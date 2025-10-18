รศ.ดร.จักรี อ้อนหยิบเล่มฮิต หวังเบียดพิธายืน 1 – อ่านแล้วเก็ต! ปมพิพาทไทย-กัมพูชา

รศ.ดร.จักรี อ้อนนักอ่าน คว้าเล่มฮิต ‘ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก’ หวังเบียด พิธา ขึ้นแท่นยืน 1 – ยกเคส ‘คอคอดกระ’ สมรภูมิเดือดทางทะเล ชวนเก็ตข้อพิพาทไทย-กัมพูชา คาบเกี่ยว MOU43 และ MOU44
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคมนี้ โดยวันนี้เข้าสู่วันที่ 10
สำหรับ บูธสำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ในปีนี้ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บูธ ‘สำนักพิมพ์มติชน’ J02 มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในบูธอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยนับถอยหลังสู่วันสุดท้าย ก่อนปิดฉากงานมหกรรมหนังสือฯ ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งทางสำนักพิมพ์มติชนจัดกรรมอัดแน่นกิจกรรมตลอดทั้งวัน
โดยเวลา 13.30 น. รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ หนึ่งในผู้เขียนผลงาน “สมรภูมิพลิกอำนาจโลก” ได้เดินทางมายังบูธสำนักพิมพ์มติชน พร้อมเลือกซื้อหนังสือเซ็ต 16 เล่ม อาทิ The Future of Thailand อนาคตประเทศไทย โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์, ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519 โดย ธงชัย วินิจจะกูล แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส, Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First โดย ประพีร์ อภิชาติสกล และ ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ เป็นต้น
รศ.ดร.จักรี กล่าวว่า ผลงานเล่มล่าสุด “Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก” ซึ่งเป็นเล่มที่ 4 ของตระกูล Amidst โดยหนังสือตั้งแต่เล่มแรกจนมาถึงเล่มที่ 4 นี้ มีสิ่งหนึ่งที่แฟนๆ และนักอ่านให้ความสำคัญอย่างมาก คือ มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโลก โดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจริงๆ
“ถ้าเราย้อนไปตั้งแต่เล่มแรก ท่านอาจารย์ปิติ (รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม) ก็ได้กล่าวถึงระเบียบโลก พาเราไปทัวร์ตั้งแต่อดีต แต่พอมาเล่ม 2-3 ก็เป็นการสำรวจโลก ณ เวลานั้นในปัจจุบัน พอมาเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่เราประเมินไปข้างหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น โดยเฉพาะสมรภูมิใหม่อย่าง ‘สมุททานุภาพ’ รศ.ดร.จักรี เผย
รศ.ดร.จักรี กล่าวต่อไปอีกว่า นักอ่านก็จะมีความรู้สึกว่า ปีนี้เราจะให้อะไรกับผู้อ่าน เราจะเล่าอะไรให้ฟัง ซึ่งประเด็นหลักของปีนี้ที่สำคัญมาก คือ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ บทบาทของจีน ที่กำลังขยายตัวอย่างเป็นระบบอย่างมีนัยยะสำคัญ ไม่เพียงแต่ในภาพของเศรษฐกิจเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาเราอาจจะชินว่า จีนขยายตัวแค่ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร วัฒนธรรม หรือ การสร้างระบบธรรมมาภิบาล
“สวนทางกับสหรัฐฯ ก็มีบทบาทชัดเจนมากว่า จะปิดล้อมจีนด้วยวิธีอะไร ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนมุมมอง สมุททานุภาพโลก จากพื้นที่ในทะเลที่เรามองเพียงในแง่ของการสัญจร หรือ การปิดล้อมจีน มันก็จะได้อีกฉากทัศน์หนึ่งที่เกิดขึ้น
โดยส่วนที่สำคัญระหว่างเกิดสิ่งนี้ขึ้น คือ ไทยจะทำอย่างไรดี มันก็เลยไปคาบเกี่ยวกับประเด็นสำคัญหลายประเด็นในเล่มนี้ เช่น คอคอดกระ ซึ่งคอลงไทยที่เป็นโครงการมหากาพย์ ผมก็ได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กเหมือนกัน แต่มันก็ยังไม่เกิดขึ้นสักที และมันก็จะไปคาบเกี่ยวกับ MOU43 และ MOU44 ที่กำลังเป็นประเด็น แน่นอนว่า ก็จะไปเชื่อมโยงในประเด็นของความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชา” รศ.ดร.จักรี ระบุ
รศ.ดร.จักรี กล่าวอีกว่า วันนี้เราเห็นมหาอำนาจกำลังชิงชัยกันบนสมรภูมิโลกอวกาศด้วย ซึ่งเราก็พูดถึงไว้ในเล่มนี้แล้ว แต่ว่าเล่มหน้าก็กำลังจะคุยกันอยู่ว่า จะทำออกมาในลักษณะไหน แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลย คือ อาเซียน เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของไทยที่ต้องวางแผนให้ดี
“มันเป็นไปไม่ได้เลย ที่เราจะละเลยบทบาทของไทย ท่ามกลางการต่อสู้ของ 2 มหาอำนาจนี้ ซึ่งจุดที่เราต้องมอง คือ เราจะมีจุดยุทธศาสตร์อย่างไร ด้านหนึ่งก็คือมมาอำนาจแชมป์เก่าอย่างสหรัฐอเมริกา ด้านหนึ่งก็คือผู้ท้าชิงรายใหม่ (จีน) ที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญในการท้าทายระเบียบโลกแบบเดิม แล้วไทยจะกระโดดลงไปในระเบียบโลกใหม่ หรือ จะยึดโยงอยู่กับระเบียบโลกเดิมที่มีอยู่เดิมอย่าง เสรีนิยม ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจ ซึ่งเล่มนี้ก็จะพาเราประมวลทางเลือก รวมถึงจะออกแบบยุทธศาสตร์การต่างประเทศอย่างไรให้ดีสุด” รศ.ดร.จักรี ชี้
รศ.ดร.จักรี กล่าวอีกว่า ตนก็ต้องขอขอบคุณทางแฟนคลับนักอ่านทุกท่าน เพราะตอนที่ทำเล่มที่ 2 ออกมา เราก็ได้ที่หนึ่ง และในเล่มที่ 3 ออกมาเราก็ทำยอดขายได้อันดับ 1
“ก็ต้องอ้อนแฟนๆ ว่า งานมหกรรมหนังสือฯ เหลือแค่ 2 วันแล้ว ก็อยากจะได้ที่หนึ่ง 3 ปีซ้อน ถ้าได้ก็จะได้มีกำลังใจเขียนเล่มที่ 5 ด้วย ซึ่งวันนี้ตอน 4 โมงเย็นก็จะมาร่วมแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆ นักอ่านด้วย”
โดย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม และ รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ เจ้าของผลงาน “สมรภูมิพลิกอำนาจโลก” จะร่วมกิจกรรมแจกลายเซ็น ณ บูธสำนักพิมพ์มติชน (J02) วันนี้ในเวลา เวลา 16.00-17.00 น.
ทั้งนี้ สามารถเลือกชมหนังสือและแลกของสมนาคุณภายในบูธมติชน (J02) ได้จนถึงวันพรุ่งนี้ (19 ตุลาคม) ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.