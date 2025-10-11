พิธา ปลื้ม ‘อนาคตประเทศไทย’ ขึ้นแชมป์ รับ แปลกใจ เอฟซีหลากหลาย แม่ซื้อให้เด็ก 5 ขวบ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคมนี้
โดยวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการจัดงาน ซึ่งปีนี้สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบูธสำนักพิมพ์มติชน JO2 เวลาประมาณ 13.30 น. ประชาชนจำนวนมากรอรับบัตรคิวเพื่อขอลายเซ็นนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล เจ้าของผลงาน The Future of Thailand อนาคตประเทศไทย หนังสือขายดีอันดับ 1 ของสำนักพิมพ์มติชน
กระทั่งเวลาประมาณ 14.00 น. เริ่มกิจกรรมแจกลายเซ็น โดยมีประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ต่อแถวยาวไปถึงบริเวณด้านหลังบูธสำนักพิมพ์มติชน บางราย โผเข้าสวมกอดนายพิธาซึ่งพูดคุยกับผู้อ่านอย่างเป็นกันเอง
นายพิธา ให้สัมภาษณ์สั้นๆ หลังกิจกรรมแจกลายเซ็น ว่าวันนี้รู้สึกดีใจและแปลกใจ เพราะมีประชาชนให้การต้อนรับอย่างเต็มที่ และค่อนข้างหลากหลาย
“ถ้าใครที่ได้ดูไลฟ์ก็จะเห็นว่าอายุก็มีความหลากหลาย อาชีพก็มีความหลากหลาย มีพี่ทหาร 2-3 คนมาให้กำลังใจ มีอาจารย์ มีคุณหมอ มีนักเขียนด้วยกัน มีนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ มี First Jobber มีลูกที่มารับหนัสือให้คุณแม่ คุณภรรยาให้สามี คุณพ่อคุณแม่เอามาให้ลูกหลานตัวเอง ซึ่งอายุน้อยที่สุดน่าจะ 5 ขวบ” นายพิธา กล่าว
นายพิธา กล่าวด้วยว่า สำหรับที่มาของหนังสือ
ด้วยความที่ตนเป็นคอลัมนิสต์มติชนสุดสัปดาห์ ซึ่งต้องเขีบนทุกสัปดาห์อยู่แล้ว วานนี้ก็เพิ่งส่งต้นฉบับสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เพราะฉะนั้น ใน 1 ปี ตนมีวัตถุดิบ 52 ตอน ปีต่อมา ก็มีอีก 52 ตอน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้อ่านว่าสนใจประสบการณ์ในการเดินทางไปสหรัฐ และรอบโลก หรือการกลับไปเจอนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่ ม. ธรรมศาสตร์ ซึ่งตนเขียนคอลัมน์เป็นวัตถุดิบมาเรื่อยๆ
ทั้งนี้ หนังสือ The Future of Thailand: อนาคตประเทศไทย เป็นคู่มือที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของโอกาสในอนาคต ด้วยมุมมองที่สดใหม่และเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่สนใจการเติบโตของประเทศ ทุกบทเขียนจากประสบการณ์จริง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า
พรีเมียมเซต ปกแข็ง: ราคา 590 บาท
ประกอบไปด้วย หนังสือ “The Future of Thailand อนาคตประเทศไทย” ปกแข็ง 1 เล่ม พร้อม Big Tote 1 ใบ ขนาด 44 x 50 ซม. พร้อมโปสการ์ด 10 ใบ และคั่นหนังสือ 3 แบบ