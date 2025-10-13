ชานันท์ เสก ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง เกาะแน่นท็อป 3 เปิดสารบัญสุดล้ำ รวมบทความเผ็ดตัวแม่
ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม สำนักพิมพ์มติชน เปิดเผย 10 อันดับขายดี ประจำบูธ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม ดังนี้
อันดับที่ 1: Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกอ่อนและปกแข็ง)
โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
อันดับที่ 2: ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
โดย ธงชัย วินิจจะกูล
แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส
อันดับที่ 3: ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
โดย ชานันท์ ยอดหงษ์
อันดับที่ 4: ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า
โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี มารุมูระ) และ เคนจิ นากามุระ
อันดับที่ 5: Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก
โดย ปิติ ศรีแสงนาม และจักรี ไชยพินิจ
อันดับที่ 6: เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด
โดย สมประวิณ มันประเสริฐ และ ก้องภพ วงศ์แก้ว
อันดับที่ 7: ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
อันดับที่ 8: Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First
โดย ประพีร์ อภิชาติสกล
อันดับที่ 9: ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ
โดย James Wise
อันดับที่ 10: ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
โดย Martin Puchner
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
สำหรับเล่มที่น่าสนใจในวันนี้ คือ ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง โดย ชานันท์ ยอดหงษ์ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 หนังสือขายดีของสำนักพิมพ์มติชน ตั้แต่วันแรกของมหกรรมหนังสือ โดยมีอันดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความที่บอกเล่าถึงการนิยามคุณค่าความหมายเรื่องเพศ ไปจนถึงปลดปล่อยและปลดแอกทางเพศโดยผู้หญิงและ LGBTQ+ หรืออย่างน้อยที่สุดอยู่ร่วมอย่างต่อรอง แบบเนียนๆ กับโครงสร้างชายเป็นใหญ่ เพื่อให้มีพื้นที่หายใจหายคอบ้าง รวมทั้งเล่าชีวประวัติของผู้หญิงและ LGBTQ+ บางคนในฐานะสัญลักษณ์แห่งยุคสมัย ขณะเดียวกันการต่อสู้ดิ้นรนและการต่อรองของกลุ่มคนเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อันนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ประกอบด้วยบทต่างๆ ได้แก่
สถานะและชนชั้นของผู้หญิงในอดีต
“สาวเครือฟ้า” แม่บทภาพตัวแทนหญิงล้านนาในอาณานิคมสยาม
“เดียร์” มิตรภาพอันโรแมนติกระหว่างหญิงช่วงเข้าสู่ยุคสมัยใหม่
สภากาชาดกับการช่วงชิงทางการเมืองและบทบาทสาธารณะของผู้หญิง
“ทมยันตี” และกลุ่มสตรีขวาจัด ก่อนจะถึงวันสังหารหมู่ 6 ตุลาฯ
เพศหลากหลายกับการช่วงชิงความหมายทางประวัติศาสตร์
“นุ้ยกัน” สายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของสองเจ้าชายสยามยุคเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะสมัยใหม่
การช่วงชิงความหมายทางประวัติศาสตร์เรื่องเพศใน “ลัทธิพิธี ร. 6”
ผู้หญิงและคนรักเพศเดียวกันในทรรศนะของปรีดี พนมยงค์ และจิตร ภูมิศักดิ์
“ปาน บุนนาค” ตัวแม่ ตัวมารดาแห่งยุคสงครามเย็น
“เทิ่ง สติเฟื่อง” ผู้ “เด๊ดสะมอเร่” ไปแล้ว แต่จะ “เริ่ดสะแมนแตน” ไปตลอดกาล
“แต๋ว” ไม่ใช่ตุ๊ด ไม่ใช่เกย์ ไม่ใช่กะเทย แต่หมายถึงทอมเกี้ยวสาว
สิทธิที่ถูกลิดรอนในโลกชายเป็นใหญ่
“ฮิญาบ” สัญลักษณ์ปิตาธิปไตยและการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ของมุสลิมะฮ์
การเมืองเรื่องเพศของครูบาอาจารย์หญิง
ประวัติศาสตร์การต่อสู้และกีดกันเกย์กะเทยประกอบอาชีพครู
ลืมไม่ลง “เสาร์ซาวเอ็ด”
เรื่องเพศ เรื่องรัก กับอัตลักษณ์ตัวตนบนพื้นที่สาธารณะ
ก่อนจะมีนิตยสารเกย์ใต้ดิน มีคอลัมน์เกย์หาคู่ในนิตยสารบนดิน
ประสบการณ์ทางเพศในสวนสาธารณะ ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต
เมื่อสงกรานต์คือเทศกาลกินปูดูเก้งกวาง และเกาะเสม็ดเป็นเกาะเกย์พิสดาร