นับถอยหลัง พิธา แกรนด์โอเพนนิ่ง ‘อนาคตประเทศไทย’ เวทีใหญ่งานหนังสือวันนี้ คนดังจ่อร่วมพรึบ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคมนี้ เดินทางเข้าสู่วันที่ 4 แล้ว
สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
เวลา 11.00 น. บรรยากาศภายในงานยังคงคึกคัก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนทยอยหลั่งไหลเข้ามาเลือกซื้อหนังสือกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโซนหนังสือออกใหม่และมุมรวมหนังสือขายดี 10 อันดับ ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
นอกจากนี้ หลายคนยังตั้งตารอการมาแจกลายเซ็นของเหล่านักเขียนชื่อดัง ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขณะเดียวกันผู้เลือกซื้อหนังสือยังได้เพลิดเพลินกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม และของที่ระลึกน่ารักๆ ที่มีให้เลือกกันแบบจุใจภายในบูธ J02
สำหรับกิจกรรมภายในงานวันนี้
แจกลายเซ็น (โซนแจกลายเซ็น)
12.00 – 13.00 น. นายธนา เธียรอัจฉริยะ
13.00 – 14.00 น. ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล และ น.ส.สุภัตรา ภูมิประภาส
14.00 – 15.30 น. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล
16.00 – 17.00 น. นายกิตติศักดิ์ คงคา
17.00 – 18.00 น. นายชานันท์ ยอดหงษ์ หรือปกป้อง
เสวนา Author’s Salon (โซน Author’s Salon)
15.00 – 15.50 น. “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอาหารรอบโลก” (Live) โดย ผศ.ดร.ชาติชาย มุกสง อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โลก และภูมิรัฐศาสตร์ ดำเนินการโดย นายสมชาย แซ่จิว นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
เวทีกลาง (Main Stage)
16.00 – 16.50 น. กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “The Future of Thailand อนาคตประเทศไทย” (Live) โดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลดำเนินรายการโดย นายเอกภัทร์ เชิดธรรมธร พิธีกร ‘มติชนทีวี’
สำหรับ 10 อันดับหนังสือขายดีประจำวันที่ 9-11 ตุลาคม ได้แก่
อันดับที่ 1
Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกอ่อนและปกแข็ง)
โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
อันดับที่ 2
ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
โดย ชานันท์ ยอดหงษ์
อันดับที่ 3
ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า
โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี มารุมูระ) และ เคนจิ นากามุระ
อันดับที่ 4
Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก
โดย ปิติ ศรีแสงนาม และ จักรี ไชยพินิจ
อันดับที่ 5
ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
โดย ธงชัย วินิจจะกูล
แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส
อันดับที่ 6
ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ
โดย James Wise
อันดับที่ 7
ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
อันดับที่ 8
ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
โดย Martin Puchner
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
อันดับที่ 9
เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด
โดย สมประวิณ มันประเสริฐ และ ก้องภพ วงศ์แก้ว
อันดับที่ 10
Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First
โดย ประพีร์ อภิชาติสกล
ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน(J02)ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.