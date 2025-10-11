รุม ‘พิธา’ ล้นบูธมติชน เจนใหม่ยังหวังนั่งนายกฯ มองอนาคตไทย ต้องแก้กม.เอื้อประโยชน์ทับซ้อน
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคมนี้
โดยวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการจัดงาน ซึ่งปีนี้สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบูธสำนักพิมพ์มติชน JO2 เวลาประมาณ 13.30 น. ประชาชนจำนวนมากรอรับบัตรคิวเพื่อขอลายเซ็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล เจ้าของผลงาน The Future of Thailand อนาคตประเทศไทย หนังสือขายดีอันดับ 1 ของสำนักพิมพ์มติชน
กระทั่งเวลาประมาณ 14.00 น. เริ่มกิจกรรมแจกลายเซ็น โดยมีประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ต่อแถวยาวไปถึงบริเวณด้านหลังบูธสำนักพิมพ์มติชน บางราย โผเข้าสวมกอดนายพิธาซึ่งพูดคุยกับผู้อ่านอย่างเป็นกันเอง
นางสาวภัทรนันท์ แพทย์วงศ์ หนึ่งในผู้ต่อคิวรอลายเซ็น กล่าวว่า เคยซื้อหนังสือ The almost prime minister มาก่อน ตั้งแต่ตอนที่ออกใหม่ๆ วันนี้ซื้อ The Future of Thailand อนาคตประเทศไทยที่เพิ่งออกใหม่ ส่วนตัวชื่นชอบนายพิธา เนื่องจากมีความคิดกว้างไกล ใช้ทั้งสมองและหัวใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นขั้นเป็นตอน สามารถตอบคำถามสื่อได้ดี มีหลักวิชาการ
“หวังได้อ่านแนวคิดใหม่ที่ไม่ใช่กรอบเดิมๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดมาก่อน มุมมองพี่ทิมเป็นมุมมองที่ล้อไปตามสมัยนิยม เป็นไปตามกระแสโลก ได้อัพเดตข้อมูลซี่งเหมือนทำนายไว้แล้วว่าจะเจอแบบนี้ แล้วพอผ่านไปสัก 1-2 สัปดาห์ ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เหมือนเขามาก่อนกาล” นางสาวภัทรนันท์กล่าว
เมื่อถามว่า คาดหวังกับการเมืองไทยในตอนนี้อย่างไรบ้าง?
นางสาวภัทรนันท์ตอบว่า ตอนแรกการเมืองไทยดูมีความหวัง มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ แต่กลับเกิดปัญหาหลากหลาย
“ถ้าคนที่ไม่ได้เข้าใจการเมือง อาจมองว่าการแก้กฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับปากท้อง แต่จริงๆ แล้วมันเกี่ยวจริงๆ อย่างตัวเองทำงานในกระทรวงสาธารณสุข รู้เลยว่าถ้าเราไม่แก้กฎหมายบางฉบับ จะไปกดกลุ่มบางกลุ่ม แล้วสนับสนุนอีกกลุ่ม ซึ่งมันมีผลประโยชน์ที่ซับซ้อน
เรื่องอัตรากำลัง คือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงในชีวิต หมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เวลาทำงานมันเหมือนจะสบาย แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย
ทำไมหมอถึงออกตรวจช้า ระยะเวลากว่าจะเริ่มได้ทำงาน กว่าจะเริ่มได้ตรวจคนไข้ที่ OPD (แผนกผู้ป่วยนอก) ก็ต้องตรวจที่ ICU (ห้องผู้ป่วยวิกฤต) ก่อน การทำงานยาวนานต่อเนื่องมากกว่า 8 ชั่วโมง ซึ่งถ้าหมอได้เงินเดือนเยอะ ลองหารเป็นเฉลี่ยต่อนาทีจริงๆ แล้วกลุ่มนี้ทำงานมากกว่ากลุ่มคนธรรมดาที่ทำ 8 ชั่วโมงทุกวันด้วยซ้ำ ดังนั้นถ้าแก้กฎหมายได้มันจะดีขึ้นทั้งหมด” นางสาวภัทรนันท์กล่าว
เมื่อถามต่อไปว่า ยังคาดหวังให้นายพิธาซึ่งถูกตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
นางสาวภัทรนันท์กล่าวว่า ตนหวังอย่างมาก ส่วนคดี 44 ส.ส. พรรคก้าวไกล ถูกสอบจริยธรรม จากการเข้าชื่อเสนอแก้ ม.112 ส่วนตัวอยากให้มองด้วยกฎกติกาที่แท้จริง