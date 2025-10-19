กระเป๋าฮอตมาก! รุมแลกของพรีเมียมบูธมติชนแน่น ซื้อ 800 รับโลด เลือกฉ่ำๆ 8 สี 8 ลาย
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books-อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคม โดยวันนี้เป็นวันสุดท้าย
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศสถานีรถไฟฟ้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่า มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมุ่งหน้าสถานีดังกล่าว ซึ่งในวันสุดท้ายมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษในบูธสำนักพิมพ์ต่างๆ มากมาย
สำหรับบูธ J02 ของ “สำนักพิมพ์มติชน” ใกล้ประตูฮอล์ 6 มีประชาชนแวะเลือกซื้อหนังสืออย่างคับคั่งตลอดทั้งวัน โดยเมื่อซื้อครบ 400 บาทขึ้นไป สามารถนำใบเสร็จไปแลกของที่ระลึก อาทิ สมุดโน้ต, กระเป๋าสะพาย, หมวก, กระเป๋าลาก และแก้วเก็บความเย็น ซึ่งออกแบบลวดลายโดย
pnk.ff หรือฟรอยด์ แพรนิกา สินคณารักษ์ ศิลปินชื่อดัง
น.ส.จิตราวดี ยิ้มงาม พนักงานประจำจุดแลกของที่ระลึก สำนักพิมพ์มติชน กล่าวว่า ลูกค้าที่ซื้อครบ 400 บาท รับทันที Note to Rise สมุดโน้ตลายเก๋ หากซื้อครบ 800 บาท รับทันที Carry to Rise กระเป๋าสะพายสุดน่ารัก ขณะที่เมื่อซื้อครบ 1,200 บาท รับ Wear to Rise หมวกใบสวย
เมื่อซื้อครบ 2,000 บาท รับทันที Drink to Rise แก้วเก็บอุณหภูมิ และหากครบ 4,000 บาท รับทันที Wheel to Rise กระเป๋าลากใบโต
“ของระลึกประจำสำนักพิมพ์มติชนเปลี่ยนทุกปี ลูกค้าที่เป็นแฟนคลับประจำของมติชนจะตื่นเต้นว่าปีนี้ของพรีเมียมจะเป็นแบบไหน ซึ่งก็มีคนที่เก็บสะสมด้วย สำหรับปีนี้มาในธีมอ่านผลิบาน ลวดลายน้องหมาสุดน่ารัก สำหรับชิ้นที่ลูกค้ามาแลกเยอะสุด คือถุงผ้าหลากสี 8 ลาย ซึ่งเมื่อซื้อครบ 800 บาท สามารถนำใบเสร็จมาแลกได้ แล้วใส่หนังสือที่ซื้อกลับบ้านได้เลย
อีกไอเท็มที่ลูกค้าชอบ คือแก้วน้ำ เก็บอุณหภูมิได้ทั้งเย็นทั้งร้อน เราเห็นเลยว่าลูกค้ามีความสุขกับการเลือกของพรีเมียม” น.ส.จิตราวดีกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเอง สำนักพิมพ์มติชนมี “บริการรับหิ้ว” โดยแอดไลน์ (คลิก) และดำเนินตามขั้นตอนดังนี้
1.แจ้งชื่อหนังสือภายในบูธ J02 ที่ต้องการ
2.แจ้งที่อยู่-เบอร์ติดต่อสำหรับการจัดส่ง
3.รอสรุปราคาหนังสือและค่าจัดส่ง (ค่าจัดส่งตามจริง)
4.ชำระเงินผ่าน QR Code
5.ส่งหลักฐานการโอน
หมายเหตุ หลังจากสรุปราคาแล้ว ต้องโอนภายใน 30 นาที มิฉะนั้นคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก เมื่อโอนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้