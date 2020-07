ย่ำไปในดงเพลง : Harper Valley PTA สมาคมปากถือศีล : โดย เขบ็ดหัวโต

เห็นช่วงที่ผ่านมา ทั้งโลกโซเชียลและโลกจริงตะลุยกันขุดคุ้ยเรื่องหน้าไหว้หลังหลอก หรือคดีมือถือสาก ปากถือศีล

ก็เลยนึกเพลงนี้ขึ้นมาได้

จะหาเพลงอะไรที่บ้านๆ แต่ถลกเสื้อคลุมนักบุญให้เห็นเนื้อแดงๆ ของความเป็นคนเท่าเพลงนี้ไม่มีอีกแล้ว

Harper Valley PTA เขียนคำร้องและทำนองโดย Tom Hall เมื่อปี 1968

บันทึกเสียงครั้งแรกโดย Margie Singlrton ในเดือนกรกฎาคมปีนั้น

แต่เพลงไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่

กระทั่งปลายปีเดียวกัน Jeannie C. Riley นักร้องลูกทุ่งหญิงหยิบเพลงนี้ขึ้นมาอัดแผ่นอีกครั้ง

คราวนี้กลายเป็นเพลงดังระเบิดระเบ้อไปทั่วโลก

ขายซิงเกิลไปได้ทั้งหมดกว่า 6 ล้านแผ่น

และทำสถิติเป็นนักร้องหญิงคันทรี่คนแรกที่นำเพลงเดียวกันขึ้นอันดับ 1 ได้ทั้ง US Billboard และ US Country Chart

สถิตินี้ยืนยงคงกระพันเป็นหนึ่งเดียวมาจนกระทั่งถึงปี 1981

จนกระทั่ง Dolly Parton นักร้องคันทรี่หญิงอีกคนหนึ่ง เข็น “9 to 5”

มาทำสถิติแบบเดียวกัน

Harper Valley PTA เป็น One-hit Wonder ของ Riley โดยแท้

เพราะหลังจากนั้นแล้วเธอก็ไม่มีเพลงฮิตติดชาร์ตอีกเลย

เนื้อเพลงแสบสันต์ ถลกหนังกำพร้าของเหล่าผู้มือถือสากปากถือศีล

สรุปย่อๆ ก็คือ

คุณนายจอห์นสันผู้เป็นแม่ม่ายใบเลี้ยงเดี่ยว

มีลูกสาวเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนฮาร์เปอร์ แวลเลย์

วันหนึ่งก็ได้หมายเชิญจากสมาคมผู้ปกครองและครูให้ไปพบ

เธอนุ่งมินิสเกิร์ตเข้าที่ประชุม

เพื่อจะเผชิญกับ “คำพิพากษา” ว่าทำตัวไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครอง

เพราะทั้งนุ่งสั้น ชอบเที่ยวบาร์ และเฟลิร์ตกับชายไม่เลือกหน้า

แต่แทนที่จะจ๋อยหงอยเหงา

คุณนายจอห์นสันลุกขึ้นมาตอบโต้อย่างฉาดฉาน ว่าแต่และ “ทั่น” ในสมาคมนั้น

เอาเข้าจริงก็ไม่ได้ดีกว่าเธอเท่าไหร่ (หรือเผลอๆ จะแย่เสียยิ่งกว่า)

แล้วจะเอา “มาตรฐานศีลธรรม” ที่ไหนมาตราหน้าว่า เธอไม่ใช่แม่ที่ดี

ดังนี้ครับ

Well, there’s Bobby Taylor sittin’ there

And seven times he’s asked me for a date

And Mrs.Taylor sure seems to use a lotta ice

Whenever he’s away

And Mr.Baker can you tell us why

Your secretary had to leave this town?

And shouldn’t widow Jones be told to keep

Her window shades all pulled completely down

Well, Mr.Harper couldn’t be here

‘Cause he stayed too long at Kelly’s Bar again

And if you smell Shirley Thompson’s breath

You’ll find she’s had a little nip of gin

And then you have the nerve to tell me

You think that as a mother I’m not fit

Well, this is just a little Peyton Place

And you’re all Harper Valley hypocrites

เข้าสถานการณ์ไลฟ์โค้ชจอมปลอม ทั้งคนปัจจุบันและคนในอดีต ที่กำลังถูกถลกหนังกันอยู่พอดีเป๊ะ

แต่จะว่ากันไปให้ถึงกึ๋น จะเรียกว่านี่เป็นรายการถลกหนังเฉพาะไลฟ์โค้ชเห็นจะไม่ได้

เพราะเอาเข้าจริง อีกมุมหนึ่งก็คือการถลกหนังสังคมไทย ที่ไปหลงใหลได้ปลื้มกับ “เปลือก” กับปากที่ถือศีล โดยไม่ได้ตามไปส่องดูมือที่ถือสาก

หรือเห็นแล้วก็หรี่ตาให้ข้างหนึ่ง

เพราะชอบ เพราะอยากเชื่อ เพราะตัวเองก็มีแต่เปลือกเหมือนกัน

และว่าไปแล้ว กรณีไลฟ์โค้ชนั้นเรื่องเล็กกระจิ๋วหลิว

เมื่อเทียบกับเรื่องที่สังคมไทยแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับการลากอาวุธสงครามมาฆ่ากันกลางเมือง มายิงคนมือเปล่าในวัด

หรือลากรถถังออกมาล้มกติกาอารยะ

และลากประเทศถอยหลังกลับเข้าถ้ำไปหลายสิบปี

ถ้ามือถือสาก ปากถือศีลกับการสังหารหมู่ได้ ลืมตาข้างหลับตาข้างกับการรัฐประหารได้

งมงายไลฟ์โค้ชจอมแหกตานี่ขี้ผงเลยละครับ

…

Harper Valley PTA – Jeannie C. Riley

