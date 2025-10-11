3 วัน ‘พิธา’ แรงไม่ตก ‘อนาคตประเทศไทย’ เกาะแชมป์ขายดียืนหนึ่ง บูธมติชน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม สำนักพิมพ์มติชน เปิดเผย 10 อันดับขายดี ประจำบูธ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม
ดังนี้
อันดับที่ 1: Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกอ่อนและปกแข็ง)
โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
อันดับที่ 2: ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
โดย ชานันท์ ยอดหงษ์
อันดับที่ 3: ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า
โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี มารุมูระ) และ เคนจิ นากามุระ
อันดับที่ 4: Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก
โดย ปิติ ศรีแสงนาม และจักรี ไชยพินิจ
อันดับที่ 5: ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
โดย ธงชัย วินิจจะกูล
แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส
อันดับที่ 6: ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ
โดย James Wise
อันดับที่ 7: ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
อันดับที่ 8: ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
โดย Martin Puchner
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
อันดับที่ 9: เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด
โดย สมประวิณ มันประเสริฐ และ ก้องภพ วงศ์แก้ว
อันดับที่ 10: Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First
โดย ประพีร์ อภิชาติสกล