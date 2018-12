เดินไปในเงาฝัน : การเดินทางของหนังสือ : โดย สาโรจน์ มณีรัตน์

นับเป็นความแปลกใหม่สำหรับแฟนานุแฟนมติชน และผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้งนั้นเพราะระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 สำนักพิมพ์มติชน และบริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT จะร่วมกันจัดงาน Book Journey @ MRT X’Mas Fest ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักร บริเวณทางออก 3

ระหว่างเวลา 15.00-20.00 น.

ซึ่งช่วงระหว่างนั้นเป็นวันคริสต์มาสพอดี ทางคณะกรรมการการจัดงานจึงเนรมิตพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นดินแดนแห่งความสุข

ด้วยการยกต้นคริสต์มาสยักษ์มาตั้งบริเวณกลางใจงาน พร้อมๆ กันนั้น ยังตกแต่งสถานที่บริเวณการจัดงานให้มีบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ 2 หน่วยงานที่ร่วมกันจัดงานลักษณะเช่นนี้ เพราะหน่วยงานหนึ่งทำหน้าที่ผลิตหนังสือออกวางจำหน่ายให้กับแฟนานุแฟนทั่วประเทศอยู่แล้ว ขณะที่อีกหน่วยงานหนึ่งมีผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า MRT อย่างคับคั่ง

ทั้งยังมีพื้นที่กว้างขวาง

ดังนั้น การผนึกกำลังของ 2 หน่วยงานเพื่อเนรมิตพื้นที่ให้เป็นดินแดนแห่งความสุข ที่ต่างเต็มไปด้วยหนังสือรางวัลซีไรต์ และหนังสือชั้นนำของสำนักพิมพ์มติชนมากมาย จึงน่าจะทำให้เหล่าบรรดาหนอนหนังสือที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT มีความสุขขึ้น

ที่สำคัญ ยังมีโอกาสร่วมสนุกกับกิจกรรมดังกล่าวอย่างง่ายๆ ด้วยการแสดงบัตรโดยสาร MRT หรือแสดงแอพพลิเคชั่น Bangkok MRT พร้อมกับลงทะเบียนร่วมงาน โดยใช้บัตรประชาชนที่ตู้คีออส และเขียนความรู้สึกดีๆ ต่อกิจกรรมครั้งนี้ เท่านั้น ทุกคนก็จะจับสลากจากต้นคริสต์มาสหนังสือ เพื่อลุ้นรับหนังสือในถุงของขวัญที่ออกแบบพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะได้ทุกคน

เพราะหนังสือมีมากกว่า 3,000 เล่ม จากทั้งหมด 40 ปก

ไม่ว่าจะเป็นหนังสือซีไรต์ปีล่าสุดอย่างนวนิยายเรื่องพุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ ซึ่งมี วีรพร นิติประภา เป็นผู้เขียน

หรือหนังสือของ หนุ่มเมืองจันท์

รวมถึงหนังสือแปลอย่าง I Am Malala, The Godfather, The Museum of Innocence, บันทึกการเดินทางอ็องรี, สิ้นแสงฉาน

กระทั่งหนังสือแนวประวัติศาสตร์อย่างเรื่องไม่เคยเล่าในวังต้องห้าม, รุกสยาม, จิบพม่าตามหาจอร์จ ออร์เวลล์ และหนังสือฮาวทูอ่านง่ายๆ อีกมากมาย

ต้องบอกว่าทุกเล่มไม่ใช่หนังสือเก่า

แต่เป็นหนังสือใหม่ที่เคยนำไปขายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติเมื่อเดือนตุลาคมผ่านมา เพราะฉะนั้น ใครที่พลาดจากการซื้อหนังสือเมื่อครั้งที่แล้ว

ต้องมาลุ้นจับรางวัลเพื่อรับหนังสือที่นี่

หรือถ้าใครกำลังหาซื้อของขวัญเพื่อมอบให้แก่คนที่ท่านรัก ทางสำนักพิมพ์มติชนยังจัดทำ Book for Gift เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับแฟนานุแฟนของมติชนด้วย

โดยหนังสือชุดของขวัญมีอยู่หลายชุดด้วยกัน อาทิ ชุดหนังสือการเมืองทั้งหมด 5 เล่ม ราคา 1,000 บาท, หนังสือชุดประวัติศาสตร์ทั้งหมด 4 เล่ม ราคา 700 บาท, ชุดหนังสือวรรณกรรมโลกทั้งหมด 4 เล่ม ราคา 1,550 บาท

ชุดหนังสือ For Kids ทั้งหมด 3 เล่ม ราคา 300 บาท, ชุดหนังสือวรรณกรรมซีไรต์ทั้งหมด 2 เล่ม ราคา 350 บาท, ชุดหนังสือวรรณกรรมไทยทั้งหมด 4 เล่ม ราคา 900 บาท, ชุดหนังสือความหวัง กำลังใจ แรงบันดาลใจทั้งหมด 4 เล่ม ราคา 600 บาท, ชุดหนังสือธุรกิจทั้งหมด 3 เล่ม ราคา 450 บาท, ชุดหนังสือพระเจ้าตากทั้งหมด 6 เล่ม ราคา 1,200 บาท และชุดหนังสือสุขภาพทั้งหมด 3 เล่ม ราคา 500 บาท

ส่วนช่องทางการสั่งซื้อมีอยู่ 3 ช่องทางคือ

หนึ่ง ช้อปทางออนไลน์ผ่าน www.matichonbook.com,เฟซบุ๊ก matichonbook และ line@matichonbook และหากผู้ใดช้อปสินค้าครบ 600 บาท พิเศษฟรีค่าจัดส่งทันที

สอง ช้อปที่ร้านหนังสือ Matichon Book Club สาขาอาคารมติชน และสาขามติชนอคาเดมี ประชานิเวศน์ 1

สาม สั่งซื้อโดยตรงทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 08-9531-0718

สำหรับ Book for Gift ของสำนักพิมพ์มติชน ทราบข่าวว่าทาง บมจ.มติชนยังออกใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมรายการสินค้าและจำนวนเงินที่ซื้อ เพื่อให้ลูกค้า หรือแฟนานุแฟนทุกท่านนำใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินไปเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีตามโครงการช้อปช่วยชาติได้อีกด้วย

ฉะนั้น ใครที่สนใจอยากหาหนังสือดีๆ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส สามารถเดินทางไปที่งาน Book Journey @ MRT X’Mas Fest ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคมได้ตามที่ผมบอกสถานที่ไว้ หรือถ้าใครอยากหาชุดหนังสือของขวัญเพื่อมอบแด่คนที่คุณรักสามารถสั่งซื้อหนังสือผ่าน 3 ช่องทางได้เลย ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2562

เท่านั้น คุณ และคนที่คุณรักก็จะมีหนังสือดีๆ อ่านตลอดช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้

แล้วเจอกันในงานนะครับ