจดจ่อมากขึ้น กอบกู้สมาธิมวลรวมของมนุษยชาติกลับคืนมา ไม่ได้ถูกแพลตฟอร์มขโมยไป ก็อาจจะต้องกลับมาอ่านหนังสือ ที่ไม่ได้อยู่บนสมาร์ตโฟน ซึ่งเป็นโลกที่มาเร็วไปเร็ว เพื่อให้กลับมามีสมาธิมากขึ้น” นายณัฐพงษ์ เผย
นายณัฐพงษ์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า สิ่งที่ทำให้เราเติบโตมากที่สุดคือความคิดและองค์ความรู้
“ใครที่ยังไม่มีโอกาสได้มา ขอเชิญแวะที่บูธสำนักพิมพ์มติชน มาเติมความรู้ และเติบโตไปด้วยกัน” นายณัฐพงษ์กล่าว
ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน (J02) ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคมี้ ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.