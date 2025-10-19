สถานีศูนย์สิริกิติ์แน่น! แห่ร่วมมหกรรมหนังสือ เปิดเช็คลิสต์หลากบูธ จัดโปรแรงส่งท้าย
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคม โดยวันนี้ เป็นวันสุดท้าย
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศสถานีรถไฟฟ้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมุ่งหน้าสถานีดังกล่าว ซึ่งในวันสุดท้าย มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษในบูธสำนักพิมพ์ต่างๆ อาทิ
Booth (O01) มาร์แชล คาเวนดิช อินเตอร์เนชั่นแนล รวมหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนำเข้าจากสหราชอาณาจักร เหมาะสำหรับครอบครัวที่เตรียมบุตรหลานสู่หลักสูตรนานาชาติ
– ซื้อ 1 เล่มขึ้นไป ลดทันที 10%
– แนะนำหนังสือ “English Skills Series”, “Cambridge Primary” และ “Grammar Boost for Kids”
• Booth (O06) Wimmel Club บูทหนังสือภาพศิลปะสุดประณีตจากสีไม้และสีน้ำ เหมาะกับทุกวัยที่ต้องการแรงบันดาลใจด้านศิลปะ
– ลด 15% ทุกเล่ม ตั้งแต่เล่มแรก
– แนะนำ “Wimmelbuch from Germany” และ “My First Art Journey”
• Booth (R02) บอร์ดเกม อะไลอันซ์ (More Than a Game) ศูนย์รวมบอร์ดเกม จิ๊กซอว์ และของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กวัย 0–14 ปี
– ลดสูงสุดถึง 60%
– สินค้าขายดี “IQ Puzzle Pro”, “Animal Match & Memory”, “Codenames: Kids Edition”
ย้ำ! หลายแบบมีเพียงกล่องเดียวเท่านั้น หมดแล้วหมดเลย!
• Booth (P15) BIOOUI เอาใจสายวิทย์ พบหนังสือชีววิทยาเล่มดัง “ปลาหมึก” ที่เหลือไม่ถึง 40 เล่ม พร้อมเปิดตัวครั้งแรกในไทยกับ “A-Level BIOLOGY Mock-up Exams III” หนังสือรวมข้อสอบจำลอง A-Level พร้อมเฉลยละเอียด ลดสูงสุด 25%
• Booth (H15) สมุดชั่งกิโล บูทยอดนิยมของนักเขียนและคนรักการจดบันทึก รวมสมุดทำมือ ปกผ้า ปกหนังเทียม และกระดาษถนอมสายตา
– ราคาเริ่มต้นเพียง “ขีดละ 10 บาท”
ขายดีทุกปี เหมาหนักแค่ไหนก็คิดราคาตามน้ำหนัก เป็นต้น