ย่ำไปในดงเพลง : Highway to Hell ทางเตียนเวียนลงนรก : โดย เขบ็ดหัวโต

ติดตามอ่านข่าว-ความเคลื่อนไหวของบ้านเมืองอยู่ทุกวัน แล้วก็คิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาดื้อๆ

เพราะรู้สึกว่าที่เขียนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเราไถลลงข้างทางแบบ Slip Slidin’ Away นั้น

น่าจะน้อยไปเสียแล้ว

วันนี้อาการของเศรษฐกิจไทยทำท่าจะอยู่บน Highway to Hell

หรือที่สมัยหนึ่งวัยรุ่นเขาใช้คำจำกัดความว่า “ดาวรุ่งพุ่งสู่เมรุ”

อะไรประมาณนั้น

แต่ก่อนจะไปถึง ว่าทำไมถึงคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมา

ว่ากันด้วยเรื่องของเพลงและวงก่อน

จะเรียกว่า Highway to Hell เป็นเพลงเอก เป็นหลักชัยของความสำเร็จของ AC/DC วงร็อกจากออสเตรเลียที่ก่อตั้งโดยสองพี่น้อง Angus-Malcolm Young ก็ได้

วงขวัญใจชาว “หูเหล็ก” ทั้งหลาย ถึงจะแต่งตัวและมีลีลาการแสดงบนเวทีดุเดือดตื่นเต้น

และเพลงที่มีท่วงทำนอง-ดนตรีที่หนักหน่วงตามประสาร็อกขนานแท้

จนถูกจัดให้เป็นฮาร์ดร็อกบ้าง เฮวี่ เมทัลบ้าง บลูร็อกบ้าง

ก็ยังพอใจที่จะเรียกตัวเอง ว่าเป็นวงร็อกแอนด์โรลธรรมดา

ส่วนคนฟังจะรู้สึกว่าธรรมดาหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านจะวินิจฉัย

โดยหลังจากสร้างชื่อด้วยอัลบั้ม High Voltage ในปี 1976 ที่ขายได้ 3 ล้านแผ่น

AC/DC ต้องรอถึงปี 1979 กับอัลบั้ม Highway to Hell ที่เป็นทั้งชื่ออัลบั้มและเพลงเอกในแผ่น

จึงสถาปนาตัวเป็นวงร็อกแถวหน้าของยุคสมัยได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ตัวอัลบั้มขายได้ 7 ล้านแผ่น เฉพาะในสหรัฐอเมริกา

แต่ยังไม่ใช่แผ่นที่ขายดีที่สุด

เพราะ AC/DC มาเก็บเกี่ยวความสำเร็จจากความมีชื่อเสียงเอาในอัลบั้มถัดมาคือ Back in Black ที่ขายได้ว่า 50 ล้านแผ่นทั่วโลก

ติดอันดับแผ่นเสียงที่ขายดีที่สุดในโลกชุดหนึ่ง

กลับมาที่ Highway to Hell ที่แทบจะเหมือน “เพลงชาติ” ของวงอีกที

เพลงนี้ร่วมกันเขียนโดยสองพี่น้อง Angus-Malcolm และ Bonn Scott นักร้องนำของวงในขณะนั้น

เป็นเพลงแรกของวงที่ข้ามมาติดอันดับในสหรัฐอเมริกา

จนทั้งสามตั้งใจว่าจะรีบออกอัลบั้มใหม่เพื่อสานต่อความนิยมให้เร็วที่สุด

แต่ Bonn Scott ชิงด่วนตายไปเสียก่อน จากการบริโภคสุราเกินขีด

เล่นเอาวงเป๋ไปพักใหญ่

ทว่า Angus-Malcolm สองพี่น้องไม่เลือกการพักวง หรือสลายตัว แต่ไปควานหาตัวนักร้องนำคนใหม่มาแทน

และได้ Brian Johnson มารับหน้าที่แทนจนกระทั่งถึงปี 2016

จึงเปลี่ยนนักร้องนำอีกรอบเป็น Axl Rose ยอดนักร้องและผู้ก่อตั้งวงร็อกอภิมหาอมตะอีกวงหนึ่งอย่าง Gun and Roses

Scott เขียนเพลงนี้เหมือนบอกชะตากรรมของตัวเองเอาไว้ล่วงหน้า

ว่าจะร่ำลาเพื่อนฝูงไปรออยู่ในโลกันตร์ก่อนด้วยวิธีที่ปีศาจสุรารายอื่นยังต้องหลีกทางให้

เชื่อหรือไม่ก็ดูเนื้อเพลงเอาเองเถิด

No stop signs, speed limit

Nobody’s gonna slow me down

Like a wheel, gonna spin it

Nobody’s gonna mess me around

Hey Satan, paid my dues

Playing in a rocking band

Hey mama, look at me

I’m on my way to the promised land, whoo!

I’m on the highway to hell

Highway to hell

I’m on the highway to hell

Highway to hell

ที่นึกถึง Highway to Hell ขึ้นมานั้น เป็นเพราะเห็นข่าวและอาการทางเศรษฐกิจส่วนรวม-ปากท้องของคนรอบข้าง ที่ลำบากหนักหนาสาหัสขึ้นทุกวัน

และมีแนวโน้มด้วยว่า จะยิ่งสาหัสมากขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า

แทนที่จะ “ดีขึ้น” ตามคำสัญญาลมๆ แล้งๆ

แล้วอะไรเล่าเป็นสัญญาณของ Highway to Hell

เอาแค่เรื่องเดียวเลยก็คือกับดักหรือระเบิดเวลาในอีกไม่ถึง 5 เดือนข้างหน้า เมื่อการ “พักชำระหนี้” ครบกำหนด

ถามว่า ถ้าถึงเวลานั้นแล้วลูกหนี้-โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีทั้งหลายที่กู้เงินสถาบันการเงินร่วมกันอยู่ประมาณ 2 ล้านล้านบาท-ใช้หนี้ไม่ได้

แบงก์จะฟ้องไหม

ไม่ฟ้องเอ็นพีแอลก็ท่วม จะเอาเงินที่ไหนมาเพิ่มทุนกันเป็นแสนๆ ล้านในสถานการณ์อย่างนี้

ฟ้องไปแล้ว กิจการห้างร้านโดยเฉพาะรายเล็กรายน้อยเจ๊งกันเป็นระนาว

จะมีการปลดคนทำงานออกอีกกี่แสนกี่ล้านคน

ที่สภาพัฒน์ประเมินอย่าง “เอาใจ” รัฐบาลว่าจะตกงานกัน 8.4 ล้านคนนั้น

จะมองโลกในแง่ดีไปหน่อยไหม

แค่คิดเรื่องนี้เรื่องเดียวก็หัวจะระเบิด

เพราะยังไม่เห็นว่า รัฐบาลที่จะต้องเป็นคนแก้ปัญหาหรือว่าปลดชนวนระเบิด ท่านจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

หรือสร้างบรรยากาศ สร้างเงื่อนไขที่ทำให้ธุรกิจทั้งหลายลุกกลับขึ้นมาทำมาหากิน สร้างรายได้ เพื่อจะได้มีเงินไปใช้หนี้ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องยุบหรือย่อกิจการที่จะต้องปลดคนทำงาน

ยัง-ยังไม่มีอะไรเลยครับ

ในขณะที่ชนวนระเบิดก็ลามไปเรื่อยๆ

เวลาที่จะจัดการกับปัญหาก็เหลือน้อยลงไปทุกที

ไม่รู้ว่าไม่รู้ หรือรู้แล้วไม่สนใจ

หรือสนใจ แต่ยังจนปัญญาไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไง

พอท่านยังงงๆ อยู่ คนทั้งประเทศก็พลอยงันไปด้วย

รอวันมัดตราสังขึ้นเมรุไปพร้อมๆ กัน

สภาพอย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่าทางเตียนเวียนลงนรกแล้วจะเรียกว่าอะไร

บอกหน่อยเถอะน่า

…

Highway to Hell – AC/DC

https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo