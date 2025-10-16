ผอ.โรงเรียน เหมา 48 ปกเข้าห้องสมุด เผยเด็กๆ ถูกใจ ‘ปวศ.-วิทย์’ เชื่อ อ่านเป็นเล่มเรียลกว่าโซเชียล

ผอ.โรงเรียน เหมา 48 เล่มเข้าห้องสมุด เผยเด็กๆ ถูกใจ ‘ประวัติศาสตร์-วิทย์’ เชื่อ อ่านเป็นเล่มได้รู้ความจริง เรียลกว่าโซเชียล
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ โดยวันนี้เข้าสู่วันที่ 8
สำหรับ บูธสำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ที่ในปีนี้ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บูธ ‘สำนักพิมพ์มติชน’ J02 เมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้มาแวะเวียนเข้ามาเลือกซื้อหนังสืออย่างไม่ขาดสาย โดยส่วนใหญ่ไม่ต่ำกว่า 2 เล่ม
โดย นางปราณี เรียนรู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา (พัทยา) ได้เลือกซื้อหนังสือไปถึง 48 เล่ม พร้อมทั้งเปิดเผยว่า ส่วนมากเป็นเล่มที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทย วิทยาศาสตร์ หนังสือสารคดีชีวประวัติ รวมถึงนวนิยายสืบสวนสอบสวน ที่อ่านแล้วอบอุ่นหัวใจ
นางปราณีกล่าวด้วยว่า ต้องการที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างหนังสือ 2 เล่มที่คิดว่านักเรียนจะชอบ ได้แก่ Timelines of World History ร้อยพันเรื่องราวประวัติศาสตร์โลก ซึ่งเขียนโดย DK Team แปลโดย ธาม โสธรประภากร และ Timelines of Science ร้อยพันเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์ ซึ่งเขียนโดย DK Team แปลโดย ป๋วย อุ่นใจ โดยยังเป็น 1 ใน 6 หนังสือไฮไลต์จากสำนักพิมพ์มติชน
เนื้อหาในหนังสือเกี่ยวกับ การย้อนสำรวจพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ของมนุษยชาติ ตั้งแต่กว่า 3.3 ล้านปีก่อน เมื่อมนุษย์เริ่มใช้เครื่องมือหินและก่อไฟ ไล่เรียงเหตุการณ์ ค้นพบ ทดลอง และนักวิทยาศาสตร์สำคัญในแต่ละยุคอย่างเป็นลำดับในรูปแบบไทม์ไลน์ ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี โรคระบาดอย่างโควิด-19 การพัฒนาวัคซีน ไปจนถึงการค้นพบอนุภาคใหม่ “เตตระควาร์ก” สะท้อนความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ที่เติบโตควบคู่กับมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง
“เนื่องจากเด็กๆ ที่โรงเรียนค่อนข้างสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากการที่ดูตัวอย่างหนังสือ เนื้อหา หรือว่าสีสันมันจะทำให้เข้าใจง่าย คิดว่าเด็กๆ น่าจะสนใจ แล้วก็เป็นหนังสือใหม่สำหรับเราด้วย” นางปราณี เผย
นางปราณีกล่าวต่อว่า อีกเล่มที่ตนประทับใจมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยม คือหนังสือ ‘เกิดวังปารุสก์’ เพราะว่ามีอาจารย์สอนสังคมคนหนึ่ง เล่าเรื่องในหนังสือนี้แล้วทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจอยากรู้เนื้อหาในหนังสือ ตนจึงอยากนหนังสือ ‘เกิดวังปารุสก์’ ไปไว้ในห้องสมุดด้วย
นางปราณีกล่าวว่า เดิมทีโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา มีห้องสมุดอยู่ก่อนแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ห้องสมุดต้องปิดตัวลง ภายหลังได้มีการปรับปรุงจึงบริจาคหนังสือที่เคยมีอยู่ส่วนหนึ่งให้กับโรงเรียนที่ยากจน และซื้อหนังสือใหม่มาเพิ่มเติม
“เนื่องจากเป็นโรงเรียนเอกชน เลยอยากจะมีหนังสือใหม่ ให้กับเด็กๆ เพราะอยากส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่าน เนื่องจากปัจจุบันโลกโซเชียลหรือเทคโนโลยีมันสูงขึ้น ทำให้เด็กขาดความใส่ใจในเรื่องของการอ่านหนังสือ แต่ถ้าเราเลือกหนังสือที่มีรูปลักษณ์น่าอ่าน หรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจ ก็จะเชิญชวนให้เด็กๆ กลับมาอ่านหนังสือได้” นางปราณีชี้
นางปราณีกล่าวต่อว่า ตนอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าที่ชอบอ่านหนังสือ แต่ก็อยากเชิญชวนให้เด็กๆ ลองกลับมาอ่านหนังสือบ้าง เผื่อจะได้เจอสิ่งใหม่ๆ ที่อยู่นอกเหนือโลกโซเชียลมีเดีย
“อยากจะบอกเด็กๆ ว่าในโลกเทคโนโลยีมันอาจจะไม่ว้าวเท่ากับการอ่านหนังสือ เพราะการอ่านหนังสือมันได้สัมผัส ได้ทำให้เราได้เรียนรู้บางอย่าง ในเทคโนโลยีในสื่อต่างๆ มันอาจจะไม่มีก็ได้หรืออาจจะผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง แต่หนังสือมันเรียล เราสามารถค้นหาความจริงได้ในหนังสือ” นางปราณีกล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน(J02)ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19 ตุลาคมนี้ ที่ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.