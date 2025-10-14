แฟนคลับแน่น! ‘เบียร์ เดอะวอยซ์’ ปลื้มยอดทะลุ 400 เล่ม – สปอยเล่มใหม่ ‘แซ่บได้อีก’

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ เดินทางเข้าสู่วันที่ 6
บรรยากาศตั้งแต่เวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บูธสำนักพิมพ์มติชน (J02) ประชาชนยังคงแวะเวียนเดินมาเลือกหนังสืออย่างไม่ขาดสาย หลังจากวันหยุดยาวยังคงคึกคักต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง คือ ของพรีเมียม ที่นักอ่านจะได้รับหลังจากการซื้อหนังสือภายในบูธ
ต่อมาเวลา 16.00 น. น.ส.ภัสรนันท์ อัษฎมงคล หรือ Beer The Voice เดินทางมาร่วมกิจกรรม Sign To Rise ผลงาน “Bizcuitbeer Photobook” ซึ่งเป็นโฟโต้บุ๊กที่ผสมผสานความสวยงามในรูปแบบศิลปะอย่างเฉพาะตัว เพิ่มดีกรีความฮอตให้แฟนคลับได้มาพบปะและพูดคุย บริเวณหน้าบูธสำนักพิมพ์มติชน J02 ท่ามกลางแฟนคลับที่รอรับลายเซ็นอย่างคึกคัก จนต้องจับลำดับเรียกตามบัตรคิว
น.ส.ภัสรนันท์ เผยว่า ตนถือครั้งนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ เนื่องจากลงทุนทำเองครั้งแรก ลงมือทำเองหลายอย่าง ซึ่งเป็นกระบวนการณ์ที่ต้องเรียนรู้ ทั้งเรื่องขนส่ง โรงพิมพ์ รวมถึงรอบนี้ได้มีโอกาสไปถ่ายที่ประเทศเกาหลีใต้ เราใช้โปรดักชั่นและทีมเกาหลีหมดเลย ก่อนเริ่มก็มีการหาคอนเซ็ปต์ ที่ตอนแรกก็คิดว่า อยากถ่ายกับผลไม้ หรือ แบบเปียกดูเซ็กซี่เบาๆ ก็จะมีการส่งให้ทีมก่อน แล้วทีมก็จะช่วยกันเอาไปทำการบ้านอีกที
“คอนเซ็ปต์อันนี้เป็นแฟชั่นเซ็กซี่ ซึ่งทำออกมาเป็นเล่มแรก แต่ก็เริ่มแพลนถึงเล่มที่สองแล้ว แฟนๆ ก็เฝ้ารอเล่มที่สองกันอยู่ เพราะเบียร์บอกว่า จะต้องเจ๋งกว่าเดิม (หัวเราะ) จะต้องแซ่บกว่าเดิมแน่นอน คือ เรารู้สึกว่าทำเล่มแรกไปแล้ว แค่คิดว่าทำได้อีก แต่เบียร์ไม่ได้หมายความว่า โป๊ะได้อีก แต่หมายถึงว่ามันยังมีลูกเล่น มีธีมที่น่าสนใจมากกว่านี้ในทางศิลป์” น.ส.ภัสรนันท์ เผย
น.ส.ภัสรนันท์ กล่าวว่า เรามองงานอาร์ตศิลปะ กับ ความเซ็กซี่ คือ การที่มองไปแล้วต้องว่าสึกว่า มันเซ็กซี่ ภาษาวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่า ‘เสว(เสียว)’ มองไปต้องรู้สึกเสว ต้อง ‘เป้ว(เปรี้ยว)’ แต่เราจะไม่ใช่แบบว่า โป๊ไปหมดไม่ใส่ออะไรเลย ไม่ได้มีท่าโพส ไม่ได้มีศิลปะ ที่สวยงามลงไปเลย คุณค่ามันก็ต่างกัน
“ทีมโปรดักชั่นที่เกาหลีมี ความค่อนข้างจะพร้อมมากๆ ทุกอย่างเป็นไปตามตาราง และก็ไว เขาคิดมาทุกอย่างเป๊ะตามนั้นเลย ทำงานออกมาไวมากๆ และค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ ฟีดแบ๊กจากแฟนๆ ทุกคนก็ชื่นชมให้กำลังใจ บอกว่าสวยมาก ทุกคนรอเล่มใหม่ อยากเห็นเล่มใหม่แล้ว เบียร์รู้สึกว่า ตัวเองทำออกไปสวยได้มากกว่านี้ ยังได้กว่านี้อีก” น.ส.ภัสรนันท์ เผย
น.ส.ภัสรนันท์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของเล่มใหม่ก็คิดว่า ก็น่าจะปล่อยออกมาเร็วๆนี้ น่าจะต้นปีเลย ตอนนี้ปลายปีแล้วน่าจะไม่ทัน ซึ่งตอนนี้เราเริ่มแพลนคอนเซ็ปต์ไว้แล้ว เราต้องวางแผนก่อน ซึ่งพอเราได้ประสบการณ์จากทีมงานเกาหลีมา พอเรามาทำงานที่ไทยเราก็ต้องรู้ว่า ต้องทำอะไรก่อน คาดว่ารอบนี้ถ่ายที่ไทย เบียร์เชื่อว่าคนไทยก็ทำได้ดี
เมื่อถามว่า คาดหวังกับยอดขาย หรือ เพียงตั้งใจในการนำเสนองานศิลป์?
น.ส.ภัสรนันท์ กล่าวว่า ตนคิดว่าทั้งสองอย่าง เล่มแรกของเราเรียกได้ว่าคืนทุนได้แล้วเรียบร้อย นอกนั้นเป็นก็ถือว่าเป็นกำไร และทุกคนก็ยังถามถึงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะขายได้แค่ 100-200 เล่ม แต่ตอนนี้ทะลุไป 400 เล่มแล้ว ก็ยังมีคนถามมาอีกเรื่อยๆ
“เบียร์เชื่อว่า ถ้าเบียร์ทำเล่มที่สองออกมา คนที่เขายังไม่รู้ ก็จะมาถามถึงเล่มที่หนึ่งแน่นอน และเราก็จะมีเล่มหนึ่งแสตนบายไว้ให้ทุกคนกลับมาซื้อ แต่ว่าการโปรโมทเบียร์ก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะ เหมือนว่าเราโปรโมทวันเดียว สองวัน มันไม่ได้ ต้องมีความต่อเนื่องในการโปรโมทด้วยเช่นกัน
ส่วนสิ่งที่น่าประหลาดใจมากที่สุด คือ แฟนชาวต่างชาติมาซื้อกันด้วย บางครั้งเบียร์ลงคอนเทนต์อะไรไปเป็นไวรัล ก็จะมีคนไต้หวันมาซื้อเยอะเลย รู้สึกดีใจมาก ๆ บางทีก็น่าจะไปได้ไกลมากกว่านี้ แม้ว่าอาจจะมีกระแสข่าวว่าซื้อทำไม ก็เห็นถ่ายเล่นอยู่แล้ว แต่เบียร์รู้สึกว่าต่างกัน คุณค่าทางจิตใจ คือเรามีเป็นเล่มไว้อยู่บ้านมันไม่เหมือนกัน ยังคิดว่าดิจิทัล กับหนังสือจริงๆ ความรู้สึกก็ไม้หมือนกันอยู่ดี” น.ส.ภัสรนันท์ เผย
น.ส.ภัสรนันท์ กล่าวต่อไปอีกว่า ตนรู้สึกว่าถ้าออกเล่มใหม่ ก็อยากจะเขียนอะไรลงไปในหนังสือด้วย เล่มนี้มันไม่มีก็เสียดาย บางคนก็บอกว่าอยากได้เป็นปฏิทิน ซึ่งเราก็รู้สึกดีใจมากๆ บอกตรงๆว่า สนุกที่เราได้คิดคอนเซ็ปต์ต่างๆ ในระหว่างทำงาน ก็สนุกเช่นกันเวลาเราครีเอทท่าโพสใหม่ๆได้
“ขอฝากโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของเบียร์ด้วย และฝากติดตามเล่มที่สองด้วยเร็วๆ นี้ ขอบคุณมติชนมากๆ ที่ให้เบียร์มีโอกาสมาพบปะแฟน ๆ และก็ได้เซ็นหนังสือที่แฟนๆอุดหนุน ขอบคุณมาก ถ้าอุดหนุนกันสัญญาเลยว่าจะทำออกมาเรื่อยๆ ไม่หยุด” น.ส.ภัสรนันท์ กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน (J02) ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.