ชัชชาติ วาร์ปบูธ ‘มติชน’ ช้อปฉ่ำทะลุโปรโมชั่นคว้ากระเป๋า ‘อ่านผลิบาน’ สะพายโชว์เอฟซี
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ เดินทางเข้าสู่วันที่ 5
บรรยากาศตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่บูธ สำนักพิมพ์มติชน ( J02) ผู้อ่านจำนวนมากเดินทางเข้าเลือกซื้อหนังสืออย่างคับคั่ง โดยปีนี้มีการสร้างสรรค์ของที่ระลึกในธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” เปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
โดยในช่วงสายวันนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาเลือกซื้อหนังสือที่บูธสำนักพิมพ์มติชน เมื่อนำไปชำระเงิน พบว่า เกิน 800 บาท จึงนำใบเสร็จไปแลกกระเป๋าลายสุนัข ผลงาน pnk.ff หรือ ฟรอยด์แพรนิกา สินคณารักษ์ ศิลปินชื่อดัง
หนังสือที่นายชัชชาติซื้อ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด โดย สมประวิณ มันประเสริฐ และ ก้องภพ วงศ์แก้ว (สำนักพิมพ์มติชน) และ เจ้าของแผนที่ โดย คลาวดิโอ โซปรันเซ็ตติ แปลโดย สรินณา อารีธรรมศิริกุล (สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน)
สำหรับกิจกรรมประจำวันนี้ ได้แก่
.
แจกลายเซ็น Sign to Rise บูธ J02
14.00 – 15.00 น. พบกับ สมประวิณ มันประเสริฐ และก้องภพ วงศ์แก้ว ผู้เขียนหนังสือ “เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด”
15.00 – 16.00 น. พบกับ ประพีร์ อภิชาติสกล ผู้เขียนหนังสือ “Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First”
16.00 – 17.00 น. พบกับ นทธัญ แสงไชย (โจ้บองโก้) กับผลงานใหม่ “SEE LANKA เอวังที่ลังกา”
เสวนา Author’s Salon
เวลา 15.00 – 15.50 น. เสวนา “Timeline of Science ร้อยพันเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์”
วิทยากร ป๋วย อุ่นใจ และ นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้ดำเนินรายการ กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ
ณ บูธ A02 Hall 5 ชั้น LG
16.00 -16.50 น. เสวนา “Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First” โดย ประพีร์ อภิชาติสกล ดำเนินรายการโดย ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์
ทั้งนี้ 10 อันดับขายดีประจำ 9-12 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้แก่
อันดับที่ 1: Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกอ่อนและปกแข็ง)
โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
.
อันดับที่ 2: ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
โดย ธงชัย วินิจจะกูล
แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส
.
อันดับที่ 3: ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
โดย ชานันท์ ยอดหงษ์
.
อันดับที่ 4: Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก
โดย ปิติ ศรีแสงนาม และจักรี ไชยพินิจ
.
อันดับที่ 5: ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
.
อันดับที่ 6: ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า
โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี มารุมูระ) และ เคนจิ นากามุระ
.
อันดับที่ 7: ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ
โดย James Wise
.
อันดับที่ 8: ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
โดย Martin Puchner
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
.
อันดับที่ 9: Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First
โดย ประพีร์ อภิชาติสกล
.
อันดับที่ 10: เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด
โดย สมประวิณ มันประเสริฐ และ ก้องภพ วงศ์แก้ว