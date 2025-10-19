‘เฮียวิทย์’ อยากอ่าน ‘พิธา’ เล็งอนาคตประเทศไทย เปิดตัวเล่มใหม่ มาสไตล์ฟอเรสท์ กัมพ์
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคม โดยวันนี้เป็นวันสุดท้าย
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ที่ บูธ J02 ของ ‘สำนักพิมพ์มติชน’ ใกล้ประตูฮอล์ 6 มีประชาชนแวะเลือกซื้อหนังสืออย่างคับคั่ง ทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ โดยให้ความสนใจกับหนังสือหลากหลายแนว
กระทั่งเวลา 17.00 น. ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้ดำเนินรายการ 8 Minute History เจ้าของผลงาน The Race of Civilizations อารยะแข่งขันโดย สำนักพิมพ์ THE STANDARD และผลงานล่าสุด Wit’s Happen เกิดแต่กับเฮีย โดย ขายหัวเราะ Studio เดินทางมาแจกลายเซ็นที่บูธสำนักพิมพ์มติชน โดยมีผู้อ่านนำหนังสือทั้ง 2 เล่มมารับลายเซ็น และพูดกันอย่างเป็นกันเอง โดย ดร.วิทย์ กล่าวกับผู้อ่านทุกคนว่า ‘ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต’
ทั้งนี้ นักวิชาการ และยูทูบเบอร์ชื่อดัง ได้นำหนังสือให้ ดร.วิทย์ เซ็นและขอถ่ายภาพด้วย อาทิ ดร.อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นักประวัติศาสตร์ชื่อดัง และ แฮม ธัชพล ลิ้มบรรเจิดกุล เจ้าของช่อง Ham Thachaphol ผู้ดำเนินรายการ File Not Found เป็นต้น
ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม ดร.วิทย์ ถึงแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานใหม่เป็นการ์ตูนเป็นครั้งแรก
ดร.วิทย์ ตอบว่า ตั้งแต่เด็กจนโต ตนชอบหนังสือการ์ตูน เมื่อได้รับการติดต่อจาก ‘ขายหัวเราะ’ แล้วถามว่า ตนอยากทำอะไร จึงตอบไปว่า ‘อยากทำประวัติศาสตร์ไทยเป็นการ์ตูน’
“ประวัติชีวิตเราก็น่าสนใจ ผมเลยทำแบบ Forrest Gump คือเป็นชีวิตของตัวเองโดยมีประวัติศาสตร์ เราคิดว่าถ้าทำแล้วจะดีมาก คือคนรุ่นพวกเราเวลามีลูก มีหลาน จะได้อ่านแล้วเข้าถึงง่าย เลยคิดว่ารูปแบบการ์ตูนน่าจะเป็นสูตรผสมที่ลงตัว กลมกล่อมมากที่สุด” ดร.วิทย์ กล่าว
เมื่อสอบถามถึงหนังสือแนวประวัติศาสตร์ในบูธสำนักพิมพ์มติชนที่สนใจเป็นการส่วนตัว ดร. วิทย์ กล่าวว่า ตนอยากอ่านประวัติศาสตร์มาเยอะแล้ว จึงอยากอ่านสิ่งที่เป็นอนาคตบ้าง คือ The Future of Thailand อนาคตประเทศไทย ผลงาน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
“ผมรู้สึกว่า เรามีประวัติศาสตร์แล้ว ผมอยากรู้ว่า คนที่เขามองอนาคต จะต่อจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์อย่างไร” ดร. วิทย์ทิ้งท้าย
ทั้งนี้ Wit’s Happen! เกิดแต่กับเฮีย คือการ์ตูนในรูปแบบ Slice of Life ที่ให้ความรู้กึ่งชีวประวัติ เล่าเรื่องชีวิตจริงของ ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านสายตาของเด็กชายที่เติบโตท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญทั้งในประเทศและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในระดับสากลตลอด 50 ปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และกีฬา ถูกเล่าผ่านความทรงจำออกมาในรูปแบบการ์ตูนช่องที่ทำให้เรื่องหนักๆ อย่างประวัติศาสตร์ สงคราม การเมือง และเศรษฐกิจ กลายเป็นเรื่องที่อ่านสนุก ย่อยง่าย และเข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย ถือเป็นจิ๊กซอว์ที่เชื่อมโยงเรื่องราวเล็กๆ ของผู้คนเข้ากับภาพใหญ่ของประวัติศาสตร์ เพื่อฉายภาพให้เห็นว่าในขณะที่เราทุกคนต่างเติบโต โลกก็หมุนไปพร้อมกับการสร้างเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นต่อไปเสมอ พร้อมภาพประกอบน่ารักๆ โดย Cookie and the gang