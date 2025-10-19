ข่าวหนังสือ-วรรณกรรม

วันสุดท้าย มหกรรมหนังสือ ‘บูธมติชน’ คึกไม่เลิก เย็นนี้เจอ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน เช็กอิน J02

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคม โดยวันนี้ เป็นวันสุดท้าย

สำหรับบูธ ‘สำนักพิมพ์มติชน’ J02 ใกล้ประตูฮอล์ 6 ยังคงมีประชาชนเดินทางเข้าเลือกซื้อหนังสืออย่างคับคั่งตั้งแต่เวลา 10.00 น.

สำหรับกิจกรรมประจำวันนี้ เวลา 17.00-18.00 น. ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน อินฟลูฯ ชื่อดัง ผู้เขียน Wit’s Happen! จะเดินทางมาแจกลายเซ็นที่บูธมติชน

ทั้งนี้ 10 อันดับขายประจำวันที่ 9-18 ตุลาคม ได้แก่

อันดับที่ 1: Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกอ่อนและปกแข็ง)โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

อันดับที่ 2: Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก
โดย ปิติ ศรีแสงนาม และจักรี ไชยพินิจ

อันดับที่ 3: ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า
✍🏻 โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี มารุมูระ) และ เคนจิ นากามุระ

อันดับที่ 4 ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
โดย ธงชัย วินิจจะกูล
แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส

อันดับที่ 5: ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
โดย ชานันท์ ยอดหงษ์

อันดับที่ 6: เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด
โดย สมประวิณ มันประเสริฐ และ ก้องภพ วงศ์แก้ว

อันดับที่ 7: ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

อันดับที่ 8: หัวใจเซนเซ สร้างคนแบบญี่ปุ่น
โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี มารุมูระ)

อันดับที่ 9: ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
โดย Martin Puchner
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์

อันดับที่ 10: ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ โดย James Wise แปลโดย ฐนพงศ์ ลือขจรชัย

