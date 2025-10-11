James Wise มาเอง ชวนอ่าน หลักนิติธรรมไทยๆ เจ้าของร้านหนังสือดัง ต่อคิวขอลายเซ็น
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคมนี้
โดยวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการจัดงาน ซึ่งปีนี้สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบูธสำนักพิมพ์มติชน JO2 เวลาประมาณ 13.00 น. ผู้คนจำนวนมากได้เข้ามาเลือกซื้อหนังสืออย่างต่อเนื่องรวมถึงต่อคิวในกิจกรรมแจกลายเซ็นซึ่ง James Wise อดีตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เจ้าของผลงานหนังสือ ‘ประวัติศาสตร์การเมืองและหลักนิติธรรมแบบไทยๆ’ เดินทางมาแจกลายเซ็นในเวลา 13.00 น. และร่วมเสวนา ‘ประวัติศาสตร์การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ’ ในเวลา 17.00 น. ร่วมกับ ดร. ฐนพงศ์ ลือขจรชัย ผู้แปล
นายเชน สุวิกะปกรณ์กุล ผู้อำนวยการ ร้านหนังสือ Hard cover หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจกลายเซ็นกล่าวว่า ตนรู้จักกับนายเจมส์มานานแล้ว ตั้งแต่ยังดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
“ท่านบอกว่าจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองไทยมานานแล้ว ในที่สุดภาษาอังกฤษก็ออกมา ผมทำร้านหนังสือ ขายหนังสือภาษาอังกฤษของท่านที่ร้านด้วย ก็ดีใจที่ได้แปลเป็นภาษาไทย
หนังสือเล่มนี้เติมเต็มความรู้ ให้มุมมองที่เป็นท่านทูตมาก่อน สังเกตการเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน พอเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่ๆที่สนใจการเมือง” นายเชนกล่าว
ทั้งนี้ เนื้อหาภายในหนังสือดังกล่าว กล่าวถึง ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ ชี้ให้เห็นความ “ไทยๆ” ที่แทรกซึมอยู่ในทุกมิติและเป็นคำตอบของหลายเหตุการณ์ในวิกฤตการณ์เมืองไทยที่ผ่านมา”
“James Wise” อดีตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พาผู้อ่านย้อนรอยประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตั้งแต่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ไล่เลียงผ่านการปฏิรูปของกษัตริย์ สู่การปฏิวัติของคณะราษฎร ซึ่งต่างมีต้นแบบจากตะวันตกทั้งคู่ กระทั่งเข้าสู่ยุคการเมืองภายใต้การนำของกองทัพ และช่วงเปลี่ยนผ่านหลังรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ที่วางรากฐานการเมืองไทยร่วมสมัยอย่างลุ่มลึก นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางการเมืองไทยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นด้านอัตลักษณ์ แนวคิดชาตินิยม และหลักนิติธรรม ซึ่งแม้จะมีรากจากแนวคิดตะวันตก แต่เมื่อผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย ก็แปรเปลี่ยนจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะแบบ “ไทยๆ” อันเป็นเอกลักษณ์ของการเมืองไทยยุคปัจจุบัน พร้อมกันนี้ ยังตั้งคำถามสำคัญว่า เหตุใดประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมของไทยจึงแตกต่างจากแบบแผนในประเทศตะวันตก อีกทั้งชวนให้เราฉุกคิดว่า การเมืองไทยไม่อาจอธิบายได้ด้วยเพียงอำนาจหรือผลประโยชน์ หากแต่ต้องพิจารณารากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย
สำหรับในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมแจกลายเซ็นที่บูธมติชน ดังนี้
14.00-15.30 น. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผลงาน The Future of Thailand อนาคตประเทศไทย
16.00-17.00 น. พิชิต ชื่นบาน ผลงาน ความยุติธรรมที่หล่นหาย
เวที Author’s Salon บูธ A02
15.00-15.50 : เสวนา ‘ความยุติธรรมที่หล่นหาย’ โดย พิชิต ชื่นบาน ดำเนินรายการโดย มนตรี อุดมพงษ์
17.00-17.50 : เสวนา ‘ประวัติศาสตร์การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ’ โดย James Wise และ ฐนพงศ์ ลือขจรชัย ดำเนินรายการโดย ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ
ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน(J02)ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 น.