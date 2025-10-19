พ.ส.ก็มา ฆราวาสก็แน่น! ‘ประวัติศาสตร์’ ฮิตหนัก กวาด 5 อันดับขายดีบูธ ‘มติชน’
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–19 ตุลาคม โดยวันนี้เป็นวันสุดท้าย
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ที่ บูธ J02 ของ ‘สำนักพิมพ์มติชน’ ใกล้ประตูฮอล์ 6 มีประชาชนแวะเลือกซื้อหนังสืออย่างคับคั่ง ทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ โดยให้ความสนใจกับหนังสือหลากหลายแนว
อย่างไรก็ตาม โซนที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ยังคงเป็น ‘ประวัติศาสตร์’ สอดคล้อง 10 อันดับหนังสือขายดีของบูธสำนักพิมพ์มติชนระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีหนังสือแนวประวัติศาสตร์ ติดอันดับถึง 5 เล่ม ทั้งประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์การเมือง และประวัติศาสตร์สังคมได้แก่
อันดับที่ 4 ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
โดย ธงชัย วินิจจะกูล
แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส
อันดับที่ 5: ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
โดย ชานันท์ ยอดหงษ์
อันดับที่ 7: ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
อันดับที่ 9: ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
โดย Martin Puchner
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
อันดับที่ 10: ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ โดย James Wise แปลโดย ฐนพงศ์ ลือขจรชัย
สำหรับอันดับที่ 1 ยังคงเป็น ‘Future of Thailand อนาคตประเทศไทย’ ผลงาน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่ครองแชมป์อย่างต่อเนื่อง