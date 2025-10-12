‘ธงชัย’ ควง ‘สุภัตรา’ แจกลายเซ็น ‘ห้วงแห่งความเงียบงัน’ ชาญวิทย์-ธงทอง ร่วมเฟรม
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ เดินทางเข้าสู่วันที่ 4 แล้ว
สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
เวลา 11.00 น. บรรยากาศภายในงานยังคงคึกคัก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนทยอยหลั่งไหลเข้ามาเลือกซื้อหนังสือกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโซนหนังสือออกใหม่และมุมรวมหนังสือขายดี 10 อันดับ ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
นอกจากนี้ หลายคนยังตั้งตารอการมาแจกลายเซ็นของเหล่านักเขียนชื่อดัง ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขณะเดียวกันผู้เลือกซื้อหนังสือยังได้เพลิดเพลินกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม และของที่ระลึกน่ารักๆ ที่มีให้เลือกกันแบบจุใจภายในบูธ J02
เวลา 13.00 น. กิจกรรม แจกลายเซ็น ที่บูธสำนักพิมพ์มติชน ศ.กิตติคุณ ดร. ธงชัย วินิจจะกูล และ น.ส.สุภัตรา ภูมิประภาส ผลงาน ‘ห้วงแห่งความเงียบงัน ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519’ แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ MOMENTS of SILENCE: The Unforgetting of the October 6, 1976, Massacre in Bangkok
โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศบริเวณบูธมติชนเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเลือกซื้อหนังสือ ‘ห้วงแห่งความเงียบงัน ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519’ ก่อนจะต่อแถวรอรับลายเซ็นจากผู้เขียนและผู้แปล ซึ่งบรรยากาศการแจกลายเซ็นเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง มีการพูดคุยกับแฟนคลับและถ่ายภาพร่วมกันอย่างคึกคัก
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาร่วมพูดคุยกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล และ นางสาวสุภัตรา ภูมิประภาส อย่างเป็นกันเองและอบอุ่น
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม และศาสตราภิชานประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้มาร่วมรับลายเซ็นและถ่ายภาพร่วมกับทั้งสองท่าน ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นและอบอวลด้วยรอยยิ้ม
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน (J02) ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00