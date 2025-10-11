ข่าวหนังสือ-วรรณกรรม

3 วัน ‘พิธา’ แรงไม่ตก ‘อนาคตประเทศไทย’ เกาะแชมป์ขายดียืนหนึ่ง บูธมติชน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม สำนักพิมพ์มติชน เปิดเผย 10 อันดับขายดี ประจำบูธ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม

ดังนี้

อันดับที่ 1: Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกอ่อนและปกแข็ง)
โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

อันดับที่ 2: ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
โดย ชานันท์ ยอดหงษ์

อันดับที่ 3: ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า
โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี มารุมูระ) และ เคนจิ นากามุระ

อันดับที่ 4: Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก
โดย ปิติ ศรีแสงนาม และจักรี ไชยพินิจ

อันดับที่ 5: ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
โดย ธงชัย วินิจจะกูล
แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส

อันดับที่ 6: ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ
โดย James Wise

อันดับที่ 7: ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

อันดับที่ 8: ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
โดย Martin Puchner
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์

อันดับที่ 9: เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด
โดย สมประวิณ มันประเสริฐ และ ก้องภพ วงศ์แก้ว

อันดับที่ 10: Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First
โดย ประพีร์ อภิชาติสกล

 