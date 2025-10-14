นักวิชาการ TDRI กวาด 14 เล่มครบรส! โดนป้ายยา คว้า ‘รัฐราชทัณฑ์’ เล็งค้นนักเขียนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ เดินทางเข้าสู่วันที่ 6
บรรยากาศตั้งแต่เวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บูธสำนักพิมพ์มติชน (J02) ประชาชนยังคงแวะเวียนเดินมาเลือกหนังสืออย่างไม่ขาดสาย หลังจากวันหยุดยาวยังคงคึกคักต่อเนื่อง
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ Thailand Development Research Instiute (TDRI) หนึ่งในผู้ร่วมเลือกซื้อหนังสือบูธสำนักพิมพ์มติชน โดยเลือกซื้อหนังสือทั้งหมด 14 เล่ม ได้แก่ The Future of Thailand อนาคตประเทศไทย โดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล, รัฐราชทัณฑ์ อำนาจลงทัณฑ์ในยุคสมัยใหม่ เขียนโดย ศรัญญู เทพสงเคราะห์, GLOBAL ECONOMIC WARGAME: สงครามเศรษฐกิจโลก และทางรอดไทยในยุคทรัมป์ 2.0 เขียนโดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
รวมถึง หนังสือนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนหลากหลายเล่ม อาทิ อาชญรีเยนต์, โอปปาติกะอำพราง, กาสักอังก์ฆาต และรจเลขกัมมันต์ เขียนโดย กิตติศักดิ์ คงคา เป็นต้น ซึ่งซื้อหนังสือทะลุยอดโปรโมชัน 4,000 บาท จนสามารถแลกรับ “กระเป๋าล้อลากพับ Wheel to Rise” ผลงานการออกลวดลายน้องหมาสุดน่ารักจาก pnk.ff หรือ ฟรอยด์แพรนิกา สินคณารักษ์ ศิลปินชื่อดัง
ดร.นณริฏ กล่าวว่า ตนมองภาพสำนักพิมพ์มติชนที่มีหลากหลายส่วน จุดเด่นเป็นเรื่องการเมือง ทางเลือกนอกจากกระแสหลัก และการเมืองที่ให้ความคิด
“เล่มอนาคตประเทศไทย ของคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ่งที่น่าสนใจคือ บางครั้งเราก็จะเห็นคนระดับนายกรัฐมนตรีออกหนังสือ มีรอบหนึ่งที่คุณทักษิณ ชินวัตร ออกเล่มของเขา ผมก็ไปซื้อ มันทำให้เราเห็นความคิดของคนที่เป็นผู้นำ คนที่จะกำหนดอนาคตประเทศ ลองอ่านดูจะรู้ ผมเลยซื้อไว้ก่อน แต่เปิดดูแล้วก็ดี เขาอาจจะมอง Outsider ในโลกมากกว่า แต่คุณทักษิณจะมองจากมุมภายในว่าจะไปอย่างไร ซึ่งจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของคนที่จะขึ้นไปอยู่ตำแหน่งผู้นำ หรือกำหนดนโยบายบริหาร อย่างเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคอันดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นในอนาคตก็มีนโบายที่วนๆ อยู่แต่ตรงนี้” ดร.นณริฏ กล่าว
ดร.นณริฏ กล่าวอีกว่า ส่วนเล่ม ‘รัฐราชทัณฑ์’ ทราบกันดีว่าความยุติธรรมก็มีแบบที่เป็นตัวบทกฎหมาย ถ้าถูกผิดก็ใช้กฎหมายทำ กับแบบที่เป็นมาจากประชาชน เราเป็นมนุษย์ เราสามารถตัดสินใจได้ว่าอะไรถูกผิด ปัญหาสำคัญคือปัจจุบันมันขัดกัน
“พวกนี้ก็จะเป็นการตีแผ่ความย้อนแย้ง ความลักลั่นสองส่วนนี้ สิ่งที่อยากเห็นเพิ่มเติมซึ่งชื่อก็น่าสนใจอยู่แล้ว คิดว่าธีมที่สนใจคือเรื่อง Justice ท้ายสุดความหมายของ Justice และสิ่งที่ปรากฏจริง มันใช่หรือเปล่า
ผมคิดว่าเรื่องของสิทธิที่เปลี่ยนไปของผู้ต้องขัง ขณะที่รัฐเราก็เดินไปในทิศทางของโลก ในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้ต้องขังที่ต้องยอมรับว่าดีขึ้น แต่คำถามที่ผมสนใจคือท้ายที่สุด Justice ตรงนั้นมันเพียงพอหรือเปล่า มีอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่า ก็ลองอ่านดูไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร ชื่อมันน่าสนใจ มีคนที่อ่านแล้วมาแนะนำ น่าจะเป็นอาจารย์ยุ้ย สฤณี อาชวานันทกุล” ดร.นณริฏเผย
ดร.นณริฏ กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ ตนหยิบแนวประวัติศาสตร์ไปด้วย มีคำกล่าวที่ว่าคนที่ไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์จะทำให้ประวัติศาสตร์กลับมาซ้ำรอย เพราะฉะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์จึงสำคัญ ซึ่งตนก็มักจะเลือกอย่างน้อยหนึ่งเล่มว่าเขาพูดถึงอะไรกันบ้าง มีตรงไหนที่น่าสนใจ
“นอกจากเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ วรรณกรรมที่สนใจ คือจะบอกว่าอายุมากขึ้น โตขึ้นมาจากการติดวรรณกรรม ก็จะมีวรรณกรรมเป็นธีมๆ แต่ละยุคแต่ละสมัยช่วงหนึ่ง นักสืบก็มี อากาธา คริสตี หรือ เอโดงาวะ รัมโป เมื่อสักครู่ก็ซื้อรัมโปมาด้วยเล่มหนึ่ง เขาบอกจะโมเดิร์นกลับคืนมาใหม่ ลองดูจะเป็นอย่างไร
อีกกลุ่มหนึ่งที่ซื้อ คือ ผมกำลังค้นหานักเขียนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดที่น่าสนใจ อย่างอดีตเราก็จับทางเริ่มได้ อ่านไปของคนเดียวกัน 10 เล่ม เราก็จะเริ่มรู้ว่าเป็นอย่างไร แต่ตอนนี้ก็มาดูของคนรุ่นใหม่
แน่นอนว่าก็ทำการบ้านมาก่อนว่าคนไหนที่คิดว่าน่าสนใจ และเราก็ลองซื้อไปดู แต่ก็ยังไม่ได้คาดหวัง อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้”ดร.นณริฏ กล่าวทิ้งท้ายฃ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน (J02) ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.