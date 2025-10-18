โค้งสุดท้าย! สนพ.มติชน อัดโปรแกรมแน่น – ค่ำนี้คุยนักเขียน ‘ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า’

โค้งสุดท้าย! สนพ.มติชน อัดโปรแกรมแจกลายเซ็นแน่น – ค่ำนี้คุยนักเขียนเล่มฮิต ‘ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า’ ส่วนเล่มดัง ‘อนาคตประเทศไทย’ ขึ้นแท่นขายดียืนหนึ่งไม่แผ่ว
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ โดยวันนี้เข้าสู่วันที่ 10
สำหรับ บูธสำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ที่ในปีนี้ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บูธ ‘สำนักพิมพ์มติชน’ J02 มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในบูธอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเข้าสู่ 2 วันสุดท้ายก่อนปิดฉากงานมหกรรมหนังสือฯปีนี้ ซึ่งทางสำนักพิมพ์มติชนจัดกรรมอัดแน่นกิจกรรมตลอดทั้งวัน อาทิ
กิจกรรมแจกลายเซ็น (Sign To Rise)ได้แก่
เวลา 14.00-15.00 น. กฤตินี พงษ์นเลิศ (เกตุวดี Maramura) และนายเคนจิ นากามุระ เจ้าของผลงาน “ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า”
เวลา 15.00-16.00 น. ส.ภัสรนันท์ อัษฎมงคล หรือ Beer The Voice เจ้าของผลงาน “Bizcuitbeer Photobook”
เวลา 16.00-17.00 น. รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม และรศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ เจ้าของผลงาน ”สมรภูมิพลิกอำนาจโลก“
อีกทั้ง เวลา 17.00 – 17.50 น. จัดกิจกรรมเสวนาบนเวที Author’s Salon หัวข้อ “ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า” นำโดย กฤตินี พงษ์นเลิศ และนายเคนจิ นากามุระ เจ้าของผลงานเล่มฮิค
สำหรับ 10 อันดับขายประจำวันที่ 9-17 ตุลาคม 2568 ดังนี้
- อันดับที่ 1: Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกอ่อนและปกแข็ง) โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
- อันดับที่ 2: Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก โดย ปิติ ศรีแสงนาม และจักรี ไชยพินิจ
- อันดับที่ 3: ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519 โดย ธงชัย วินิจจะกูลแปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส
- อันดับที่ 4: ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี มารุมูระ) และ เคนจิ นากามุระ
- อันดับที่ 5: ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง โดย ชานันท์ ยอดหงษ์
- อันดับที่ 6: เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด โดย สมประวิณ มันประเสริฐ และ ก้องภพ วงศ์แก้ว
- อันดับที่ 7: ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
- อันดับที่ 8: ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์ โดย Martin Puchner
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
- อันดับที่ 9: ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ โดย James Wise
- อันดับที่ 10: Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First โดย ประพีร์ อภิชาติสกล
ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือและแลกของสมนาคุณภายในบูธมติชน (J02) ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.