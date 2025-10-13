‘เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด’ มาแรง! รุมขอลายเซ็นแน่น ชักหน้าไม่ถึงหลัง ต้องอ่าน รวยแล้ว ก็ต้องอ่าน!
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ เดินทางเข้าสู่วันที่ 5
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในช่วงบ่าย ประชาชนยังคงเข้าเลือกซื้อหนังสืออย่างคับคั่ง โดยเมื่อเวลา 14.00 น. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ และนายก้องภพ วงศ์แก้ว ผู้เขียนหนังสือ “เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด” เดินทางมาแจกลายเซ็นที่บูธสำนักพิมพ์มติชน J02 โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจในด้านเศรษฐศาสตร์ ต่อคิวขอลายเซ็นและเข้าพูดคุยอย่างไม่ขาดสายตลอด 1 ชั่วโมงเต็ม
ดร. สมประวิณ กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพราะเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยวันนี้ คนไร้ความหวัง มองไปมีแต่ความมืดมน เศรษฐกิจมีทั้งปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว วัตถุประสงค์ของเล่มนี้ จึงพยายามไปแกะ ว่าสาเหตุคืออะไร และสุดท้ายก็หาคำตอบที่เป็นทางรอดของเศรษฐกิจไทย เพราะฉะนั้น หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์สำหรับทางรอดเศรษฐกิจ
“ถามว่า เศรษฐกิจรอดแล้ว เรารอดไหม ก็คงใช่ เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ” ดร. สมประวิณ กล่าว
ด้าน นายก้องภพ กล่าวว่า แม้ตัวโจทย์ อาจเป็นโจทย์ระดับมหภาค แต่เมื่อแก้ส่วนนี้เสร็จ จะมีสิ่งดีๆ ที่ส่งต่อไปยังคนทุกระดับ ไม่ใช่เฉพาะคนรากหญ้า ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เงินเดือน แต่แม้กระทั่งคนที่มีเงินอยู่แล้ว รวยอยู่แล้ว ถ้าวิ่งตาม Solution ที่ถูกต้องไปด้วยกัน ก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน เราจะอยู่ในขั้นที่เติบโตไปด้วยกันได้
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากไม่ใช่ผู้มีความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ หนังสือเล่มนี้ จะสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้มากน้อยเพียงใด
นายก้องภพ ตอบว่า ตนคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เนื้อหาในเล่ม เป็นปัญหาที่เราสัมผัสได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำในบางครั้ง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องหนี้ ปัญหาเรื่องรายได้ไม่พอรายจ่าย ปัญหาของสังคมที่อาจมีโลก 2 ใบ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกว่า โลกที่เราอยู่กับโลกที่อีกคนอยู่ อาจไม่เหมือนกัน เมื่อเริ่มจากตรงนั้น เราค่อยๆ ใส่เนื้อหาเศรษฐศาสตร์เข้าไปอธิบายเหตุผลที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่อง
“ผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว และค่อยๆ อธิบายเศรษฐศาสตร์แบบเป็นขั้นเป็นตอน” นายก้องภพ กล่าว
ดร. สมประวิณ เสริมว่า หนังสือเล่มนี้ อ่านไม่ยากเลย เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว หนังสือเล่มนี้ ต่างจากเล่มอื่นตรงที่ว่า เราไม่ได้นำทฤษฎีเป็นตัวตั้ง แต่นำชีวิตคน ความเกี่ยวข้องของสภาพเศรษฐกิจ ความยากลำบากในการใช้ชีวิต เรื่องหนี้ เป็นตัวตั้ง แล้วจึงใช้เศรษฐศาสตร์ในการอธิบาย
“เพราะฉะนั้น จุดตั้งต้นมันเริ่มจากชีวิตเราอยู่แล้ว ผู้อ่านคงจะได้ความสนุก จากปัญหาที่ชัดเจน ใกล้ตัว และมีเรื่องเล่าจากประเทศอื่นๆ มาเป็นประสบการณ์” ดร. สมประวิณ กล่าว
เมื่อถามว่า บทใด คือไฮไลต์ที่อยากแนะนำเป็นพิเศษ ?
ดร. สมประวิณ ตอบว่า ตนชอบบท ‘ชักหน้าไม่ถึงหลัง’ เพราะเป็นเรื่องของหนี้สิน และคนในชุมชนที่เป็นหนี้
ขณะที่ นายก้องภพ ตอบว่า ตนแนะนำบท ‘เศรษฐกิจไทยในโลกที่สูญหาย’ ซึ่งเราทาบเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ กับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่สูญหาย แล้วพยายามอธิบายว่า ทำไมจึงเกิดเรื่องแบบนั้น และเราจะออกจากศตวรรษที่สูญหายได้อย่างไร นี่เป็นจุดที่น่าสนใจ
ทั้งนี้ ‘เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด’ รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาของเศรษฐกิจไทยได้อย่างครอบคลุมที่สุด โดยฉายภาพให้เห็นทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย พร้อมสอดแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์ให้คอยเตือนใจถึง “บทเรียน” ในอดีต ก่อนจะขมวดประเด็นเพื่อเสนอแนะทางออกของเศรษฐกิจไทย เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน
ผู้สนใจสามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน(J02)ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 น.