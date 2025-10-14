บูธ ‘มติชน’ จ่อฮอตไฟลุก! ‘เบียร์ เดอะวอยซ์’ เซ็น ‘โฟโต้บุ๊ก เย็นนี้

สนพ.มติชนยังคึก! มุงของพรีเมียมสุดคิ้วท์ เย็นนี้ เจอ ‘เบียร์ เดอะวอยซ์’ เซ็น ‘โฟโต้บุ๊ก’ เล่มฮอตไฟลุก!
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ เดินทางเข้าสู่วันที่ 6
สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ของบูธสำนักพิมพ์มติชนในวันนี้ ได้แก่ น.ส.ภัสรนันท์ อัษฎมงคล หรือ Beer The Vocie จะมาร่วมกิจกรรม Sign To Rise ผลงาน “Bizcuitbeer Photobook” ซึ่งเป็นโฟโต้บุ๊กที่ผสมผสานความสวยงามในรูปแบบศิลปะอย่างเฉพาะตัว เพิ่มดีกรีความฮอตให้แฟนคลับได้มาพบปะและพูดคุย บริเวณหน้าบูธสำนักพิมพ์มติชน J02 ในเวลา เวลา 16.00 – 17.00 น.
สำหรับ 10 อันดับหนังสือขายดี ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2568 ได้แก่
อันดับที่ 1: Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกอ่อนและปกแข็ง) โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
อันดับที่ 2: ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
โดย ธงชัย วินิจจะกูล แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส
อันดับที่ 3: ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
โดย ชานันท์ ยอดหงษ์
อันดับที่ 4: ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า
โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี มารุมูระ) และ เคนจิ นากามุระ
อันดับที่ 5: Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก
โดย ปิติ ศรีแสงนาม และจักรี ไชยพินิจ
อันดับที่ 6: เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด
โดย สมประวิณ มันประเสริฐ และ ก้องภพ วงศ์แก้ว
อันดับที่ 7: ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
อันดับที่ 8: Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First
โดย ประพีร์ อภิชาติสกล
อันดับที่ 9: ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ
โดย James Wise
อันดับที่ 10: ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
โดย Martin Puchner
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
สำนักพิมพ์มติชน มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับงานมหกรรมหนังสือครั้งนี้ ได้แก่ หนังสือใหม่ลด 15%, หนังสือขายดีลด 20%, หนังสือเพื่อนสำนักพิมพ์ลด 10-20% และหนังสือชุดลดพิเศษ ลดสูงสุด 25-30%
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน (J02) ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.