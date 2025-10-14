กิตติศักดิ์ สารภาพว่าแซ่บมาก! ‘ปวศ.ที่เพศสร้าง’ โกยจุกๆ ประเด็นท้าทาย ‘นายใน-จอมพลป.’

กิตติศักดิ์ คงคา เผยที่มาลายเซ็นสุดชัด – สารภาพว่าแซ่บมาก! ‘ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง’ โกยจุกๆ ประเด็นท้าทาย ‘นายใน-จอมพล ป.’
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ โดยวันนี้เดินทางเข้าสู่วันที่ 6
บรรยากาศตั้งแต่เวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บูธสำนักพิมพ์มติชน (J02) ประชาชนยังคงแวะเวียนเดินมาเลือกหนังสืออย่างไม่ขาดสาย หลังจากวันหยุดยาวยังคงคึกคักต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง คือ ของพรีเมียม ที่นักอ่านจะได้รับหลังจากการซื้อหนังสือภายในบูธ
นายกิตติศักดิ์ คงคา นักเขียนแนวสืบสวนสอบสวนชื่อดัง เจ้าของผลงานหนังสือชุด ‘ฝาแฝดยอดนักสืบ’ กล่าวว่า วันนี้ตนได้เลือกซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์มติชนหลากหลายเล่ม ได้แก่ ‘ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง’ โดย ชานันท์ ยอดหงษ์ ซึ่งเล่มนี้เป็นการรวมบทความที่เกี่ยวข้องประเด็นทางเพศและประวัติศาสตร์
“ขอสารภาพเลยว่าเล่มนี้อยู่นอกลิสต์ ไม่ได้ตั้งใจมาซื้อ แต่ว่าพอทีมงานได้เปิดให้ดู ก็เลยรู้สึกว่าแซ่บมาก น่าอ่าน โดยเป็นประเด็นที่สไปร์ซซี่ (Spicy) และคิดว่าคนที่สนใจในการขับเคลื่อนประเด็นสังคม อ่านแล้วน่าจะได้ไอเดียใหม่ๆ
“เล่มต่อมาที่เลือกซื้อ คือ ‘นายใน สมัยรัชกาลที่ 6’ โดย ชานันท์ ยอดหงษ์ เช่นกัน เป็นเล่มที่ผมคิดว่าท้าทายขนบธรรมเนียมจารีตในประเทศนี้มาก ซึ่งผมมีเล่มเก่าแล้ว แต่ก็รู้สึกว่าปกใหม่สวยดี จึงเลือกซื้อเก็บไว้ เผื่อจะได้อ่านอีกรอบจะได้ไม่ต้องไปหาใหม่ ผมก็เชื่อว่าเล่มนี้น่าจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นตำนานของประเทศไทย” นายกิตติศักดิ์ เผย
นายกิตติศักดิ์กล่าวอีกว่า ส่วนหนังสือแนวประวัติศาสตร์ ก็หยิบเล่ม ‘อยากลืมกลับจำ’ โดย ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ศรัญญู เทพสงเคราะห์ และณัฐพล ใจจริง ซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น ซึ่งตนก็รู้สึกว่าอยากจะศึกษาชีวิตของจอมพล ป. แยกออกไป นอกเหนือจากประเด็นประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว
“เล่มสุดท้าย คือ ‘ประวัติต้นรัชกาลที่ 6’ ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเราอยากอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ด้วย และอยากอ่านพระราชนิพนธ์ของพระองค์ด้วย ซึ่งพระองค์เป็นกษัตริย์ยอดนักเขียน“ นายกิตติศักดิ์ เผย
นายกิตติศักดิ์กล่าวอีกว่า สำหรับการแนะนำหนังสือหนึ่งเล่มที่จะทำให้การอ่านผลิบานตามธีมของสำนักพิมพ์มติชนในปีนี้ คือ ‘นายใน สมัยรัชกาลที่ 6’ เพราะว่าหนังสือเล่มนี้มีประเด็นที่ท้าทายสังคม และตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบระเบียบของประวัติศาสตร์ รวมถึงการรับรู้ของสังคมไทยอย่างมาก ซึ่งตั้งแต่เล่มนี้ตีพิมพ์ออกมา ตนยังไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนที่มีประเด็นน่าสนใจมากเหมือนเล่มนี้มาก่อน ซึ่งนับเป็นความกล้าของนักเขียน และอยากให้นักอ่านได้ชื่นชมผลงานชิ้นนี้ดู
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ฟีดแบ๊กจากนักอ่านคิดว่าหนังสือ “อาชญารีเยนต์” ให้การสืบสวนมุมมองใหม่ๆ จนขายดีอย่างต่อเนื่องนั้น คิดว่าสาเหตุมาจากอะไร?
นายกิตติศักดิ์เผยว่า ตามหลักการเขียนงานของตนนั้น จะโฟกัสไปที่หลักของนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มากๆ ซึ่งบรรยากาศการอ่านจะไม่เหมือนงานเชิงคลาสสิคสมัยก่อน เช่น งานของ อกาธา คริสตี้ พวกนี้ยังไม่มีระบบการตรวจ DNA หรือ การตรวจทางนิติเวชต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันงานสมัยใหม่มากๆ ก็จะไม่ได้โฟกัสแนวนิติวิทยาศาสตร์มาก เพราะว่าบางทีก็จะเน้นการสืบสวนแบบสมจริง ตามหาไปเรื่อยๆ
“งานของผมจะเป็นส่วนผสมที่พยายามจะเอาความสวยงามของงามสืบสวนแบบงานเก่าๆ คือ พวกฆาตกรรมในห้องปิดตาย หรือ พื้นที่ปิดกลับมาใช้ ในขณะเดียวกันก็ใช้องค์ประกอบของนิติเวชมาใช้
มันจึงเป็นการผสมความใหม่ กับ ความเก่า ให้ยังได้รสชาติเก่าแต่อยู่บนเซ็ตติ้ง (Setting) ใหม่ ซึ่งผมคิดว่าจุดนี้ อาจจะไม่ได้เจอในนักเขียนจำนวนมาก เพราะตัวผมเผ็นคนที่ชอบนิติเวช นิติวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ” นายกิตติศักดิ์ เผย
เมื่อสอบถามว่า ส่วนตัวแล้วมีการค้นหาข้อมูลอย่างไร ก่อนที่จะนำมาเขียนในหนังสือสืบสวน?
นายกิตติศักดิ์กล่าวว่า ตามจริงแล้วตนก็ไปลงเรียนนิติเวช หรือ นิติวิทยาศาสตร์ ก็มี และมีเพื่อนเป็นนักนิติเวชอยู่แล้ว ก็จะช่วยกัน และส่วนตัวก็เป็นเภสัชกรอยู่แล้ว ก็จะมีพื้นฐานความรู้ด้านกายวิภาค เราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเอา แล้วเรื่องอื่นๆ ก็จะมาเดิน (มหกรรมหนังสือฯ) แบบนี้ ก็จะเป็นหนึ่งในการรีเสิร์ชเพื่อไปทำงานต่อ
“ผมอ่านหนังสือเยอะอยู่แล้ว มันจะมีเซนส์โดยธรรมชาติอยู่แล้วว่า จะเขียนเล่าเรื่องอย่างไรให้สนุก และตามจริงผมก็เป็นคนเนิร์ด ดังนั้นก่อนที่ผมเขียนก็จะไปชอบศึกษาวิธีการเขียนว่า ลักษณะการเขียนอย่างไรให้เข้าใจได้ง่าย อ่านแล้วสนุก
ซึ่งงานของเราจะเป็นงานที่ค่อนข้างจริงจัง ไม่ได้เขียนอะไรไปเรื่อยๆ แต่มันเป็นการวางแผนการเขียนอย่างรัดกุม งานก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวประมาณหนึ่ง” นายกิตติศักดิ์ ระบุ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน (J02) ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคมนี้ ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.