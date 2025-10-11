วันนี้เจอแน่! ‘พิธา’ แจกลายเซ็นบูธมติชน ‘พิชิต’ อดีตทนายทักษิณ จ่อเปิดหมดใจ 16 ปีถูกพรากยุติธรรม
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคมนี้
โดยวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการจัดงาน ซึ่งปีนี้สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ว่ามีผู้เดินทางเข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมหนังสือฯ อย่างคับคั่งในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยในบูธสำนักพิมพ์มติชน J02 ใกล้ประตูฮอลล์ 6 ผู้อ่านทุกเพศทุกวัย ให้ความสนใจกับโซนหนังสือออกใหม่ และหนังสือขายดี 10 อันดับประจำบูธ ซึ่งเล่มที่ยังคงมาแรงเป็นอันดับ 1 คือ Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกอ่อนและปกแข็ง) ผลงาน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
สำหรับกำหนดการในวันนี้ มีดังนี้
ตารางแจกลายเซ็นที่บูธมติชน J02
13.00-14.00 น. : James Wise ผู้เขียน Thailand: History, Politics and the Rule of Law ซึ่ง ฐนพงศ์ ลือขจรชัย แปลฉบับภาษาไทยในชื่อ ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ
14.00-15.30 น. : พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เจ้าของผลงาน Future of Thailand อนาคตประเทศไทย
16.00-17.00 น. : พิชิต ชื่นบาน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยนายเศรษฐา ทวีสิน ผู้เขียน ความยุติธรรมที่หล่นหาย
เวที Author’s Salon บูธ A02
15.00-15.50 น. : เสวนา ‘ความยุติธรรมที่หล่นหาย’ โดย พิชิต ชื่นบาน ดำเนินรายการโดย มนตรี อุดมพงษ์
17.00-17.50 : เสวนา ‘ประวัติศาสตร์การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ’ โดย James Wise และ ฐนพงศ์ ลือขจรชัย ดำเนินรายการโดย ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ