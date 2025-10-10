นักศึกษามธ. พุ่งคว้า ‘ห้วงแห่งความเงียบงัน’ หวังเก็ตเหตุการณ์ 6 ตุลา มุมใหม่
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ เดินทางเข้าสู่วันที่สองแล้ว
สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
บรรยากาศเวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในบูธสำนักพิมพ์มติชน เนืองแน่นไปด้วยนักอ่าน ที่เข้ามาเลือกซื้อหนังสือ ในปีนี้สำนักพิมพ์มติชนได้ขนขบวนหนังสือออกใหม่ที่น่าสนใจในหลากหลายแนวกว่า 20 เล่ม ทั้งการเมือง ประวัติศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กฎหมายแรงบันดาลใจ ธุรกิจ อาหาร และอีกหลากหลายแนว
นายกฤตภาส รัตนเวสส์ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ ปีที่3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่าตนได้เข้ามาเยี่ยมชมบูธสำนักพิมพ์มติชนเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ได้คว้าหนังสือในบูธไปถึง 2เล่ม ได้แก่ ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519 ของ อาจารย์และสมาคมเจ้าสัว ผู้นำและอำนาจของชุมชนจีนในประเทศไทย โดย G. William Skinner แปลโดย กันต์กนิษฐ์ โพธิกิจ, ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, ทวิรัฐ สองเมือง, สฏฐภูมิ บุญมา และสุธาสินี พรสกุลไพศาล บรรณาธิการโดย สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์
นายกฤตภาส กล่าวว่า ตนเป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์ จึงอ่านงานของอาจารย์ธงชัยเป็นปกติ และมีความสนใจประเด็นเหตุการณ์ 6 ตุลา รวมถึงขบวนการนักศึกษา เนื่องจากรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับการเป็นนักศึกษาของตนเอง
“เราก็ยังเป็นเยาวชนอยู่เราก็สนใจเรื่องนี้แล้วก็ตัวเหตุการณ์เราเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องโหดร้ายมันเป็นเรื่องอะไรที่สมควรจะถูกจำอยู่แล้ว ควรจะถูกศึกษามากขึ้นอยู่แล้ว แต่ทีนี้เราก็อยากเห็นการศึกษาแบบอื่นๆ ที่ยังไม่เห็นในไทย อย่างเช่น ศึกษาเรื่องความทรงจำ การศึกษาในมุมมองอื่นๆ เกี่ยวกับตัวเหตุการณ์” นายกฤตภาส เผย
นายกฤตภาส กล่าวต่อว่า ได้ทราบว่าหนังสือสมาคมเจ้าสัว ผู้นำและอำนาจของชุมชนจีนในประเทศไทย ของ G. William Skinner ซึ่งเป็นฉบับภาษาอังกฤษมาก่อน ได้ถูกแปลไทยจึงรีบมาจับจอง
นายกฤตภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ทราบมาก่อนว่าหนังสือ สมาคมเจ้าสัว ผู้นำและอำนาจของชุมชนจีนในประเทศไทย ของ G. William Skinner มีฉบับภาษาอังกฤษเผยแพร่อยู่ก่อน เมื่อทราบว่าได้รับการแปลเป็นภาษาไทยจึงรีบมาซื้อทันที
“เรื่องผู้นำจีน ตามจริงเป็นหนังสือคลาสสิก แต่ก่อนมีเล่มสังคมจีนในไทยมาก่อน ซึ่งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เล่มที่เป็นปกแดงก็แปลไทยมา แล้วทีนี้เห็นมันก็40ปีแล้วเพิ่งมาพิมพ์อีกเล่มหนึ่ง ซึ่งเป็นภาคต่อเหมือนกัน ทั้งที่ภาษาอังกฤษมันออกห่างกันแค่ปีเดียว พอเห็นมันออกภาคต่อก็ดีใจเลยมาซื้อเลย”
ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน(J02)ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 น.