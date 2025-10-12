กิตติศักดิ์ ปลื้ม แฟนคลับต้อนรับล้นบูธมติชน แย้มต้นปีหน้าผลงานใหม่มาแน่!
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books-อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคม เดินทางเข้าสู่วันที่ 4 แล้ว
สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
เวลา 16.00 น. ที่บูธสำนักพิมพ์มติชน J02 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศกิจกรรมแจกรายเซ็นของนายกิตติศักดิ์ คงคา เจ้าของผลงานหนังสือชุดชื่อดังอย่าง ‘ฝาแฝดยอดนักสืบ’ ว่า บรรยากาศบริเวณบูธเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากทยอยมาต่อแถวเพื่อร่วมกิจกรรมแจกลายเซ็นกับนายกิตติศักดิ์อย่างหนาแน่น
เมื่อนายกิตติศักดิ์มาถึง การแจกลายเซ็นก็ดำเนินไปด้วยความราบรื่น แฟนนิยายต่างหยิบยกหนังสือในชุดอย่าง ‘กาสักอังก์ฆาต’ ‘อาชญรีเยนต์’ โอปปาติกะ อำพราง’ และ ‘รจเลขกัมมันต์’ มาขอลายเซ็นจากนายกิตติศักดิ์ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเพื่อเปลี่ยนความประทับใจกันอย่างไม่ขาดสาย ส่งผลให้บรรยากาศบูธอบอวลไปด้วยความสนุกสนาน จนกระทั่งกิจกรรมอจกลายเซ็นจบลง
นายกิตติศักดิ์เผยว่า ดีใจมากที่มีนักอ่านมาให้กำลังใจกันอย่างหนาแน่น เมื่องานมหกรรมหนังสือจบลง ก็มีแผนจะเปิดตัวนวนิยายเรื่องใหม่ในช่วงต้นปี 2569 จึงอยากให้ผู้ติดตามทุกท่านอดใจรอ และช่วยกันอุดหนุนผลงานใหม่ที่ตนตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อแฟนๆ โดยเฉพาะ
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน (J02)ได้ตั้งแต่ วันที่ 9-19 ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.