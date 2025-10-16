ชัยธวัช โผล่บูธมติชนคว้า ‘หลักนิติธรรมแบบไทยๆ’ แลกกระเป๋าเอาชัย ลั่น ‘สีส้มดีที่สุด’
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ โดยวันนี้เข้าสู่วันที่ 8
สำหรับ บูธสำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ที่ในปีนี้ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บูธ ‘สำนักพิมพ์มติชน’ J02 มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในบูธอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยเวลา 15.00 น. นายชัยธวัช ตุลาธน อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้เข้ามาเยี่ยมชมค้นหาหนังสือในบูธ โดยได้กลับไปถึง 2 เล่ม ได้แก่ ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ โดย James Wise แปลโดย ฐนพงศ์ ลือขจรชัย และ Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก โดย ปิติ ศรีแสงนาม และจักรี ไชยพินิจ
นายชัยธวัช กล่าวถึงประโยชน์จากการอ่านหนังสือทั้งสองเล่มในมุมมองการเมืองว่า สำหรับเล่ม ‘ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ’ สำคัญสำหรับในแง่การปฎิรูปการเมืองหรือกระบวนการยุติธรรม ระบบกฎหมายในประเทศไทย
“ส่วนอีกเล่ม Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก’ ผมก็สนใจนักวิชาการไทย มองความเปลี่ยนแปลงของโลก และวิสัยทัศน์ของไทยในอนาคตอย่างไร เพราะส่วนใหญ่ก็จะเห็นฝรั่งเขียนเยอะ อยากจะอ่านมุมมองนักวิชาการไทยบ้าง” นายชัยธวัชเผย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากซื้อหนังสือทั้งสองเล่มแล้ว นายชัยธวัช ยังได้นำใบเสร็จไปแลกกระเป๋าลายสุนัข ผลงาน pnk.ff หรือ ฟรอยด์ แพรนิกา สินคณารักษ์ ศิลปินชื่อดัง โดยเลือกสีของกระเป๋าเป็นสีส้ม
เมื่อถามถึงนัยของการเลือกสีกระเป๋า นายชัยธวัชได้บอกเหตุผลว่า “แน่นอนว่าสีส้มดีที่สุด ปีหน้าก็อย่าลืมเลือกสีส้มด้วยนะครับ”
นอกจากนี้ นายชัยธวัช ยังเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันซื้อหนังสือในงานมหกรรมหนังสือ
“สำหรับคนที่สนใจการเมือง ตามจริงมติชนก็มีหนังสือหลากหลายประเภท แต่สำหรับคนที่สนใจสังคม สนใจการเมือง มติชนก็เป็นอีกหนึ่งสำนักพิมพ์ที่ต้องมาดู” นายชัยธวัช กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือและแลกของสมนาคุณภายในบูธมติชน (J02) ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.