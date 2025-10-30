‘ลี้ หลบ หลีก’ นิยายดิสโทเปีย คว้ารางวัลชมนาดครั้งที่ 14 – สื่อสาร ‘เสรีภาพ’ ในสภาวะกดขี่

‘ลี้ หลบ หลีก’ นวนิยายไซไฟ–แอ็กชัน–ดิสโทเปีย คว้ารางวัลชมนาด ครั้งที่14 – สื่อสาร ‘เสรีภาพ’ ในสภาวะถูกกดขี่
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เวลา 13.00 น. ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดงานประกาศผล ‘รางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) ครั้งที่ 14 สาขานวนิยาย โดยมี นายชาติศิ
ริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัล
พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ, นายอาทร เตชะธาดา กรรมการบริหาร บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2536, รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ (ว.วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2547, นางกนกวลี พจนปกรณ์ อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 และ ดร.อรุโณชา ภาณุพันธุ์ ผู้จัดละครและประธานบริษัท บรอดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ฯลฯ
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ เวลาประมาณ 13.30 น. ผู้เข้าร่วมงานยืนถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนที่ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล จะเป็นผู้กล่าวเปิดงาน
โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมส่งประกวดทั้งหมด 45 เรื่อง และผ่านเข้ารอบตัดสินจำนวน 8 เรื่อง ดังนี้
รอยหยก โดย วัรชญา ศรีมงคล, Jane โดย อาทิชา ตันธนวิกรัย, ม่อนผางู โดย อรุณี ตันศิริ, ฝันนั้นจงเป็นจริง โดย คีตาญชลี แสงสังข์, Flee to Free ลี้ หลบ หลีก โดย ณัฐชา ลีเลิศสกุลวงษ์, โรมานซ์นิจนิรันดร์ โดย รติธรณ ใจห้าว, คุณยายอยู่ในครัว โดย เสาวรี เอี่ยมละออ, Tragedy of Love แด่เธอผู้เป็นที่รัก โดย ศิรินทร์ ไกรเชนทร์
ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลชมนาดครั้งที่ 14 ได้แก่ ผลงานนวนิยายเรื่อง Flee to Free ลี้ หลบ หลีก โดย ณัฐชา ลีเลิศสกุลวงษ์ หรือ Xeiji (เซจิ) เป็นผลงานแนว ไซไฟ–แอ็กชัน–ดิสโทเปีย ที่สะท้อนความปรารถนาใน “เสรีภาพของมนุษย์” แม้ต้องอยู่ในสภาวะกดขี่ ผลงานนี้โดดเด่นด้วยการเล่าเรื่องที่กระชับ ฉับไว คล้ายภาพยนตร์ ทันสมัย และเข้ากับรสนิยมคนรุ่นใหม่ จึงได้รับ รางวัลชนะเลิศจากคณะกรรมการ ด้วยมติเอกฉันท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ Tragedy of Love แด่เธอผู้เป็นที่รัก โดย ศิรินทร์ ไกรเชนทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คุณยายอยู่ในครัว โดย เสาวรี เอี่ยมละออ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนจบงาน นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการบริหาร บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จํากัด เปิดเผยถึง ก้าวต่อไปของรางวัลชมนาดว่า จะขยายเวทีสู่ระดับนานาชาติที่รวบรวมนักเขียนสตรีได้ทั่วโลก โดยจะผลักดันผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถูกแปล และเผยแพร่ในหลากหลายภาษา เพื่อให้เสียงของนักเขียนหญิงในช่วงแรกจากเอเชียได้ดังก้องบนเวทีโลก ซึ่งต่อยอดภายใต้ชื่อ “The Chommanard Women’s Literary Award” ที่จะเปิดรับผลงานจากนักเขียนหญิงในกลุ่มประเทศอาเซียน จีน ฮ่องกง และไต้หวัน โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ Shortlist วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ณ ร้านหนังสือเอเชียบุ๊คส์ สาขาไอคอนสยาม
“เรามีความเชื่อว่าวรรณกรรมของผู้หญิง ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผู้หญิง แต่คือเรื่องของมนุษย์ เรื่องของหัวใจ ความหวัง และศักดิ์ศรีแห่งชีวิต ในฐานะผู้บริหาร ขอขอบคุณนักเขียนหญิงทุกท่านที่กล้าแสดงพลังความเชื่อและจิตวิญญาณผ่านงานเขียนที่งดงาม”
นายพิสุทธิกล่าวต่อว่า ขอขอบคุณผู้สนับสนุน พันธมิตรทุกฝ่ายและคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์เวทีนี้ด้วยควาทศรัทธาและมุ่งมั่น เพราะเราไม่ได้มองว่ารางวัลชมนาด คือ รางวัลวรรณกรรมธรรมดา แต่คือสัญลักษณ์ของพลังของผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยความงาม ความเข้มแข็ง และความอบอุ่น
“ท้ายสุดนี้ผมอยากเชิญทุกคนร่วมเดินบนเส้นทาง ส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านงานเขียน เพื่อให้เสียงของผู้หญิงและให้รางวัลชมนาดเป็นแสงเล็กๆ ที่ส่องนำทางความหวังต่อไป” นายพิสุทธิ กล่าวทิ้งท้าย
ในส่วนของโครงการประกวดงานวรรณกรรม ประเภทนวนิยาย นักเขียนหญิง รางวัลชมนาดครั้งที่ 15 จะเปิดรับต้นฉบับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.praphansarn.com/