เอฟซีตามเชียร์ ธนา แจกลายเซ็นเล่มฮิต ‘แพ้กี่ครั้งไม่สำคัญ’ ยังเก๋า จับตาจ่อคลอดผลงานใหม่ 

หนังสือ ‘Home Run’ ยังปัง คอหนังสือแห่รับรายเซ็น ‘ธนา’ แน่นบูธมติชน
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคมนี้ เดินทางเข้าสู่วันที่ 4 แล้ว
สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
เมื่อเวลา 12.00 น. ที่บูธสำนักพิมพ์มติชน หมายเลข J02 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศกิจกรรมแจกลายเซ็นของ นายธนา เธียรอัจฉริยะ เจ้าของผลงานหนังสือ “Home Run แพ้กี่ครั้งไม่สำคัญ ขอตีโฮมรันครั้งเดียวพอ” ว่า มีประชาชนจำนวนมากทยอยมาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
ผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้อ่านที่ติดตามผลงานของนายธนามาอย่างยาวนาน หลายคนตั้งใจเดินทางมาที่บูธมติชนเพื่อรับลายเซ็นและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เขียนโดยเฉพาะ ส่งผลให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และเสียงหัวเราะ แม้หนังสือจะวางจำหน่ายมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังคงได้รับความนิยมและแรงบันดาลใจจากผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนา เธียรอัจฉริยะ ยังมีแพลนออกหนังสือเล่มใหม่เร็วๆ นี้อีกด้วย
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน(J02)ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 น.