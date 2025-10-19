เปิดท็อป 10 บูธมติชน 11 วัน ‘พิธา’ คว้าแชมป์ ‘ค้าขายด้วยใจ’ ซิ่งแรงแซงโค้งขึ้นเบอร์ 3
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม สำนักพิมพ์มติชน เปิดเผย 10 อันดับขายดีประจำบูธมติชน J02 ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5–8 ระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคม โดยวันนี้เป็นวันสุดท้าย
โดย 10 อันดับขายประจำวันที่ 9-19 ตุลาคม (ข้อมูลเมื่อ 18.20 น.) ได้แก่
อันดับที่ 1 : Future of Thailand อนาคตประเทศไทย (ปกอ่อนและปกแข็ง)
โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
อันดับที่ 2 : Amidst the Global Sea Power: ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก
โดย ปิติ ศรีแสงนาม และจักรี ไชยพินิจ
อันดับที่ 3 : ค้าขายด้วยใจ สไตล์พ่อค้าโอซาก้า
โดย กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี มารุมูระ) และ เคนจิ นากามุระ
อันดับที่ 4 : ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519
โดย ธงชัย วินิจจะกูล
แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส
อันดับที่ 5 : ประวัติศาสตร์ที่เพศสร้าง
โดย ชานันท์ ยอดหงษ์
อันดับที่ 6 : เศรษฐกิจไทยฉบับทางรอด
โดย สมประวิณ มันประเสริฐ และ ก้องภพ วงศ์แก้ว
อันดับที่ 7 : ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
อันดับที่ 8 : ประวัติศาสตร์ “ครีเอทีฟ” ฉบับวัฒนธรรมมนุษย์
โดย Martin Puchner
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
อันดับที่ 9 : ประวัติศาสตร์ การเมือง และหลักนิติธรรมแบบไทยๆ
โดย James Wise
อันดับที่ 10 : Trump 2.0 ระเบียบโลกใหม่ยุค America First
โดย ประพีร์ อภิชาติสกล